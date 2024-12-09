Секрет ароматного бульона: зачем обжигать лавровый лист

Чтобы бульон был ароматным, нужно сделать одну вещь

Как сварить вкусный бульон

Бульон чаще всего готовится из курятины, говядины, свинины, бульон делает наваристым желатин, который образуется из коллагена во время нагревания. Поэтому для приготовления бульона выбирают мясо с костями.

Время варки бульона может быть от 30 минут до 3 часов, для куриного супа хватит и 30 минут.

Мясо и специи заливают холодной водой, доводят до кипения и убавляют огонь до минимального — бульон никогда не должен сильно кипеть.

В бульон можно добавить небольшую луковицу, небольшую морковь и кусочек корня сельдерея или петрушки. Лук можно разрезать пополам, морковь и сельдерей порезать на кусочки.

Из специй достаточно будет нескольких лавровых листочков и пару горошин душистого и черного перцев.

Когда бульон закипел, сразу снимайте с него пену. Вместе с пеной лучше удалить и появляющийся на поверхности кастрюли жир, а готовый бульон процедить через марлю или несколько слоев салфеток и дуршлаг.

Как сделать бульон необычно ароматным

Чтобы сделать бульон удивительно ароматным, опытные повара предлагают лайфгак – лавровый лист перед тем как бросить в кипящий бульон, нужно обжечь на огне. И тогда бульон будет просто идеальным.

Как приготовить ароматный бульон

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