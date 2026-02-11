- Дата публикации
Самая ароматная грибная юшка с домашними клецками — секрет идеального вкуса
Эта грибная уха готовится очень просто, а вкус получается насыщенным и ароматным.
Для основы повар Евгений Клопотенко выбирает сушеные белые грибы, но можно экспериментировать: добавить микс сушеных грибов или соединить их со свежими, например шампиньонами. Чтобы юшка была еще более глубокой по вкусу, готовят ее на курином бульоне. Для нежной густоты блюда подойдут разные крупы или макаронные изделия — на ваш вкус и фантазию.
Ингредиенты
- сухие белые грибы
- 30-50 г
- вода
- 3 л
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лавровый лист
- 5 шт.
- чеснок
- 2 зубчики
- петрушка
- по вкусу
- соль
- по вкусу
- черный перец горошком
- ½ ч. ложки
- мука
- 200г
- яйцо
- 1 шт.
- сливочное масло
- 50г
- вода (для галушек)
- 50 мл
- соль (для галушек)
- ½ ч. ложки
Процесс приготовления:
Предварительно замочите белые сухие грибы в воде на 20–30 минут. В большую кастрюлю налейте 3л воды и добавьте грибы. Варите на среднем огне около 20 минут, чтобы они открыли свой аромат.
Морковь очистите и нарежьте полукольцами толщиной около 5 мм, разрежьте лук пополам. Добавьте овощи в грибной бульон вместе с чесноком и лавровыми листьями. Готовьте на медленном огне 30 минут, пока морковь не станет мягкой и нежной.
Для клецок смешайте в миске муку, яйцо, масло и соль, влейте 50 мл воды и замесите эластичное, мягкое тесто. Оно должно легко отщипываться, чтобы формировать маленькие клецки.
Когда бульон будет готов, достаньте половинки лука — он отдал блюду аромат и больше не нужен. Затем понемногу отщипывайте кусочки теста и опускайте их в кастрюлю. Варите клецки около 2 минут, пока они не всплывут на поверхность.
В конце добавьте к юшке толченый черный перец и соль по вкусу. При подаче посыпьте блюдо свежей рубленой петрушкой.
Приятного аппетита!