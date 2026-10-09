5 блюд из одной курицы: как сэкономить время и деньги на домашней пище

Блюда из курицы

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Каждый день придумывать новое меню, покупать отдельные продукты и долго стоять у плиты — не единственный способ организовать домашнее питание. Гораздо проще один раз подготовить базовый продукт, а затем использовать его в нескольких разных блюдах.

Один из самых удобных вариантов — целая курица. Из нее можно сделать горячее блюдо, салат, суп, запеканку и универсальную начинку. Такой подход помогает меньше тратить, сокращает время на приготовление и позволяет не повторять один и тот же вкус несколько дней подряд.

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Как подготовить курицу на несколько блюд

Удобнее всего взять целую тушку весом примерно 1,5–2 кг.

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Ее можно разобрать сразу:

грудку оставить для салата или запеканки;

бедра и голени использовать для горячего блюда;

кости и обрезки — для бульона.

Еще более простой вариант — запечь курицу целиком или отварить, а затем отделить мясо и разложить его по контейнерам.

Готовое куриное мясо нужно хранить в холодильнике 2–3 дня, а затем использовать в качестве основы для разных блюд.

1. Курица с овощами

Самый простой вариант для быстрого ужина.

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Понадобится примерно 150-200 г готового куриного мяса и 200-300 г овощей.

Подойдут:

брокколи;

кабачок;

морковь;

тыква;

капуста;

сладкий перец;

стручковая фасоль.

Овощи можно быстро запечь, протушить или приготовить на пару, а затем добавить готовую курицу.

Если хочется более сытного блюда, можно добавить гречку, рис или киноа.

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2. Теплый салат с курицей

Готовая грудка хорошо подходит для салата, который может быть не только перекусом, но и полноценным обедом.

Базовый вариант:

куриная грудка — около 150 г;

листья салата или руккола;

огурец;

помидоры;

немного лука;

семена тыквы или кунжута.

Для заправки подойдут оливковое масло, сок лимонный, горчица и специи.

Такой салат удобно брать с собой на работу, особенно если мясо уже приготовлено заранее.

3. Домашний суп из куриного бульона

Кости и обрезки не обязательно выбрасывать.

Из них можно сварить бульон, а уже на его основе сделать несколько разных супов.

Например:

классический куриный суп с овощами;

суп с рисом;

суп-пюре из брокколи или цветной капусты;

легкий овощной суп с кусочками курицы.

К бульону можно добавить морковь, лук, сельдерей, зелень и специи.

4. Куриная запеканка

Если осталось примерно 300 г готового куриного мяса, его можно превратить в совершенно другое блюдо.

Для простой запеканки понадобятся:

курица — 300 г;

яйца — 2 штуки;

овощи;

твердый сыр — около 50 г;

специи и зелень.

Курицу и овощи мелко нарезают, смешивают с яйцами, перекладывают в форму и посыпают сыром.

Запекают примерно 25-30 минут.

Такое блюдо можно есть горячим или холодным, брать на работу или подавать на ужин.

5. Универсальная начинка из курицы

Еще один способ использовать готовое мясо — сделать начинку, которую легко добавлять в разные блюда.

Курицу можно смешать с зеленью, овощами, йогуртом или соусом на основе тахини.

Затем использовать:

в омлете;

в лаваше или цельнозерновой тортилье;

в гречке;

в овощном рагу;

в салатных листьях;

в качестве начинки для горячих бутербродов.

Именно такой подход и убирает ощущение, что вы несколько дней просто едите одну и ту же курицу.

Как сделать меню еще проще

Главный принцип — не готовить каждое блюдо с нуля.

Раз или два раза в неделю можно подготовить несколько базовых продуктов:

запечь курицу;

сварить крупу;

помыть и порезать овощи;

сделать простую домашнюю заправку.

Тогда вечером остается только сложить готовые компоненты вместе, и ужин занимает не час, а 15–20 минут.

Почему это действительно помогает экономить

Экономия здесь возникает не только потому, что целая курица часто выгоднее покупки отдельных частей.

Меньше денег тратится и на спонтанные покупки, доставку пищи и готовые перекусы.

Кроме того, когда один продукт используется полностью — мясо, кости, обрезки — меньше пищи попадает в помойку.

В итоге одна курица может стать основой сразу для нескольких разных блюд: от скорого ужина до супа и запеканки. И это уже не «доедание вчерашнего», а нормальное планирование домашнего меню.

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