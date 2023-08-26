Суп с фрикадельниками "Юварлакья": рецепт из Греции, который понравится украинцам

Юварлакья по-гречески – рецепт, который вам точно стоит попробовать, чтобы удивить своих родных.

Юварлакья (γιουβαρλακια) — сытное и вкусное первое блюдо, вероятно, имеющее турецкие корни. В переводе с турецкого языка название означает "круглый". Состоит этот суп из густого бульона и фрикаделек.

Ингредиенты говяжий фарш 500 г яйцо 1 шт луковица 1 шт оливковое масло 1 столовая ложка рис круглозернистый 250 г укроп 1/2 пучка соль и перец по вкусу вода 1,5л оливковое масло 4 столовые ложки лимон 1 шт яйца 2 шт холодная вода 100 мл пшеничная мука 1 столовая ложка

Способ приготовления:

Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавить соль. Пока будет кипеть вода, выложите в миску рис и фарш. Очистите и мелко нашинкуйте луковицу, добавьте к рису с фаршем. Нарезать мелко зелень укропа, добавить к фаршу. Разбить одно яйцо. Всё хорошо перемешать. Из полученной смеси вылепить фрикадельки (шарики должны быть размером как грецкий орех). Отправить фрикадельки в кипящую воду, снять образовавшуюся пену, а затем варить примерно 20 минут. Перед тем, как фрикадельки будут готовы, разбейте два яйца в отдельную миску и взбейте венчиком. Выжмите сок из одного лимона, добавьте к яичной смеси, хорошо перемешайте. Из кастрюли с кипящим супом возьмите один половник горячей воды и добавьте в яичную смесь, хорошо перемешайте, а затем аккуратно влейте всю смесь в кастрюлю с яйцом. Разведите ложку муки в холодной воде и постепенно введите в суп. Добавить перец и оливковое масло. Варите еще 2-3 минуты.

Обычно в Юварлакью подают кусок крестьянского хлеба или пита.