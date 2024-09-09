Баклажаны по-китайски: вкусные рецепты овощей в кисло-сладком соусе

Рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе.
Баклажаны стали любимым продуктом украинцев. Из баклажанов можно приготовить закуску, гарнир, а также полноценное горячее блюдо.
Предлагаем рецепты баклажанов по-китайски – хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе никого не оставят равнодушными.
Баклажаны в крахмале и в кисло-сладком соусе
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Перец болгарский – 200 г
- Перец чили – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 6 зубчиков
- Паста томатная – 1 ст. л
- Соус соевый – 2 ст. л
- Сахар – 2 ст. л
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Кориандр молотый – 1 ч. л
- Масло растительное – 3 ст. л
- Уксус яблочный – 2 ст. л
- Вода – 1 ст.
- Крахмал кукурузный – 120 г
Рецепт приготовления баклажанов по-китайски:
- Баклажаны разрезаем на небольшие части, кладем их в подсоленную воду на время, чтобы убрать горечь.
- Лук нарезаем небольшими кусочками.
- Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек, нарезаем
- Измельчаем ножом острый перец и зубчики чеснока.
- Разогреваем масло на сковороде. Поджариваем до яркого аромата чеснок и чили.
- Добавляем порезанный лук и сладкие перцы. Продолжаем обжарку еще в течение 5 минут.
- Добавляем томатную пасту и сахар, прогреваем несколько минут.
- Далее доливаем соевый соус и яблочный уксус.
- Отдельно разводим половину крахмала в стакане воды, выливаем жидкость в сковороду с овощами. Также добавляем остальные специи. Размешиваем и готовим до загустения.
- Баклажаны высушиваем на салфетке.
- Обваливаем кусочки овощей в оставшемся крахмале и выкладываем их на сковороду. Жарим до хрустящей корочки.
- Опускаем баклажаны в кисло-сладкий соус и снова ставим все на огонь.
- Размешиваем и готовим на сильном огне пару минут.
Баклажаны в кисло-сладком соусе с медом
Ингредиенты:
- Баклажан – 4 шт.
- Перец болгарский – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Мед – 2 ст. л
- Соус соевый – 3 ст. л
- Уксус – 2 ст. л
- Крахмал – 1,5 ст. л
- Имбирь – 1 кусочек
- Соль – по вкусу
- Вода – 120 мл
- Масло – для жарки
Рецепт приготовления баклажанов в кисло-сладком соусе с медом
- Порезать баклажаны небольшими кусочками, посыпать их солью и оставить, чтобы убрать излишнюю горечь.
- Очищенную морковь нарезаем соломкой.
- Тонко нарезаем болгарский перец.
- Тушим морковь и перец в растительном масле до мягкости.
- Баклажаны отжимаем от жидкости, обваливаем в крахмале и добавляем к овощам. Жарим еще несколько минут.
- Готовим кисло-сладкий соус – соединяем соевый соус, уксус, мед, тертый чеснок и имбирь. Выливаем смесь в баклажаны вместе с водой. Кипятим несколько минут.
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