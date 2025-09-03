ТСН в социальных сетях

7 самых вкусных, сытных и полезных супов на сентябрь: лучшие блюда для всей семьи

Эти супы не только утолят голод, но и подарят ощущение домашнего уюта. Попробуйте хотя бы один из них уже сегодня — и ваша кухня наполнится ароматом настоящей осенb.

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © www.freepik.com/free-photo

Начало осени — это то время, когда прохлада заставляет нас чаще тянуться к теплым и питательным блюдам. Супы в этот период — настоящее спасение: они легко готовятся, насыщают витаминами и дарят комфорт при прохладной погоде. Эти 7 вкуснейших супов станут настоящими фаворитами вашей осенней кухни.

Капустняк

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь

Ингредиенты:

  • квашеная капуста — 300 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • пшено — 3 ст. л.;

  • копченое мясо или ребрышки — 200 г;

  • лавровый лист, зелень.

Способ приготовления:

  1. Сварите бульон на копченом мясе.

  2. Добавьте промытое пшено и картофель.

  3. Отдельно обжарьте морковь и лук.

  4. Квашеную капусту припустите на сковороде, чтобы стала более мягкой.

  5. Добавьте все в бульон, варите еще 15 минут.

  6. Перед подачей на стол посыпьте зеленью.

Грибной суп с перловкой

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

  • лесные грибы или шампиньоны — 300 г;

  • перловая крупа — 100 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь, лук — по 1 шт.;

  • зелень, лавровый лист.

Способ приготовления:

  1. Отварите перловку до полуготовности.

  2. Добавьте картофель в кастрюлю с водой или овощным бульоном.

  3. Обжарьте грибы с морковью и луком.

  4. Положите в суп грибы и лавровый лист.

  5. Варите еще 10 минут и подавайте горячим, украсив зеленью.

Суп-пюре из тыквы

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

  • тыква — 500 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • сливки — 100 мл;

  • чеснок, специи, семена тыквы.

Способ приготовления:

  1. Отварите тыкву, картофель и морковь до мягкости.

  2. Взбейте овощи блендером до однородной массы.

  3. Добавьте сливки, чеснок и специи.

  4. Перед подачей посыпьте суп тыквенными семенами.

Куриный суп с лапшой

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г;

  • домашняя лапша — 100 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • зелень, лавровый лист.

Способ приготовления:

  1. Сварите бульон из куриного филе.

  2. Нарежьте морковь и лук кубиками и добавьте в суп.

  3. Когда овощи будут готовы, положите лапшу.

  4. Варите 5-7 минут, добавьте зелень.

Чечевичный суп

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

  • красная чечевица — 200 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • помидоры — 2 шт.;

  • чеснок, специи.

Способ приготовления:

  1. Промойте чечевицу, залейте водой и варите 15 минут.

  2. Добавьте овощи, нарезанные кубиками.

  3. Варите до готовности.

  4. После приготовления супа приправьте специями и измельченным чесноком.

  5. Подавайте с зеленью и ржаным хлебом.

Картофельный суп с сырными клецками

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © Фото из открытых источников

Ингредиенты:

  • картофель — 4 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • твердый сыр — 100 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 3 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Сварите суп из картофеля, моркови и лука.

  2. Отдельно натрите сыр, смешайте с яйцом и мукой, сформуйте шарики.

  3. За 5 минут до готовности супа опустите клецки и варите 5 минут.

  4. Подавайте горячим, посыпав зеленью.

Осенний овощной суп

Рецепты вкуснейших супов на сентябрь / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

  • капуста — 200 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • сельдерей — 1 шт.;

  • кабачок — 1 шт.;

  • зелень, специи.

Способ приготовления:

  1. В кипящую воду положите сразу все овощи, нарезанные кубиками.

  2. Варите 30-40 минут до готовности.

  3. Добавьте зелень и специи.

  4. Можно подать с ржаными гренками.

