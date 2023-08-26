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Вкусный обед на всю семью: куриный суп с чесночными клецками – все дело в тесте

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
487
Время на прочтение
2 мин
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Вкусный обед на всю семью: куриный суп с чесночными клецками – все дело в тесте

Куриный суп с картофелем / Фото: Pexels

Вкусный и сытный куриный суп с картофелем и секретным ингредиентом.

Особенностью этого рецепта является то, что тесто для галушек нужно промазать растительным маслом с чесноком и пряными травами, а затем свернуть в рулет. Уже из рулета нарезаются клецки.

Ингредиенты

курица
350 г
картофель
350 г
морковь
100 г
лук
100 г
лавровый лист
2 шт
соль, перец
по вкусу
масло
3 столовые ложки
укроп
10 г
вода
1,8 л
мука
100-120 г
яйцо
1 шт
соль
1/3 чайной ложки
масло
1 столовая ложка
вода
1 столовая ложка
чеснок
2-3 зубчика
масло
2 чайные ложки
итальянские травы
1 чайная кровать

Способ приготовления:

  1. Любую часть курицы залить водой (1,8 л), посолить и поставить вариться на огонь до кипения. Периодически нужно снимать пенку. Накрыть крышкой и варить на небольшом огне примерно 40 минут. После приготовления мясо вытащить из бульона.
  2. Отделить мясо от кости (если нужно) и измельчить в куски.
  3. За время, пока готовится курица, почистить и нарезать кубиками картофель. Затем ее нужно закинуть в бульон без мяса и варить около 10 минут.
  4. Морковь и лук очистить. Лук порезать маленькими кубиками, мокрую натереть. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.
  5. Теперь можно приготовить клецки. В глубокую миску разбить яйцо, добавить соль, перемешать и добавить еще 1 столовую ложку растительного масла. Влить 1 столовую ложку воды и снова перемешать. Постепенно ввести муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
  6. Замесите мягкое эластичное тесто. Сформировать шарик, завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 10-15 минут.
  7. Подготовить чеснок. Очистить зубчики и пропустить через пресс. В глубокой тарелке соединить 2 чайные ложки растительного масла, итальянские травы и чеснок.
  8. Тесто достать из холодильника, выложить на присыпанную мукой поверхность и раскатать в тонкий прямоугольный пласт (толщина не более 2 мм). Смазать поверхность теста чесночной смесью, не доходя 1,5 см до краев. Свернуть в плотный рулет и порезать на кусочки.
  9. В кастрюлю с картофелем выложить куриное мясо, зажарку из лука и моркови, посолить, поперчить, положить лавровый лист. Довести до кипения. В кипящую жидкость выложить клецки.
  10. Проварить 7-10 минут. В каждую тарелку мелко нарезать укроп.

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Дата публикации
Просмотры
487
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