27
3 мин

10 культовых рецептов украинской осенней кухни: самые вкусные блюда для холодного времени года

Осень в Украине — это то время, когда на столе появляется больше домашних блюд. Именно в эту пору готовят борщ с яблоками, деруны со сметаной, сытный кулеш, румяные крученики, душистое запеченное сало и много вкусностей, которые есть только в украинской традиционной кухне.

Вера Хмельницкая
Рецепты украинских традиционных блюд

Рецепты украинских традиционных блюд / © www.freepik.com/free-photo

Красный борщ с яблоком

Рецепты украинских традиционных блюд / © Pexels

Рецепты украинских традиционных блюд / © Pexels

Ингредиенты:

  • свинина на кости — 500 г;

  • свекла — 2 шт.;

  • картофель — 3 шт.;

  • капуста — 200 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • яблоко — 1 шт.;

  • помидоры или томатная паста — 2 шт.;

  • чеснок, зелень, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Сварите свинину до готовности (около 40 минут).

  2. Добавьте картофель, нарезанный кубиками.

  3. Отдельно натрите свеклу, морковь и яблоко, слегка обжарьте и положите в борщ.

  4. Добавьте капусту и томаты. Варите еще 25 мин.

  5. После приготовления борща положите нарезанный чеснок, а перед подачей на стол — зелень.

Вареники с картошкой

Рецепты украинских традиционных блюд

Рецепты украинских традиционных блюд

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;

  • вода — 200 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • картофель — 400 г;

  • лук — 1 шт.;

  • соль.

Способ приготовления:

  1. Замесите тесто из муки, воды, яиц и соли. Оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло.

  2. Картошку отварите, растолчите в пюре.

  3. Лук обжарьте и смешайте с картофелем.

  4. Раскатайте тесто, вырежьте кружочки.

  5. Выложите начинку, слепите вареники.

  6. Варите в подсоленной воде до готовности.

Деруны

Рецепты украинских традиционных блюд / © Freepik

Рецепты украинских традиционных блюд / © Freepik

Ингредиенты:

  • картофель — 600 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 2 ст. л.;

  • соль, перец;

  • сметана.

Способ приготовления:

  1. Натрите картофель на мелкой терке.

  2. Отожмите лишнюю жидкость.

  3. Добавьте яйцо, муку, специи.

  4. Хорошо размешайте тесто.

  5. Жарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.

Кулиш

Рецепты украинских традиционных блюд / © Credits

Рецепты украинских традиционных блюд / © Credits

Ингредиенты:

  • пшено — 1 стакан;

  • сало или копчености — 200 г;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • зелень, соль.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте сало, обжарьте его с луком и морковью.

  2. Добавить воду (1,5 л).

  3. Всыпьте пшено, посолите.

  4. Варите до готовности, ориентировочно 25-30 мин.

  5. Перед подачей на стол посыпьте зеленью.

Крученики

Рецепты украинских традиционных блюд

Рецепты украинских традиционных блюд

Ингредиенты:

  • свинина — 500 г;

  • гречка — 1 стакан;

  • лук — 1 шт.;

  • специи.

Способ приготовления:

  1. Отбейте мясные куски.

  2. Отварите гречку, смешайте с обжаренным луком.

  3. Выложите начинку на мясо и сверните рулетики.

  4. Обжарьте их на растительном масле.

  5. Тушите в соусе — сметанном или томатном, 30 мин.

Домашняя колбаса

Рецепты украинских традиционных блюд

Рецепты украинских традиционных блюд

Ингредиенты:

  • свинина — 1 кг;

  • сало — 200 г;

  • чеснок — 5 зубчиков;

  • специи;

  • свиные кишки.

Способ приготовления:

  1. Мясо и сало измельчите.

  2. Добавьте специи и измельченный чеснок.

  3. Начините кишки фаршем.

  4. Сформируйте колбаски, перевяжите нитью.

  5. Запекайте при температуре 180°C в течение 40 минут.

Голубцы

Рецепты украинских традиционных блюд

Рецепты украинских традиционных блюд

Ингредиенты:

  • кочан капусты — 1 шт.;

  • мясной фарш — 500 г;

  • рис — 200 г;

  • лук — 1 шт.;

  • томатный соус — 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Разберите капусту на листья, проварите их в кипятке 2 мин.

  2. Рис отварите до полуготовности.

  3. Смешайте рис с фаршем и луком.

  4. Заверните начинку в капустные листья.

  5. Выложите в кастрюлю, залейте соусом.

  6. Тушите на слабом огне 1 час.

Полтавские галушки с начинкой

Рецепты украинских традиционных блюд

Рецепты украинских традиционных блюд

Ингредиенты:

  • мука — 400 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • кефир или вода — 200 мл;

  • соль — 1 ч. л.;

  • масло — 1 ст. л;

  • для начинки: соленый сыр — 100 г, или поджаренное сало с луком — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Замесите мягкое тесто из муки, яйца, кефира или воды, соли и растительного масла. Дайте ему отдохнуть 20 минут.

  2. Раскатайте тесто колбаской и нарежьте на небольшие кусочки.

  3. Каждый кусочек раскатайте в кружочек, положите начинку соленый сыр или шкварки с луком.

  4. Слепите края, сформировав галушки.

  5. Опустите в кипящую подсоленную воду.

  6. Варите 5-7 минут после того, как галушки всплывут.

  7. Подайте со сметаной или шкварками.

Запеченное сало

Рецепты украинских традиционных блюд / © Фото из открытых источников

Рецепты украинских традиционных блюд / © Фото из открытых источников

Ингредиенты:

  • сало — 500 г;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • соль — 1 ст. л.;

  • специи, лавровый лист.

Способ приготовления:

  1. Сало натрите солью и специями.

  2. Сделайте надрезы и вставьте туда чеснок.

  3. Заверните в фольгу.

  4. Запекайте в духовке при 180°C 1 час.

  5. Дайте остыть и нарежьте кусочками.

Пампушки с чесноком

Рецепты украинских традиционных блюд / © Credits

Рецепты украинских традиционных блюд / © Credits

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;

  • молоко — 250 мл;

  • дрожжи — 20 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • зелень, растительное масло;

Способ приготовления:

  1. Растворите дрожжи в теплом молоке.

  2. Добавьте яйцо, муку, замесите тесто.

  3. Оставьте подходить на час.

  4. Сформируйте шарики, выложите на противень.

  5. Выпекайте при температуре 180°C в течение 25 мин.

  6. Сделайте чесночную заправку из растительного масла, зелени и измельченного чеснока.

  7. Смажьте горячие пончики пряной смесью.

27
