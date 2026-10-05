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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Первые блюда
Количество просмотров
545
Время на прочтение
1 мин

Рецепт нежного тыквенного крем-супа: какая специя сделает его непревзойденным

Осенью тыквенный крем-суп — один из самых простых способов использовать сезонный овощ. Кушанье получается густым и нежным, а для более выразительного вкуса не требуется много специй.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Время приготовления
46 минут
Пищевая ценность на 100 г
58 ккал
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Тыквенный крем-суп

Тыквенный крем-суп

Тыквенный крем-суп часто получается слишком сладковатым и мягким по вкусу. Чтобы сделать его более выразительным, достаточно добавить одну специю, которая хорошо сочетается с тыквой и сливками.

Ингредиенты для тыквенного крем-супа

На 500 г очищенной тыквы понадобятся:

  • 2 средние картофелины;

  • 1 морковка;

  • 1 большая луковица;

  • 500 мл воды или бульона;

  • 200 мл сливок жирностью от 20%;

  • немного масла для жарки;

  • соль и черный молотый перец;

  • щепотка мускатного ореха.

По желанию при обжаривании лука можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

Как приготовить тыквенный суп

Сначала мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле на растительном масле до прозрачности.

Тыкву, морковь и картофель очистьте и нарежьте небольшими примерно одинаковыми кусочками. Добавьте овощи в лук, влейте 500 мл воды или бульона и накройте кастрюлю крышкой.

Овощи нужно варить примерно 20 минут на среднем огне — они должны стать полностью мягкими.

После этого снимите кастрюлю с плиты и перебейте погружным блендером овощи до однородной консистенции.

В готовое овощное пюре добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха, а затем влейте сливки.

Поверните кастрюлю на слабый огонь. Когда начнут появляться первые пузырьки, снимите суп с плиты. Не кипятите суп после добавления сливок.

Готовый крем-суп можно подавать сразу. Особенно хорошо к нему подойдут хрустящие гренки.

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