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Постный борщ с ушками на Рождество: традиционный рецепт от Евгения Клопотенко

Время готовки
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
78
Время на прочтение
3 мин
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Постный борщ с ушками на Рождество: традиционный рецепт от Евгения Клопотенко

Постный борщ с ушками

Постный борщ с ушками в Сочельник

Рождество — это время, когда вся семья собирается за праздничным столом Одним из главных блюд, которое открывает ужин, есть постный борщ с ушками. Этот рецепт от Евгения Клопотенко позволит вам приготовить не только вкусное, но и изысканное блюдо, которое украсит ваш праздничный стол.

Ингредиенты:

Для борща:

  • 2 свеклы

  • 1 лимон

  • полч. л. соли

  • 1 час. л. сахара

  • 150 г красной фасоли

  • половина кочана капусты

  • 1 морковь

  • 2 лука

  • четверть корня сельдерея

  • 2 ст. л. масла

  • 3 л воды

  • 10 веточек петрушки

  • 3 лавровых листа

  • 5 горошин душистого перца

  • 1 сладкий красный перец

Для начинки «ушек»:

  • 3 картофелины

  • 200 г шампиньонов

  • 100 г свежих или замороженных белых грибов

  • 50 г сухих белых грибов

Для теста «ушек»:

  • 300 г муки

  • 150 мл воды

  • 2 ст. л. масла

  • 2/3 ч. л. соли

Как приготовить постный борщ с ушками

  • Замачиваем грибы и фасоль. За 3–4 часа до начала приготовления замочите сухие белые грибы в холодной воде, чтобы они приобрели мягкость. Отдельно замочите красную фасоль, чтобы сократить время ее варки.

  • Варим свеклу. Промойте свеклу, положите ее в кастрюлю, залейте водой и варите на среднем огне в течение 1 часа. Готовность проверяйте ножом – свекла должна легко прокалываться.

  • Отвариваем фасоль. Во второй кастрюле сварите фасоль. После закипания слейте первую воду, добавьте чистую и варите до готовности (примерно 1,5 часа).

  • Готовим овощной бульон. В большую кастрюлю положите разрезанную на четверти капусту, целую морковь, разрезанную пополам луковицу, корень сельдерея, петрушку, лавровый лист, душистый перец и сладкий перец, очищенный от семян. Добавьте 3 литра воды, доведите до кипения и варите на медленном огне 30–40 минут.

  • Готовим тесто для проушин. Смешайте муку, воду, растительное масло и соль в глубокой миске. Замесите мягкое, гибкое тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 20 минут.

  • Варим картофель для начинки. Очистите картофель, нарежьте крупными кусками, положите в кастрюлю, залейте водой и варите до готовности. Слейте воду и сделайте пюре.

  • Готовим грибную начинку. Нарежьте свежие грибы мелкими кусочками. Отмоченные сухие грибы также нарежьте. Лук мелко покрошите. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте грибы. Жарьте, пока из грибов не испарится жидкость, немного подсолите.

  • Соединяем начинку. Смешайте картофельное пюре с обжаренными грибами. Перемешайте до однородной массы – это будет начинка для проушин.

  • Формируем ушки. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности в тонкий пласт. С помощью стакана вырежьте кружочки. В центр каждого кружочка выложите начинку, сложите пополам и защипните края, формируя ушки.

  • Отвариваем ушки. Вскипятите воду в кастрюле, немного подсолите. Варите ушки небольшими порциями 3–4 минуты после закипания. Готовые ушки выкладывайте на тарелку и сбрызгивайте маслом, чтобы не слипались.

  • Маринуем свеклу. Очищенную вареную свеклу натрите на крупной терке, добавьте лимонный сок, соль и сахар. Оставьте на 1 час, чтобы свекла замариновалась.

  • Завершаем борщ. Из овощного бульона извлеките все овощи. Морковь натрите на терке, а остальные овощи можно использовать для других блюд. В бульон добавьте маринованую свеклу, натертую морковь и отварную фасоль. Варите еще 10 минут.

  • Подача. Разложите по тарелкам ушки (5–6 штук на порцию) и залейте горячим борщом. Украсьте свежей зеленью.

Советы от шефа

  • Добавьте несколько капель масла к свекле во время маринования – это сделает вкус насыщеннее.

  • Чтобы получить более насыщенный вкус, свеклу можно запечь в духовке.

  • Для начинки можно использовать разные виды грибов, чтобы сделать ее более ароматной.

  • Если тесто кажется слишком плотным, добавьте еще несколько капель при замешивании.

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