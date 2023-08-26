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Суп с фрикадельниками "Юварлакья": рецепт из Греции, который понравится украинцам

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
70 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
623
Время на прочтение
1 мин
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Суп с фрикадельниками "Юварлакья": рецепт из Греции, который понравится украинцам

Юварлакья по-гречески / Фото: pixabay.com

Юварлакья по-гречески – рецепт, который вам точно стоит попробовать, чтобы удивить своих родных.

Юварлакья (γιουβαρλακια) — сытное и вкусное первое блюдо, вероятно, имеющее турецкие корни. В переводе с турецкого языка название означает "круглый". Состоит этот суп из густого бульона и фрикаделек.

Ингредиенты

говяжий фарш
500 г
яйцо
1 шт
луковица
1 шт
оливковое масло
1 столовая ложка
рис круглозернистый
250 г
укроп
1/2 пучка
соль и перец
по вкусу
вода
1,5л
оливковое масло
4 столовые ложки
лимон
1 шт
яйца
2 шт
холодная вода
100 мл
пшеничная мука
1 столовая ложка

Способ приготовления:

  1. Поставьте кастрюлю с водой на огонь, добавить соль. Пока будет кипеть вода, выложите в миску рис и фарш. Очистите и мелко нашинкуйте луковицу, добавьте к рису с фаршем.
  2. Нарезать мелко зелень укропа, добавить к фаршу. Разбить одно яйцо. Всё хорошо перемешать. Из полученной смеси вылепить фрикадельки (шарики должны быть размером как грецкий орех).
  3. Отправить фрикадельки в кипящую воду, снять образовавшуюся пену, а затем варить примерно 20 минут.
  4. Перед тем, как фрикадельки будут готовы, разбейте два яйца в отдельную миску и взбейте венчиком. Выжмите сок из одного лимона, добавьте к яичной смеси, хорошо перемешайте.
  5. Из кастрюли с кипящим супом возьмите один половник горячей воды и добавьте в яичную смесь, хорошо перемешайте, а затем аккуратно влейте всю смесь в кастрюлю с яйцом.
  6. Разведите ложку муки в холодной воде и постепенно введите в суп. Добавить перец и оливковое масло. Варите еще 2-3 минуты.

Обычно в Юварлакью подают кусок крестьянского хлеба или пита.

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Дата публикации
Просмотры
623
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