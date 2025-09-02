10 культовых рецептов украинской осенней кухни: самые вкусные блюда для холодного времени года

Осень в Украине — это то время, когда на столе появляется больше домашних блюд. Именно в эту пору готовят борщ с яблоками, деруны со сметаной, сытный кулеш, румяные крученики, душистое запеченное сало и много вкусностей, которые есть только в украинской традиционной кухне.