Категория
Первые блюда
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сырный суп, который покорит ваше сердце из первой ложки: простой рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
139 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
486
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сырный суп, который покорит ваше сердце из первой ложки: простой рецепт

Крем-суп творожный: рецепт / Фото: pixabay.com

Сырный крем-суп станет любимым блюдом на вашем столе. Он сытный, готовится быстро и не нуждается в большом количестве ингредиентов.

Даже если в вашей семье не очень любят первые блюда, этот творожный суп точно понравится каждому. В нем сочетаются простые ингредиенты, а варится он быстро и не требует особого труда.

Ингредиенты

плавленый сыр
200 г
картофель
6 шт
белые грибы
150 г
морковь
1 шт
луковица
1 шт
соль
2 чайные ложки
сливочное масло
100 г
  1. Очистите и нарежьте овощи. Картофель залейте 2 литрами воды, добавьте соль и поставьте вариться. Морковь и лук поджарьте до золотистого цвета, затем добавьте в картофель. Варите около 20 минут.
  2. Нарежьте белые грибы и обжарьте на сливочном масле.
  3. На терке натрите сыр и добавьте в суп. Готовый суп пробить блендером в состояние супа-пюре. Добавьте специи.
  4. Перед подачей на стол добавьте в суп грибы. Можно украсить его гренками.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
486
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация