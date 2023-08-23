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Уха из семги: легкое и изысканное блюдо к летнему меню

Время готовки
1 ч. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
58 ккал
Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
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Уха из семги: легкое и изысканное блюдо к летнему меню

Уха из семги / Фото: pixabay.com

Рыбная уха отлично подойдет к летнему меню, а рецепт этого блюда очень прост.

Уха из семги готовится просто, не нуждается в сложных ингредиентах, а блюдо получается легкое, изысканное и очень вкусное. Ее можно подавать как на семейный обед, так и на праздничный стол.

Ингредиенты

Рыбный набор
600 г
Филе семги
400 г
Картофель
4 шт.
Морковь
2 шт.
Лук
2 шт.
Соль
1 ст. ложка
Укроп
5 г
Петрушка
5 г
Лавровое письмо
2 шт.
Перец черный горошек
10 шт.
Перец черный молотый
1/2 ч. ложки
  1. Сначала готовим бульон. Берем рыбный набор, очищенную морковь и лук, заливаем холодной водой и ставим вариться, периодически собирая пену. Бульон должен вариться не менее часа.
  2. Тем временем нужно нарезать очищенные овощи. Картофель и морковь следует нарезать на средние кусочки, лук и зелень измельчить.
  3. Когда сварится бульон, необходимо вынуть из него овощи и рыбу, засыпать порезанные свежие овощи – картофель, морковь и лук. Добавляем лавровый лист, перец горошком и хорошо перемешиваем. Уху нужно варить 15 минут на маленьком огне.
  4. Затем добавляем порезанное кусочками филе семги. Солим и перчим уху по вкусу и варим еще 3 минуты.
  5. В готовую уху засыпать зелень, накрыть кастрюлю крышкой, дать настояться 15 минут и можно есть.

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Дата публикации
Просмотры
296
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