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Жареный томатный суп: оригинальный рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
84 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
528
Время на прочтение
1 мин
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Жареный томатный суп: оригинальный рецепт

Жареный томатный суп / Фото: Credits

Томатный суп нужно готовить в августе, когда помидоры особенно сладкие и сочные. И, если вы не поклонник гаспаччо, попробуйте приготовить томатный суп по этому рецепту.

Ингредиенты

помидоры
800 г
лук
1 шт.
чеснок
1 головка
оливковое масло
четверть стакана
соль
куриный или овощной бульон
3 стакана
лавровый лист
1 шт.
тимьян
2 веточки
свежий базилик
3 ст. л
раскрошенный козий сыр
неполный стакан

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой.

2. Разложите на противне помидоры, нарезанный крупно лук и головку чеснока с отрезанным хвостиком. Равномерно полейте все оливковым маслом (включая чеснок). Приправте солью и перцем.

3. Запекайте, пока помидоры не начнут пузыриться, лук не станет мягким, а чеснок не карамелизируется, 35–40 минут.

4. Переложите помидоры и лук в большую кастрюлю. Выдавите зубчики чеснока из кожицы и переложите в кастрюлю. Добавьте бульон, лавровый лист и тимьян и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне. Варите на медленном огне, пока аромат не разовьется и не сосредоточится, 20–25 минут.

5. Переложите суп в блендер (или воспользуйтесь погружным блендером) и измельчите до однородного состояния.

6. Разлейте суп по тарелкам. Перед подачей украсьте каждую тарелку листочками базилика и ломтиками козьего сыра.

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Дата публикации
Просмотры
528
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