Уха из семги: легкое и изысканное блюдо к летнему меню

Рыбная уха отлично подойдет к летнему меню, а рецепт этого блюда очень прост.
Уха из семги готовится просто, не нуждается в сложных ингредиентах, а блюдо получается легкое, изысканное и очень вкусное. Ее можно подавать как на семейный обед, так и на праздничный стол.
Ингредиенты
- Рыбный набор
- 600 г
- Филе семги
- 400 г
- Картофель
- 4 шт.
- Морковь
- 2 шт.
- Лук
- 2 шт.
- Соль
- 1 ст. ложка
- Укроп
- 5 г
- Петрушка
- 5 г
- Лавровое письмо
- 2 шт.
- Перец черный горошек
- 10 шт.
- Перец черный молотый
- 1/2 ч. ложки
- Сначала готовим бульон. Берем рыбный набор, очищенную морковь и лук, заливаем холодной водой и ставим вариться, периодически собирая пену. Бульон должен вариться не менее часа.
- Тем временем нужно нарезать очищенные овощи. Картофель и морковь следует нарезать на средние кусочки, лук и зелень измельчить.
- Когда сварится бульон, необходимо вынуть из него овощи и рыбу, засыпать порезанные свежие овощи – картофель, морковь и лук. Добавляем лавровый лист, перец горошком и хорошо перемешиваем. Уху нужно варить 15 минут на маленьком огне.
- Затем добавляем порезанное кусочками филе семги. Солим и перчим уху по вкусу и варим еще 3 минуты.
- В готовую уху засыпать зелень, накрыть кастрюлю крышкой, дать настояться 15 минут и можно есть.
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