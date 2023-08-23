Уха из семги: легкое и изысканное блюдо к летнему меню

Уха из семги готовится просто, не нуждается в сложных ингредиентах, а блюдо получается легкое, изысканное и очень вкусное. Ее можно подавать как на семейный обед, так и на праздничный стол.

Ингредиенты Рыбный набор 600 г Филе семги 400 г Картофель 4 шт. Морковь 2 шт. Лук 2 шт. Соль 1 ст. ложка Укроп 5 г Петрушка 5 г Лавровое письмо 2 шт. Перец черный горошек 10 шт. Перец черный молотый 1/2 ч. ложки

Сначала готовим бульон. Берем рыбный набор, очищенную морковь и лук, заливаем холодной водой и ставим вариться, периодически собирая пену. Бульон должен вариться не менее часа. Тем временем нужно нарезать очищенные овощи. Картофель и морковь следует нарезать на средние кусочки, лук и зелень измельчить. Когда сварится бульон, необходимо вынуть из него овощи и рыбу, засыпать порезанные свежие овощи – картофель, морковь и лук. Добавляем лавровый лист, перец горошком и хорошо перемешиваем. Уху нужно варить 15 минут на маленьком огне. Затем добавляем порезанное кусочками филе семги. Солим и перчим уху по вкусу и варим еще 3 минуты. В готовую уху засыпать зелень, накрыть кастрюлю крышкой, дать настояться 15 минут и можно есть.

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