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Рецепт нежного тыквенного крем-супа: какая специя сделает его непревзойденным
Осенью тыквенный крем-суп — один из самых простых способов использовать сезонный овощ. Кушанье получается густым и нежным, а для более выразительного вкуса не требуется много специй.
Тыквенный крем-суп часто получается слишком сладковатым и мягким по вкусу. Чтобы сделать его более выразительным, достаточно добавить одну специю, которая хорошо сочетается с тыквой и сливками.
Ингредиенты для тыквенного крем-супа
На 500 г очищенной тыквы понадобятся:
2 средние картофелины;
1 морковка;
1 большая луковица;
500 мл воды или бульона;
200 мл сливок жирностью от 20%;
немного масла для жарки;
соль и черный молотый перец;
щепотка мускатного ореха.
По желанию при обжаривании лука можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
Как приготовить тыквенный суп
Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле на растительном масле до прозрачности.
Тыкву, морковь и картофель очистьте и нарежьте небольшими примерно одинаковыми кусочками. Добавьте овощи в лук, влейте 500 мл воды или бульона и накройте кастрюлю крышкой.
Овощи нужно варить примерно 20 минут на среднем огне — они должны стать полностью мягкими.
После этого снимите кастрюлю с плиты и перебейте погружным блендером овощи до однородной консистенции.
В готовое овощное пюре добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха, а затем влейте сливки.
Поверните кастрюлю на слабый огонь. Когда начнут появляться первые пузырьки, снимите суп с плиты. Не кипятите суп после добавления сливок.
Готовый крем-суп можно подавать сразу. Особенно хорошо к нему подойдут хрустящие гренки.