- Дата публикации
-
- Категория
- Первые блюда
- Количество просмотров
- 342
- Время на прочтение
- 1 мин
Суп, который ежедневно ела старейшая семья мира: рецепт здоровья, энергии и долголетия
В отдаленном селе на Сардинии живет семья Мелисс — девять братьев и сестер, суммарный возраст которых превышает 800 лет. Каждый день они наслаждались одним и тем же питательным супом, который впоследствии стал признанным секретом их долголетия.
Этот наваристый и очень полезный суп, рецепт которого популяризировали эксперты из “Голубых зон” — регионов, где проживает больше всего долгожителей, готовится из простых сезонных овощей. Его сердцем остаются бобовые и уникальная сардинская паста, что делает вкус и пользу неповторимыми. А рецептом поделились на сайте “Daily Express”.
Ингредиенты
- сушеные очищенные бобы
- ½ стакана
- сушеная фасоль типа "кренберри"
- ½ стакана
- сушеный нут
- 1/3 стакана
- оливковое масло
- 7 ст. ложек
- луковица
- 1 шт.
- морковь
- 2 шт.
- стебли сельдерея
- 2 шт.
- чеснок
- 2 ч. ложки
- консервированные томаты в собственном соку
- 400г
- картофель
- 3 шт.
- фенхель
- 1 ½ стакана
- петрушка
- ¼ стакана
- свежий базилик
- несколько веточек
- сардинская паста (фрегула) или любая мелкая по типу орзо, птицим
- 2/3 стакана
- соль и черный перец
- по вкусу
- тертый сыр Пекорино Романо (или пармезан)
- ¼ стакана
Процесс приготовления:
Замочите бобы, фасоль и нут в большой миске с водой не менее 8 часов, а еще лучше — на ночь. Затем слейте воду и тщательно промойте их.
В просторной кастрюле разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Добавьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте, постоянно помешивая, около 5 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Добавить чеснок и готовить еще 1 минуту. Затем всыпьте консервированные томаты, картофель, фенхель, петрушку, базилик и подготовленные бобовые.
Залейте ингредиенты водой так, чтобы она покрывала их на 2–3 см. Доведите до сильного кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите без крышки, пока бобовые не станут нежными. Это займет примерно 1-1,5 часа. При необходимости доливайте воду, чтобы суп оставался сочным.
Когда бобовые станут готовыми, добавьте пасту, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить без крышки около 10 минут, пока паста не станет мягкой.
Перед подачей в каждую тарелку влейте по 1 ст.л. л. оливкового масла, разлейте суп и щедро посыпьте тертым сыром.
Приятного аппетита!