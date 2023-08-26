Вкусный обед на всю семью: куриный суп с чесночными клецками – все дело в тесте

Особенностью этого рецепта является то, что тесто для галушек нужно промазать растительным маслом с чесноком и пряными травами, а затем свернуть в рулет. Уже из рулета нарезаются клецки.

Ингредиенты курица 350 г картофель 350 г морковь 100 г лук 100 г лавровый лист 2 шт соль, перец по вкусу масло 3 столовые ложки укроп 10 г вода 1,8 л мука 100-120 г яйцо 1 шт соль 1/3 чайной ложки масло 1 столовая ложка вода 1 столовая ложка чеснок 2-3 зубчика масло 2 чайные ложки итальянские травы 1 чайная кровать

Способ приготовления: