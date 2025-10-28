ТСН в социальных сетях

342
1 мин

Суп, который ежедневно ела старейшая семья мира: рецепт здоровья, энергии и долголетия

В отдаленном селе на Сардинии живет семья Мелисс — девять братьев и сестер, суммарный возраст которых превышает 800 лет. Каждый день они наслаждались одним и тем же питательным супом, который впоследствии стал признанным секретом их долголетия.

Татьяна Мележик
2 час. 11 мин.
120 ккал
Суп долголетия (рецепт)

Суп долголетия (рецепт) / © unsplash.com

Этот наваристый и очень полезный суп, рецепт которого популяризировали эксперты из “Голубых зон” — регионов, где проживает больше всего долгожителей, готовится из простых сезонных овощей. Его сердцем остаются бобовые и уникальная сардинская паста, что делает вкус и пользу неповторимыми. А рецептом поделились на сайте “Daily Express”.

Ингредиенты

сушеные очищенные бобы
½ стакана
сушеная фасоль типа "кренберри"
½ стакана
сушеный нут
1/3 стакана
оливковое масло
7 ст. ложек
луковица
1 шт.
морковь
2 шт.
стебли сельдерея
2 шт.
чеснок
2 ч. ложки
консервированные томаты в собственном соку
400г
картофель
3 шт.
фенхель
1 ½ стакана
петрушка
¼ стакана
свежий базилик
несколько веточек
сардинская паста (фрегула) или любая мелкая по типу орзо, птицим
2/3 стакана
соль и черный перец
по вкусу
тертый сыр Пекорино Романо (или пармезан)
¼ стакана

Процесс приготовления:

  1. Замочите бобы, фасоль и нут в большой миске с водой не менее 8 часов, а еще лучше — на ночь. Затем слейте воду и тщательно промойте их.

  2. В просторной кастрюле разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Добавьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте, постоянно помешивая, около 5 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Добавить чеснок и готовить еще 1 минуту. Затем всыпьте консервированные томаты, картофель, фенхель, петрушку, базилик и подготовленные бобовые.

  3. Залейте ингредиенты водой так, чтобы она покрывала их на 2–3 см. Доведите до сильного кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите без крышки, пока бобовые не станут нежными. Это займет примерно 1-1,5 часа. При необходимости доливайте воду, чтобы суп оставался сочным.

  4. Когда бобовые станут готовыми, добавьте пасту, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить без крышки около 10 минут, пока паста не станет мягкой.

  5. Перед подачей в каждую тарелку влейте по 1 ст.л. л. оливкового масла, разлейте суп и щедро посыпьте тертым сыром.

Приятного аппетита!

342
