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5 блюд из одной курицы: как сэкономить время и деньги на домашней пище
Как приготовить 5 различных блюд из одной курицы.
Каждый день придумывать новое меню, покупать отдельные продукты и долго стоять у плиты — не единственный способ организовать домашнее питание. Гораздо проще один раз подготовить базовый продукт, а затем использовать его в нескольких разных блюдах.
Один из самых удобных вариантов — целая курица. Из нее можно сделать горячее блюдо, салат, суп, запеканку и универсальную начинку. Такой подход помогает меньше тратить, сокращает время на приготовление и позволяет не повторять один и тот же вкус несколько дней подряд.
Как подготовить курицу на несколько блюд
Удобнее всего взять целую тушку весом примерно 1,5–2 кг.
Ее можно разобрать сразу:
грудку оставить для салата или запеканки;
бедра и голени использовать для горячего блюда;
кости и обрезки — для бульона.
Еще более простой вариант — запечь курицу целиком или отварить, а затем отделить мясо и разложить его по контейнерам.
Готовое куриное мясо нужно хранить в холодильнике 2–3 дня, а затем использовать в качестве основы для разных блюд.
1. Курица с овощами
Самый простой вариант для быстрого ужина.
Понадобится примерно 150-200 г готового куриного мяса и 200-300 г овощей.
Подойдут:
брокколи;
кабачок;
морковь;
тыква;
капуста;
сладкий перец;
стручковая фасоль.
Овощи можно быстро запечь, протушить или приготовить на пару, а затем добавить готовую курицу.
Если хочется более сытного блюда, можно добавить гречку, рис или киноа.
2. Теплый салат с курицей
Готовая грудка хорошо подходит для салата, который может быть не только перекусом, но и полноценным обедом.
Базовый вариант:
куриная грудка — около 150 г;
листья салата или руккола;
огурец;
помидоры;
немного лука;
семена тыквы или кунжута.
Для заправки подойдут оливковое масло, сок лимонный, горчица и специи.
Такой салат удобно брать с собой на работу, особенно если мясо уже приготовлено заранее.
3. Домашний суп из куриного бульона
Кости и обрезки не обязательно выбрасывать.
Из них можно сварить бульон, а уже на его основе сделать несколько разных супов.
Например:
классический куриный суп с овощами;
суп с рисом;
суп-пюре из брокколи или цветной капусты;
легкий овощной суп с кусочками курицы.
К бульону можно добавить морковь, лук, сельдерей, зелень и специи.
4. Куриная запеканка
Если осталось примерно 300 г готового куриного мяса, его можно превратить в совершенно другое блюдо.
Для простой запеканки понадобятся:
курица — 300 г;
яйца — 2 штуки;
овощи;
твердый сыр — около 50 г;
специи и зелень.
Курицу и овощи мелко нарезают, смешивают с яйцами, перекладывают в форму и посыпают сыром.
Запекают примерно 25-30 минут.
Такое блюдо можно есть горячим или холодным, брать на работу или подавать на ужин.
5. Универсальная начинка из курицы
Еще один способ использовать готовое мясо — сделать начинку, которую легко добавлять в разные блюда.
Курицу можно смешать с зеленью, овощами, йогуртом или соусом на основе тахини.
Затем использовать:
в омлете;
в лаваше или цельнозерновой тортилье;
в гречке;
в овощном рагу;
в салатных листьях;
в качестве начинки для горячих бутербродов.
Именно такой подход и убирает ощущение, что вы несколько дней просто едите одну и ту же курицу.
Как сделать меню еще проще
Главный принцип — не готовить каждое блюдо с нуля.
Раз или два раза в неделю можно подготовить несколько базовых продуктов:
запечь курицу;
сварить крупу;
помыть и порезать овощи;
сделать простую домашнюю заправку.
Тогда вечером остается только сложить готовые компоненты вместе, и ужин занимает не час, а 15–20 минут.
Почему это действительно помогает экономить
Экономия здесь возникает не только потому, что целая курица часто выгоднее покупки отдельных частей.
Меньше денег тратится и на спонтанные покупки, доставку пищи и готовые перекусы.
Кроме того, когда один продукт используется полностью — мясо, кости, обрезки — меньше пищи попадает в помойку.
В итоге одна курица может стать основой сразу для нескольких разных блюд: от скорого ужина до супа и запеканки. И это уже не «доедание вчерашнего», а нормальное планирование домашнего меню.