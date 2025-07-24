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ТСН в социальных сетях

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Категория
Подборки рецептов
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Время на прочтение
3 мин

5 необычных блюд из кабачков: рецепты, которые удивят даже гурманов

Блюда из кабачков, о которых вы точно раньше не знали, но которые следует обязательно попробовать

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Кабачковые вафли

Кабачковые вафли

В разгар сезона кабачков хозяйки обычно готовят из них запеканки, блины или жарят в кляре. Но этот овощ действительно универсален, и из него можно приготовить немало нестандартных, очень вкусных и полезных блюд. Мы собрали пять оригинальных рецептов, которые позволят взглянуть на кабачки совсем по-новому.

1. Кабачковые вафли с сыром и зеленью

Это блюдо — удачное решение для завтрака. Для ее приготовления понадобится вафельница, но результат стоит усилий.

Ингредиенты

  • 2 средние кабачки

  • 2 яйца

  • 50 г твердого сыра (чедер, гауда)

  • 3 ст. л. овсяной или пшеничной муки

  • Зелень (укроп, петрушка)

  • Соль, перец

Приготовление

Кабачки натереть на терке, посолить и оставить на десять минут, чтобы пустили сок. Затем хорошо отжать жидкость. Добавить яйца, натертый творог, мелко нарезанную зелень и муку. Перемешать до однородности. Выпекать в смазанной вафельнице до золотистой корочки. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.

2. Кабачковая лапша с соусом песто

Этот вариант идеален для тех, кто избегает углеводов или ищет легкий ужин.

Ингредиенты

  • 2 кабачки

  • 2 ст. л. соуса песто

  • 1 зубчик чеснока

  • Оливковое масло

  • Соль, перец

  • Пармезан — для подачи

Приготовление

Кабачки нарезать в виде спирали (можно с помощью специальной терки или овощечистки). На сковороде разогреть немного оливкового масла, обжарить измельченный чеснок. Добавить кабачковую лапшу, готовить 2–3 минуты на среднем огне. Затем смешать с песто, перемешать. Подавать горячими, посыпав тертым сыром.

3. Шоколадный кекс с кабачками

Это идеальный пример того, как овощ может стать ингредиентом десерта. Кабачки не ощущаются по вкусу, но добавляют выпечке нежности и влаги.

Ингредиенты

  • 1 ½ стакана тертых кабачков

  • 1 стакан муки

  • ½ стакана какао

  • ½ стакана сахара

  • ½ стакана растительного масла

  • 2 яйца

  • 1 ч. л. разрыхлителя

  • ½ ч. л. соды

  • Щепотка соли

  • Ванильный экстракт

Приготовление

Смешать сухие ингредиенты (муку, какао, соду, разрыхлитель, соль). Отдельно взбить яйца с сахаром и растительным маслом, добавить тертые кабачки и ваниль. Соединить обе смеси, вылить в форму. Выпекать в разогретой духовке при 180 С около 40-45 минут. Остудить, по желанию полить глазурью или посыпать пудрой.

4. Кабачковые роллы с сыром и вялеными томатами

Этот рецепт — настоящая находка для летней вечеринки или закуски на праздничный стол.

Ингредиенты

  • 2 кабачки

  • 150 г крем-сыра (типа «Филадельфия»)

  • 2–3 шт. вяленых томатов

  • Чеснок

  • Базилик или рукола

  • Оливковое масло

Приготовление

Кабачки нарезать вдоль тонкими полосками, немного поджарить на гриле или сухой сковороде. Намазать каждую полоску сыром, положить кусочек вяленого томата, лист зелени, завернуть в рулетик. Скрепить зубочисткой. Подавать охлажденными.

5. Оладьи из кабачков и картофеля с куркумой

Эти оладьи — интересная вариация на тему дерунов, но с более мягким вкусом и более ярким цветом благодаря куркуме.

Ингредиенты

  • 1 кабачок

  • 2 картофелины

  • 1 яйцо

  • 1 ст. л. муки

  • ½ ч. л. куркумы

  • Соль, перец

  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

Кабачок и картофель натереть на терке, отжать сок. Добавить яйцо, муку, куркуму, соль и перец. Перемешать. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.

Итак, кабачки — это не просто летний овощ, а настоящий кулинарный хамелеон, способный меняться в соответствии с вашими гастрономическими фантазиями. Экспериментируйте с формами, начинками и техниками приготовления — и вы откроете для себя новые грани вкуса.

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Дата публикации
Количество просмотров
11
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