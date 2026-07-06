10 самых лучших рецептов желе из красной смородины: секреты заготовки ягодного десерта

Желе из красной смородины

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Красная смородина — идеальная ягода для создания густого, прозрачного желе. Благодаря высокому содержанию природного пектина она отлично держит форму даже без посторонних добавок. Однако для получения различных текстур и оттенков вкуса можно экспериментировать с кондитерскими загустителями, фруктами и пряностями.

Перед началом работы важно подготовить тару — все банки и крышки должны быть тщательно простерилизованы. Если готовое желе иногда плохо застывает, причина обычно кроется в избытке воды, слишком длительной термической обработке (разрушающей природный пектин) или несоблюдении пропорций сахара.

1. Традиционное желе из красной смородины из двух ингредиентов

Базовый способ приготовления сладкого десерта, не требующий посторонних загустителей и сохраняющий чистый ягодный вкус.

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Ингредиенты:

Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 1 кг

Порядок приготовления:

Хорошо вымытую смородину засыпают сахаром и тщательно перемешивают в течение 8–10 минут, чтобы ягоды пустили сок, а сладкие кристаллы почти полностью растворились.

Смесь ставят на мощный огонь и варят около 10 минут при постоянном помешивании.

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Признаком готовности является оседание пены и появление больших пузырьков — после этого массу держат на плите еще 3 минуты.

Горячее варенье протирают через мелкое сито, разливают в подготовленные банки и герметично закрывают.

2. Густое желе из красной смородины с пектином

Этот вариант подойдет для тех, кто хочет гарантированно получить плотную консистенцию за короткое время.

Компоненты:

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Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 1,5 стакана

Пектин — 10 г

Вода — 1 ст. л.

Как готовить:

Пектин заливают ложкой воды и оставляют для набухания по инструкции.

Вымытые ягоды сочетают с сахаром и прогревают на среднем огне до полного растворения крупинок.

Получившуюся массу перетирают сквозь сито, чтобы избавиться от косточек. В чистое ягодное пюре вводят подготовленный пектин, тщательно размешивают и проваривают на минимальном огне еще 5 минут, после чего закатывают в банки.

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3. Желе из красной смородины на агар-агаре

Агар-агар растительного происхождения обеспечивает стабильную структуру десерта, которая не тает даже при комнатной температуре.

Компоненты:

Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 1 кг

Агар-агар — 8 г

Вода — 50 мл

Порядок приготовления:

Чистую смородину смешивают с сахарным песком и кипятят на среднем огне в течение 10 минут. Горячую смесь тщательно отфильтровывают через сито или решето.

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Агар-агар растворяют в холодной воде, выливают в теплое смородиновое пюре и хорошо вымешивают.

Будущее желе поворачивают на плиту и держат на слабом огне еще 5 минут, после чего фасуют в банки.

4. Стабильное желе из красной смородины с желатином

Желатин помогает достичь классической «дрожащей» текстуры, однако требует осторожного теплового режима.

Ингредиенты:

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Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 900 г

Желатин — 2–3 ст. л.

Вода — 0,25 стакана

Порядок приготовления:

Очищенные ягоды измельчают с помощью блендера до состояния пюре, засыпают сахаром и оставляют на час.

Желатин замачивают в воде согласно рекомендациям на пачке. Отечную желатиновую массу переливают в ягодную смесь и помешивают до полного растворения.

Далее емкость ставят на водяную баню и подогревают примерно до 80 градусов. Кипятить смесь нельзя.

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Горячее желе распределяют по банкам и закрывают.

5. Экспресс-метод приготовления желе из красной смородины с желтфиксом

Использование специального кондитерского фиксатора на основе пектина существенно сокращает время нахождения у плиты.

Ингредиенты:

Красная смородина — 1,5 кг.

Сахарный песок — 0,5 кг

Желтфикс — 1 пакетик

Порядок приготовления:

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Ягоды пропускают через соковыжималку или тщательно перебивают блендером, после чего выжимают чистый сок через несколько слоев марли.

Жидкость подогревают на плите, добавляют пакетик желтфикса и две столовые ложки сахара. Постоянно помешивая, доводят сок до кипения, после чего всыпают оставшуюся часть сахарного песка.

Смесь кипятят от 3 до 5 минут, пока сладкие кристаллы полностью не исчезнут и сразу разливают в тару.

6. Освежающее желе из красной смородины, мяты и лимонной цедры

Цитрусовые нотки и свежесть мяты создают оригинальный вкусовой ансамбль, напоминающий лето.

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Компоненты:

Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 800 г

Свежая мята — 5–6 листочков

Цедра лимона — 1 ч. л.

Порядок приготовления:

Из подготовленной смородины выжимают сок.

В жидкость добавляют сахар, свежие мяты и мелко натертую цедру. Смесь уваривают на минимальном огне до густого загустения.

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Перед разливкой в банки мяту обязательно вынимают из сиропа.

7. Пряное острое желе из красной смородины со специями

Кислинка смородины идеально гармонирует с восточными пряностями, превращая десерт в изысканное дополнение к чаю или мясным блюдам.

Компоненты:

Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 800 г

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 5-6 соцветий

Мускатный орех.

Порядок приготовления:

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Ягоды моют и отжимают из них сок. В полученную жидкость всыпают сахар и добавляют все специи.

Массу варят на среднем огне, ожидая ее загустения. Готовую смесь обязательно процеживают через марлю или сито, чтобы убрать кусочки пряности, и только затем закрывают в стерильные банки.

8. Густой микс из красной смородины и яблок

Яблоки содержат много своего пектина, поэтому такое сочетание позволяет получить густое желе с мягким вкусом.

Ингредиенты:

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Красная смородина — 1 кг.

Яблоки — 1,5 кг

Сахарный песок — 1,5 кг

Вода — 150 мл

Порядок приготовления:

Фрукты и ягоды моют. Яблоки очищают от середины и режут тонкими ломтиками. Составленные в кастрюлю плоды заливают водой и проваривают в течение 15 минут.

Затем всыпают полстакана сахара и кипятят еще 5 минут.

Получившуюся массу тщательно пюрируют блендером, добавляют оставшийся сахар и млоят на низком огне еще 15 минут перед разливкой в банки.

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9. Ароматное желе из красной смородины с натуральной ванилью

Нежный аромат ванили деликатно сглаживает характерную смородиновую кислинку, делая десерт очень изящным.

Компоненты:

Красная смородина — 1 кг.

Сахарный песок — 1 кг

Ванильный стручок — 1 шт.

Вода — 400 мл

Как приготовить:

Ягоды выкладывают в кастрюлю, заливают водой и доводят до кипения, после чего тщательно перетирают через мелкое сито.

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Стручок ванили разрезают вдоль, достают семена и вместе с самими половинками стручка и сахаром добавляют в ягодное пюре.

Смесь держат на среднем огне в течение 30 минут, периодически перемешивая. В конце ванильный стручок вынимают, а желе закатывают в банки.

10. Дуэт красной и черной смородины

Сочетание двух ягод обеспечивает глубокий темный цвет, насыщенный лесной аромат и сбалансированный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

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Красная смородина — 1 кг.

Черная смородина — 1 кг

Сахарный песок — 1,5 кг

Порядок приготовления:

Оба вида смородины тщательно промывают и отжимают из них сок с помощью соковыжималки или марли.

В чистую жидкость добавляют весь сахар. Сироп держат на среднем огне, непрерывно помешивая, пока сладкие кристаллы полностью не растворятся и масса не станет густеть.

Готовое горячее желе разливают в банки и закрывают крышками.

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