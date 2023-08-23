Сырный суп, который покорит ваше сердце из первой ложки: простой рецепт

Сырный крем-суп станет любимым блюдом на вашем столе. Он сытный, готовится быстро и не нуждается в большом количестве ингредиентов.

Даже если в вашей семье не очень любят первые блюда, этот творожный суп точно понравится каждому. В нем сочетаются простые ингредиенты, а варится он быстро и не требует особого труда.

Ингредиенты плавленый сыр 200 г картофель 6 шт белые грибы 150 г морковь 1 шт луковица 1 шт соль 2 чайные ложки сливочное масло 100 г