5 необычных блюд из кабачков: рецепты, которые удивят даже гурманов

Кабачковые вафли

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В разгар сезона кабачков хозяйки обычно готовят из них запеканки, блины или жарят в кляре. Но этот овощ действительно универсален, и из него можно приготовить немало нестандартных, очень вкусных и полезных блюд. Мы собрали пять оригинальных рецептов, которые позволят взглянуть на кабачки совсем по-новому.

1. Кабачковые вафли с сыром и зеленью

Это блюдо — удачное решение для завтрака. Для ее приготовления понадобится вафельница, но результат стоит усилий.

Ингредиенты

2 средние кабачки

2 яйца

50 г твердого сыра (чедер, гауда)

3 ст. л. овсяной или пшеничной муки

Зелень (укроп, петрушка)

Соль, перец

Приготовление

Кабачки натереть на терке, посолить и оставить на десять минут, чтобы пустили сок. Затем хорошо отжать жидкость. Добавить яйца, натертый творог, мелко нарезанную зелень и муку. Перемешать до однородности. Выпекать в смазанной вафельнице до золотистой корочки. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.

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2. Кабачковая лапша с соусом песто

Этот вариант идеален для тех, кто избегает углеводов или ищет легкий ужин.

Ингредиенты

2 кабачки

2 ст. л. соуса песто

1 зубчик чеснока

Оливковое масло

Соль, перец

Пармезан — для подачи

Приготовление

Кабачки нарезать в виде спирали (можно с помощью специальной терки или овощечистки). На сковороде разогреть немного оливкового масла, обжарить измельченный чеснок. Добавить кабачковую лапшу, готовить 2–3 минуты на среднем огне. Затем смешать с песто, перемешать. Подавать горячими, посыпав тертым сыром.

3. Шоколадный кекс с кабачками

Это идеальный пример того, как овощ может стать ингредиентом десерта. Кабачки не ощущаются по вкусу, но добавляют выпечке нежности и влаги.

Ингредиенты

1 ½ стакана тертых кабачков

1 стакан муки

½ стакана какао

½ стакана сахара

½ стакана растительного масла

2 яйца

1 ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соды

Щепотка соли

Ванильный экстракт

Приготовление

Смешать сухие ингредиенты (муку, какао, соду, разрыхлитель, соль). Отдельно взбить яйца с сахаром и растительным маслом, добавить тертые кабачки и ваниль. Соединить обе смеси, вылить в форму. Выпекать в разогретой духовке при 180 С около 40-45 минут. Остудить, по желанию полить глазурью или посыпать пудрой.

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4. Кабачковые роллы с сыром и вялеными томатами

Этот рецепт — настоящая находка для летней вечеринки или закуски на праздничный стол.

Ингредиенты

2 кабачки

150 г крем-сыра (типа «Филадельфия»)

2–3 шт. вяленых томатов

Чеснок

Базилик или рукола

Оливковое масло

Приготовление

Кабачки нарезать вдоль тонкими полосками, немного поджарить на гриле или сухой сковороде. Намазать каждую полоску сыром, положить кусочек вяленого томата, лист зелени, завернуть в рулетик. Скрепить зубочисткой. Подавать охлажденными.

5. Оладьи из кабачков и картофеля с куркумой

Эти оладьи — интересная вариация на тему дерунов, но с более мягким вкусом и более ярким цветом благодаря куркуме.

Ингредиенты

1 кабачок

2 картофелины

1 яйцо

1 ст. л. муки

½ ч. л. куркумы

Соль, перец

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Кабачок и картофель натереть на терке, отжать сок. Добавить яйцо, муку, куркуму, соль и перец. Перемешать. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.

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Итак, кабачки — это не просто летний овощ, а настоящий кулинарный хамелеон, способный меняться в соответствии с вашими гастрономическими фантазиями. Экспериментируйте с формами, начинками и техниками приготовления — и вы откроете для себя новые грани вкуса.