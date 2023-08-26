Вкусный обед на всю семью: куриный суп с чесночными клецками – все дело в тесте

Вкусный и сытный куриный суп с картофелем и секретным ингредиентом.
Особенностью этого рецепта является то, что тесто для галушек нужно промазать растительным маслом с чесноком и пряными травами, а затем свернуть в рулет. Уже из рулета нарезаются клецки.
Ингредиенты
- курица
- 350 г
- картофель
- 350 г
- морковь
- 100 г
- лук
- 100 г
- лавровый лист
- 2 шт
- соль, перец
- по вкусу
- масло
- 3 столовые ложки
- укроп
- 10 г
- вода
- 1,8 л
- мука
- 100-120 г
- яйцо
- 1 шт
- соль
- 1/3 чайной ложки
- масло
- 1 столовая ложка
- вода
- 1 столовая ложка
- чеснок
- 2-3 зубчика
- масло
- 2 чайные ложки
- итальянские травы
- 1 чайная кровать
Способ приготовления:
- Любую часть курицы залить водой (1,8 л), посолить и поставить вариться на огонь до кипения. Периодически нужно снимать пенку. Накрыть крышкой и варить на небольшом огне примерно 40 минут. После приготовления мясо вытащить из бульона.
- Отделить мясо от кости (если нужно) и измельчить в куски.
- За время, пока готовится курица, почистить и нарезать кубиками картофель. Затем ее нужно закинуть в бульон без мяса и варить около 10 минут.
- Морковь и лук очистить. Лук порезать маленькими кубиками, мокрую натереть. Обжарить на сковороде до золотистого цвета.
- Теперь можно приготовить клецки. В глубокую миску разбить яйцо, добавить соль, перемешать и добавить еще 1 столовую ложку растительного масла. Влить 1 столовую ложку воды и снова перемешать. Постепенно ввести муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
- Замесите мягкое эластичное тесто. Сформировать шарик, завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 10-15 минут.
- Подготовить чеснок. Очистить зубчики и пропустить через пресс. В глубокой тарелке соединить 2 чайные ложки растительного масла, итальянские травы и чеснок.
- Тесто достать из холодильника, выложить на присыпанную мукой поверхность и раскатать в тонкий прямоугольный пласт (толщина не более 2 мм). Смазать поверхность теста чесночной смесью, не доходя 1,5 см до краев. Свернуть в плотный рулет и порезать на кусочки.
- В кастрюлю с картофелем выложить куриное мясо, зажарку из лука и моркови, посолить, поперчить, положить лавровый лист. Довести до кипения. В кипящую жидкость выложить клецки.
- Проварить 7-10 минут. В каждую тарелку мелко нарезать укроп.