Рецепт лучшего бограча: секреты приготовления от опытного повара из Закарпатья

Секреты приготовления бограча по-закарпатски от закарпатского повара — процесс приготовления, полезные советы по выбору мяса, приправ
Традиционное блюдо закарпатской кухни сочетает разные виды мяса — свинину, телятину, крольчатину с разными овощами и специями. Именно такое разнообразие позволяет создать суп с особым, насыщенным вкусом.
Ингредиенты для приготовления бограча
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мясо, свинина или телятина – 900 г,
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сало – 70 г,
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картофель – 500 г,
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сладкий перец – 2 шт.,
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помидор – 2 шт.,
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лук репчатый – 1 шт.,
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морковь – 2 шт.,
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копченая паприка – 2 ч. л,
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перец чили – 10 г,
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соль, чеснок – по вкусу.
Как приготовить бограч
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Сначала свиное сало режем на мелкие кубики, кладем в котел или кастрюлю и растапливаем.
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Когда сало немного растает, добавьте порезанную свинину и говядину и обжаривайте его до получения румяной корочки.
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Для вкусного богача важно выбрать качественное мясо. Обычно используют телятину и свинину, но вкусно будет и с колбасками.
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Почищенный картофель нарезаем на большие кубики. Важно нарезать картофель на одинаковые кубики или брусочки. Добавляем картофель в подрумяненное мясо.
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Добавляем к смеси нарезанные на большие кубики помидоры, сладкий перец и лук. Все это тушим, регулярно помешивая на небольшом огне, чтобы ингредиенты не пригорели.
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К овощам с мясом добавляем специи и заливаем водой.
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Закрываем котел или каструлю крышкой и готовим на маленьком огне к готовности. Бограч можно приготовить в нагретой до 180 градусов духовке, время приготовления около полутора часов.
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Периодически проверяйте консистенцию бограча на вкус на соль и специи и добавьте их при необходимости.
Бограч обычно подают горячим, можно с лавашем, сметаной и зеленью по вашему выбору.
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