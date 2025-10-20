Суп с фрикадельками и насыщенным ароматом укропа: рецепт блюда для всей семьи

Суп с фрикадельками

Этот суп — воплощение домашнего тепла и заботы, сотканное из аромата свежей зелени и нежных, сочных фрикаделек. Приготовление занимает около полутора часов, а результатом станет примерно 1600 г душистого, согревающего супа, идеально подходящего для семейного обеда.

Ингредиенты для приготовления супа из фрикаделек.

Для фрикаделек

Фарш из бедра индейки (без кожи) — 500 г

Пшеничная булочка (например, «Кайзер») — 1 шт.

Яйцо среднего размера — 1 шт. (около 55 г)

Пшеничная мука (универсальная) — 20 г

Укроп (мелко нарезанный) — небольшая горсть

Чеснок (свежий) — 1 большой зубчик.

Соль и перец — по пол ч.л.

Для супа

Вода или легкий овощной/куриный бульон — 1500 мл

Картофель — 350 г (3-4 шт.)

Морковь (средняя) — 1 шт. (150 г)

Лук-порей (зеленая часть) — 100 г

Топленое масло — 25 г

Сливки 30% — 50 мл

Укроп (мелко нарезанный) — большая горсть

Лимонный сок (свежевыжатый) — 2-3 ст.л.

Орегано, соль, перец — по полч.л. или по вкусу

Куркума и мускатный орех — щепотка (по желанию)

Пошаговое приготовление супа из фрикаделек

В просторной миске соедините фарш с булочкой, которую необходимо предварительно замочить в воде или молоке и тщательно отжать. Введите яйцо, укроп, измельченный чеснок, соль и перец. Тщательно вымесите смесь — это критически важно, чтобы фрикадельки получились нежными, но не развалились во время варки.

В кастрюле с толстым дном растопите масло. На умеренном огне обжаривайте нарезанную морковь и кольца лука-порея. Тушите их около 10-15 минут без крышки, чтобы овощи раскрыли свой глубокий аромат, следя, чтобы они не пригорели.

Влейте в кастрюлю бульон или воду. Добавьте нарезанный кубиками картофель, приправьте орегано, солью и перцем. Доведите до кипения под крышкой и варите около 20 минут, пока картофель не размякнет.

Пока основа варится, сформируйте фрикадельку: разделите фарш на небольшие шарики (приблизительно по 25 г). Чтобы они сохранили форму, обваляйте каждую в муке.

Когда готовы овощи, добавьте в суп щепотку куркумы, мускатного ореха и 2-3 ложки лимонного сока для свежей нотки. Осторожно опустите фрикадельки. Варите еще 10 минут на слабом огне без крышки, аккуратно перемешивая только после нескольких первых минут.

Влейте сливки (желательно 30% жирности) и добавьте большую горсть свежего укропа. Перемешайте, отведайте, и при необходимости отрегулируйте вкус солью или лимонным соком. Как только суп снова дойдет до кипения, выключите огонь.

Если вам нравится более густой суп, разведите чайную ложку муки или крахмала в небольшом количестве воды и, помешивая, влейте в суп перед добавлением сливок. Доведите до кипения и снимайте с огня.

Подавайте суп горячим — это блюдо, как теплые объятия, лучше всего подходит в кругу близких.