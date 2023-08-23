Сырный суп, который покорит ваше сердце из первой ложки: простой рецепт

Сырный крем-суп станет любимым блюдом на вашем столе. Он сытный, готовится быстро и не нуждается в большом количестве ингредиентов.
Даже если в вашей семье не очень любят первые блюда, этот творожный суп точно понравится каждому. В нем сочетаются простые ингредиенты, а варится он быстро и не требует особого труда.
Ингредиенты
- плавленый сыр
- 200 г
- картофель
- 6 шт
- белые грибы
- 150 г
- морковь
- 1 шт
- луковица
- 1 шт
- соль
- 2 чайные ложки
- сливочное масло
- 100 г
- Очистите и нарежьте овощи. Картофель залейте 2 литрами воды, добавьте соль и поставьте вариться. Морковь и лук поджарьте до золотистого цвета, затем добавьте в картофель. Варите около 20 минут.
- Нарежьте белые грибы и обжарьте на сливочном масле.
- На терке натрите сыр и добавьте в суп. Готовый суп пробить блендером в состояние супа-пюре. Добавьте специи.
- Перед подачей на стол добавьте в суп грибы. Можно украсить его гренками.