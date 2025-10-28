Суп, который ежедневно ела старейшая семья мира: рецепт здоровья, энергии и долголетия

Этот наваристый и очень полезный суп, рецепт которого популяризировали эксперты из “Голубых зон” — регионов, где проживает больше всего долгожителей, готовится из простых сезонных овощей. Его сердцем остаются бобовые и уникальная сардинская паста, что делает вкус и пользу неповторимыми. А рецептом поделились на сайте “Daily Express”.

Процесс приготовления:

Замочите бобы, фасоль и нут в большой миске с водой не менее 8 часов, а еще лучше — на ночь. Затем слейте воду и тщательно промойте их.

В просторной кастрюле разогрейте 3 ст. л. оливкового масла. Добавьте лук, морковь и сельдерей и обжаривайте, постоянно помешивая, около 5 минут, пока овощи не станут мягкими и ароматными. Добавить чеснок и готовить еще 1 минуту. Затем всыпьте консервированные томаты, картофель, фенхель, петрушку, базилик и подготовленные бобовые.

Залейте ингредиенты водой так, чтобы она покрывала их на 2–3 см. Доведите до сильного кипения, затем убавьте огонь до минимума и варите без крышки, пока бобовые не станут нежными. Это займет примерно 1-1,5 часа. При необходимости доливайте воду, чтобы суп оставался сочным.

Когда бобовые станут готовыми, добавьте пасту, посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте варить без крышки около 10 минут, пока паста не станет мягкой.