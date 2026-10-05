Рецепт нежного тыквенного крем-супа: какая специя сделает его непревзойденным

Тыквенный крем-суп

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Тыквенный крем-суп часто получается слишком сладковатым и мягким по вкусу. Чтобы сделать его более выразительным, достаточно добавить одну специю, которая хорошо сочетается с тыквой и сливками.

Ингредиенты для тыквенного крем-супа

На 500 г очищенной тыквы понадобятся:

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2 средние картофелины;

1 морковка;

1 большая луковица;

500 мл воды или бульона;

200 мл сливок жирностью от 20%;

немного масла для жарки;

соль и черный молотый перец;

щепотка мускатного ореха.

По желанию при обжаривании лука можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

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Как приготовить тыквенный суп

Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле на растительном масле до прозрачности.

Тыкву, морковь и картофель очистьте и нарежьте небольшими примерно одинаковыми кусочками. Добавьте овощи в лук, влейте 500 мл воды или бульона и накройте кастрюлю крышкой.

Овощи нужно варить примерно 20 минут на среднем огне — они должны стать полностью мягкими.

После этого снимите кастрюлю с плиты и перебейте погружным блендером овощи до однородной консистенции.

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В готовое овощное пюре добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха, а затем влейте сливки.

Поверните кастрюлю на слабый огонь. Когда начнут появляться первые пузырьки, снимите суп с плиты. Не кипятите суп после добавления сливок.

Готовый крем-суп можно подавать сразу. Особенно хорошо к нему подойдут хрустящие гренки.

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