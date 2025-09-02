- Дата публикации
-
Категория
Подборки рецептов
- 27
- 3 мин
10 культовых рецептов украинской осенней кухни: самые вкусные блюда для холодного времени года
Осень в Украине — это то время, когда на столе появляется больше домашних блюд. Именно в эту пору готовят борщ с яблоками, деруны со сметаной, сытный кулеш, румяные крученики, душистое запеченное сало и много вкусностей, которые есть только в украинской традиционной кухне.
Красный борщ с яблоком
Ингредиенты:
свинина на кости — 500 г;
свекла — 2 шт.;
картофель — 3 шт.;
капуста — 200 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
яблоко — 1 шт.;
помидоры или томатная паста — 2 шт.;
чеснок, зелень, специи по вкусу.
Способ приготовления:
Сварите свинину до готовности (около 40 минут).
Добавьте картофель, нарезанный кубиками.
Отдельно натрите свеклу, морковь и яблоко, слегка обжарьте и положите в борщ.
Добавьте капусту и томаты. Варите еще 25 мин.
После приготовления борща положите нарезанный чеснок, а перед подачей на стол — зелень.
Вареники с картошкой
Ингредиенты:
мука — 500 г;
вода — 200 мл;
яйцо — 1 шт.;
картофель — 400 г;
лук — 1 шт.;
соль.
Способ приготовления:
Замесите тесто из муки, воды, яиц и соли. Оставьте на 30 минут, чтобы отдохнуло.
Картошку отварите, растолчите в пюре.
Лук обжарьте и смешайте с картофелем.
Раскатайте тесто, вырежьте кружочки.
Выложите начинку, слепите вареники.
Варите в подсоленной воде до готовности.
Деруны
Ингредиенты:
картофель — 600 г;
яйцо — 1 шт.;
мука — 2 ст. л.;
соль, перец;
сметана.
Способ приготовления:
Натрите картофель на мелкой терке.
Отожмите лишнюю жидкость.
Добавьте яйцо, муку, специи.
Хорошо размешайте тесто.
Жарьте на сковороде с маслом до золотистой корочки.
Кулиш
Ингредиенты:
пшено — 1 стакан;
сало или копчености — 200 г;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
зелень, соль.
Способ приготовления:
Нарежьте сало, обжарьте его с луком и морковью.
Добавить воду (1,5 л).
Всыпьте пшено, посолите.
Варите до готовности, ориентировочно 25-30 мин.
Перед подачей на стол посыпьте зеленью.
Крученики
Ингредиенты:
свинина — 500 г;
гречка — 1 стакан;
лук — 1 шт.;
специи.
Способ приготовления:
Отбейте мясные куски.
Отварите гречку, смешайте с обжаренным луком.
Выложите начинку на мясо и сверните рулетики.
Обжарьте их на растительном масле.
Тушите в соусе — сметанном или томатном, 30 мин.
Домашняя колбаса
Ингредиенты:
свинина — 1 кг;
сало — 200 г;
чеснок — 5 зубчиков;
специи;
свиные кишки.
Способ приготовления:
Мясо и сало измельчите.
Добавьте специи и измельченный чеснок.
Начините кишки фаршем.
Сформируйте колбаски, перевяжите нитью.
Запекайте при температуре 180°C в течение 40 минут.
Голубцы
Ингредиенты:
кочан капусты — 1 шт.;
мясной фарш — 500 г;
рис — 200 г;
лук — 1 шт.;
томатный соус — 200 мл.
Способ приготовления:
Разберите капусту на листья, проварите их в кипятке 2 мин.
Рис отварите до полуготовности.
Смешайте рис с фаршем и луком.
Заверните начинку в капустные листья.
Выложите в кастрюлю, залейте соусом.
Тушите на слабом огне 1 час.
Полтавские галушки с начинкой
Ингредиенты:
мука — 400 г;
яйцо — 1 шт.;
кефир или вода — 200 мл;
соль — 1 ч. л.;
масло — 1 ст. л;
для начинки: соленый сыр — 100 г, или поджаренное сало с луком — 100 г.
Способ приготовления:
Замесите мягкое тесто из муки, яйца, кефира или воды, соли и растительного масла. Дайте ему отдохнуть 20 минут.
Раскатайте тесто колбаской и нарежьте на небольшие кусочки.
Каждый кусочек раскатайте в кружочек, положите начинку соленый сыр или шкварки с луком.
Слепите края, сформировав галушки.
Опустите в кипящую подсоленную воду.
Варите 5-7 минут после того, как галушки всплывут.
Подайте со сметаной или шкварками.
Запеченное сало
Ингредиенты:
сало — 500 г;
чеснок — 3 зубчика;
соль — 1 ст. л.;
специи, лавровый лист.
Способ приготовления:
Сало натрите солью и специями.
Сделайте надрезы и вставьте туда чеснок.
Заверните в фольгу.
Запекайте в духовке при 180°C 1 час.
Дайте остыть и нарежьте кусочками.
Пампушки с чесноком
Ингредиенты:
мука — 500 г;
молоко — 250 мл;
дрожжи — 20 г;
яйцо — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
зелень, растительное масло;
Способ приготовления:
Растворите дрожжи в теплом молоке.
Добавьте яйцо, муку, замесите тесто.
Оставьте подходить на час.
Сформируйте шарики, выложите на противень.
Выпекайте при температуре 180°C в течение 25 мин.
Сделайте чесночную заправку из растительного масла, зелени и измельченного чеснока.
Смажьте горячие пончики пряной смесью.