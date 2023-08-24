Жареный томатный суп: оригинальный рецепт

Томатный суп нужно готовить в августе, когда помидоры особенно сладкие и сочные. И, если вы не поклонник гаспаччо, попробуйте приготовить томатный суп по этому рецепту.
Ингредиенты
- помидоры
- 800 г
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 1 головка
- оливковое масло
- четверть стакана
- соль
- куриный или овощной бульон
- 3 стакана
- лавровый лист
- 1 шт.
- тимьян
- 2 веточки
- свежий базилик
- 3 ст. л
- раскрошенный козий сыр
- неполный стакан
1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Застелите противень алюминиевой фольгой.
2. Разложите на противне помидоры, нарезанный крупно лук и головку чеснока с отрезанным хвостиком. Равномерно полейте все оливковым маслом (включая чеснок). Приправте солью и перцем.
3. Запекайте, пока помидоры не начнут пузыриться, лук не станет мягким, а чеснок не карамелизируется, 35–40 минут.
4. Переложите помидоры и лук в большую кастрюлю. Выдавите зубчики чеснока из кожицы и переложите в кастрюлю. Добавьте бульон, лавровый лист и тимьян и доведите смесь до кипения на среднем или слабом огне. Варите на медленном огне, пока аромат не разовьется и не сосредоточится, 20–25 минут.
5. Переложите суп в блендер (или воспользуйтесь погружным блендером) и измельчите до однородного состояния.
6. Разлейте суп по тарелкам. Перед подачей украсьте каждую тарелку листочками базилика и ломтиками козьего сыра.
Читайте также:
- Острый хрустящий салат из огурцов с кунжутом: рецепт эффектной летней закуски
- Салат с копченой грудкой и свежими огурцами: рецепт для праздничного застолья
- Как приготовить фалафель: пошаговый рецепт от Андрея Величко