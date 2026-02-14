Почему нельзя дарить парное количество цветов: неожиданное объяснение традиции

Можно дарить парное количество цветов / © pexels.com

Реклама

Об этом рассказали в Flower Narratives.

Цветы сопровождают нас в самые важные моменты жизни — от признаний до прощаний. Во многих культурах самое количество цветов наделяют особым содержанием. Нечетные числа обычно связывают с движением, развитием, продлением жизни и хорошим знаком. Зато парни — с завершенностью, спокойствием и даже концом жизненного пути. Именно поэтому парное количество цветов чаще всего приносят на похороны или оставляют на могилах.

Истоки этого убеждения доходят до дохристианских времен. В древних верованиях нечетное число символизировало динамику и незавершенность — то есть продолжающуюся жизнь. Парное трактовали как замкнутый цикл, итог, финал.

Реклама

Несмотря на то, что сегодня многие скептически относятся к предрассудкам, традиция дарить нечетное количество цветов остается живой. Два, четыре, шесть или восемь цветков в букете до сих пор могут восприниматься как неуместный подарок.

В то же время в разных странах существуют свои символические коды. Например, во многих азиатских культурах число четыре считают погребальным из-за фонетического сходства слова «четыре» со словом «смерть» в китайском и японском языках.

Во Франции настороженно относятся к букетам из 13 цветов — это число считают несчастливым, хотя другие нечетные цифры вполне приемлемы.

В Италии и Испании значение может иметь не только количество, но и цвет: красные цветы способны символизировать как страстную любовь, так и измену.

Реклама

В то же время, с религиозной точки зрения никакого запрета на парное количество цветов не существует. Священник Юлиан Тимчук отмечает: ни Библия, ни церковные каноны не содержат подобных предписаний. Идет речь исключительно о глубоко укоренившемся в обществе суеверии, а не о духовной норме.