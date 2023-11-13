Рецепт лучшего бограча: секреты приготовления от опытного повара из Закарпатья

Традиционное блюдо закарпатской кухни сочетает разные виды мяса — свинину, телятину, крольчатину с разными овощами и специями. Именно такое разнообразие позволяет создать суп с особым, насыщенным вкусом.

мясо, свинина или телятина – 900 г,

Сначала свиное сало режем на мелкие кубики, кладем в котел или кастрюлю и растапливаем.

Когда сало немного растает, добавьте порезанную свинину и говядину и обжаривайте его до получения румяной корочки.

Для вкусного богача важно выбрать качественное мясо. Обычно используют телятину и свинину, но вкусно будет и с колбасками.

Почищенный картофель нарезаем на большие кубики. Важно нарезать картофель на одинаковые кубики или брусочки. Добавляем картофель в подрумяненное мясо.

Добавляем к смеси нарезанные на большие кубики помидоры, сладкий перец и лук. Все это тушим, регулярно помешивая на небольшом огне, чтобы ингредиенты не пригорели.

К овощам с мясом добавляем специи и заливаем водой.

Закрываем котел или каструлю крышкой и готовим на маленьком огне к готовности. Бограч можно приготовить в нагретой до 180 градусов духовке, время приготовления около полутора часов.