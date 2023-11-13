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Рецепт лучшего бограча: секреты приготовления от опытного повара из Закарпатья

Время готовки
1 ч. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
115 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
469
Время на прочтение
2 мин
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Рецепт лучшего бограча: секреты приготовления от опытного повара из Закарпатья

Рецепт вкусного бограча

Секреты приготовления бограча по-закарпатски от закарпатского повара — процесс приготовления, полезные советы по выбору мяса, приправ

Традиционное блюдо закарпатской кухни сочетает разные виды мяса — свинину, телятину, крольчатину с разными овощами и специями. Именно такое разнообразие позволяет создать суп с особым, насыщенным вкусом.

Ингредиенты для приготовления бограча

  • мясо, свинина или телятина – 900 г,

  • сало – 70 г,

  • картофель – 500 г,

  • сладкий перец – 2 шт.,

  • помидор – 2 шт.,

  • лук репчатый – 1 шт.,

  • морковь – 2 шт.,

  • копченая паприка – 2 ч. л,

  • перец чили – 10 г,

  • соль, чеснок – по вкусу.

Как приготовить бограч

  • Сначала свиное сало режем на мелкие кубики, кладем в котел или кастрюлю и растапливаем.

  • Когда сало немного растает, добавьте порезанную свинину и говядину и обжаривайте его до получения румяной корочки.

  • Для вкусного богача важно выбрать качественное мясо. Обычно используют телятину и свинину, но вкусно будет и с колбасками.

  • Почищенный картофель нарезаем на большие кубики. Важно нарезать картофель на одинаковые кубики или брусочки. Добавляем картофель в подрумяненное мясо.

  • Добавляем к смеси нарезанные на большие кубики помидоры, сладкий перец и лук. Все это тушим, регулярно помешивая на небольшом огне, чтобы ингредиенты не пригорели.

  • К овощам с мясом добавляем специи и заливаем водой.

  • Закрываем котел или каструлю крышкой и готовим на маленьком огне к готовности. Бограч можно приготовить в нагретой до 180 градусов духовке, время приготовления около полутора часов.

  • Периодически проверяйте консистенцию бограча на вкус на соль и специи и добавьте их при необходимости.

Бограч обычно подают горячим, можно с лавашем, сметаной и зеленью по вашему выбору.

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Дата публикации
Просмотры
469
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