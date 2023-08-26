Суп с фрикадельниками "Юварлакья": рецепт из Греции, который понравится украинцам

Юварлакья по-гречески – рецепт, который вам точно стоит попробовать, чтобы удивить своих родных.
Юварлакья (γιουβαρλακια) — сытное и вкусное первое блюдо, вероятно, имеющее турецкие корни. В переводе с турецкого языка название означает "круглый". Состоит этот суп из густого бульона и фрикаделек.
Ингредиенты
- говяжий фарш
- 500 г
- яйцо
- 1 шт
- луковица
- 1 шт
- оливковое масло
- 1 столовая ложка
- рис круглозернистый
- 250 г
- укроп
- 1/2 пучка
- соль и перец
- по вкусу
- вода
- 1,5л
- оливковое масло
- 4 столовые ложки
- лимон
- 1 шт
- яйца
- 2 шт
- холодная вода
- 100 мл
- пшеничная мука
- 1 столовая ложка
Способ приготовления:
- Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавить соль. Пока будет кипеть вода, выложите в миску рис и фарш. Очистите и мелко нашинкуйте луковицу, добавьте к рису с фаршем.
- Нарезать мелко зелень укропа, добавить к фаршу. Разбить одно яйцо. Всё хорошо перемешать. Из полученной смеси вылепить фрикадельки (шарики должны быть размером как грецкий орех).
- Отправить фрикадельки в кипящую воду, снять образовавшуюся пену, а затем варить примерно 20 минут.
- Перед тем, как фрикадельки будут готовы, разбейте два яйца в отдельную миску и взбейте венчиком. Выжмите сок из одного лимона, добавьте к яичной смеси, хорошо перемешайте.
- Из кастрюли с кипящим супом возьмите один половник горячей воды и добавьте в яичную смесь, хорошо перемешайте, а затем аккуратно влейте всю смесь в кастрюлю с яйцом.
- Разведите ложку муки в холодной воде и постепенно введите в суп. Добавить перец и оливковое масло. Варите еще 2-3 минуты.
Обычно в Юварлакью подают кусок крестьянского хлеба или пита.