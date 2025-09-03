- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 3 мин
7 самых вкусных, сытных и полезных супов на сентябрь: лучшие блюда для всей семьи
Эти супы не только утолят голод, но и подарят ощущение домашнего уюта. Попробуйте хотя бы один из них уже сегодня — и ваша кухня наполнится ароматом настоящей осенb.
Начало осени — это то время, когда прохлада заставляет нас чаще тянуться к теплым и питательным блюдам. Супы в этот период — настоящее спасение: они легко готовятся, насыщают витаминами и дарят комфорт при прохладной погоде. Эти 7 вкуснейших супов станут настоящими фаворитами вашей осенней кухни.
Капустняк
Ингредиенты:
квашеная капуста — 300 г;
картофель — 3 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
пшено — 3 ст. л.;
копченое мясо или ребрышки — 200 г;
лавровый лист, зелень.
Способ приготовления:
Сварите бульон на копченом мясе.
Добавьте промытое пшено и картофель.
Отдельно обжарьте морковь и лук.
Квашеную капусту припустите на сковороде, чтобы стала более мягкой.
Добавьте все в бульон, варите еще 15 минут.
Перед подачей на стол посыпьте зеленью.
Грибной суп с перловкой
Ингредиенты:
лесные грибы или шампиньоны — 300 г;
перловая крупа — 100 г;
картофель — 3 шт.;
морковь, лук — по 1 шт.;
зелень, лавровый лист.
Способ приготовления:
Отварите перловку до полуготовности.
Добавьте картофель в кастрюлю с водой или овощным бульоном.
Обжарьте грибы с морковью и луком.
Положите в суп грибы и лавровый лист.
Варите еще 10 минут и подавайте горячим, украсив зеленью.
Суп-пюре из тыквы
Ингредиенты:
тыква — 500 г;
картофель — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
сливки — 100 мл;
чеснок, специи, семена тыквы.
Способ приготовления:
Отварите тыкву, картофель и морковь до мягкости.
Взбейте овощи блендером до однородной массы.
Добавьте сливки, чеснок и специи.
Перед подачей посыпьте суп тыквенными семенами.
Куриный суп с лапшой
Ингредиенты:
куриное филе — 300 г;
домашняя лапша — 100 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
зелень, лавровый лист.
Способ приготовления:
Сварите бульон из куриного филе.
Нарежьте морковь и лук кубиками и добавьте в суп.
Когда овощи будут готовы, положите лапшу.
Варите 5-7 минут, добавьте зелень.
Чечевичный суп
Ингредиенты:
красная чечевица — 200 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
помидоры — 2 шт.;
чеснок, специи.
Способ приготовления:
Промойте чечевицу, залейте водой и варите 15 минут.
Добавьте овощи, нарезанные кубиками.
Варите до готовности.
После приготовления супа приправьте специями и измельченным чесноком.
Подавайте с зеленью и ржаным хлебом.
Картофельный суп с сырными клецками
Ингредиенты:
картофель — 4 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
твердый сыр — 100 г;
яйцо — 1 шт.;
мука — 3 ст. л.
Способ приготовления:
Сварите суп из картофеля, моркови и лука.
Отдельно натрите сыр, смешайте с яйцом и мукой, сформуйте шарики.
За 5 минут до готовности супа опустите клецки и варите 5 минут.
Подавайте горячим, посыпав зеленью.
Осенний овощной суп
Ингредиенты:
капуста — 200 г;
картофель — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
сельдерей — 1 шт.;
кабачок — 1 шт.;
зелень, специи.
Способ приготовления:
В кипящую воду положите сразу все овощи, нарезанные кубиками.
Варите 30-40 минут до готовности.
Добавьте зелень и специи.
Можно подать с ржаными гренками.