Баклажаны по-китайски: вкусные рецепты овощей в кисло-сладком соусе

Баклажаны стали любимым продуктом украинцев. Из баклажанов можно приготовить закуску, гарнир, а также полноценное горячее блюдо.

Предлагаем рецепты баклажанов по-китайски – хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе никого не оставят равнодушными.

Баклажаны в крахмале и в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Перец болгарский – 200 г

Перец чили – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 6 зубчиков

Паста томатная – 1 ст. л

Соус соевый – 2 ст. л

Сахар – 2 ст. л

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Кориандр молотый – 1 ч. л

Масло растительное – 3 ст. л

Уксус яблочный – 2 ст. л

Вода – 1 ст.

Крахмал кукурузный – 120 г

Рецепт приготовления баклажанов по-китайски:

Баклажаны разрезаем на небольшие части, кладем их в подсоленную воду на время, чтобы убрать горечь.

Лук нарезаем небольшими кусочками.

Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек, нарезаем

Измельчаем ножом острый перец и зубчики чеснока.

Разогреваем масло на сковороде. Поджариваем до яркого аромата чеснок и чили.

Добавляем порезанный лук и сладкие перцы. Продолжаем обжарку еще в течение 5 минут.

Добавляем томатную пасту и сахар, прогреваем несколько минут.

Далее доливаем соевый соус и яблочный уксус.

Отдельно разводим половину крахмала в стакане воды, выливаем жидкость в сковороду с овощами. Также добавляем остальные специи. Размешиваем и готовим до загустения.

Баклажаны высушиваем на салфетке.

Обваливаем кусочки овощей в оставшемся крахмале и выкладываем их на сковороду. Жарим до хрустящей корочки.

Опускаем баклажаны в кисло-сладкий соус и снова ставим все на огонь.

Размешиваем и готовим на сильном огне пару минут.

Баклажаны в кисло-сладком соусе с медом

Ингредиенты:

Баклажан – 4 шт.

Перец болгарский – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Мед – 2 ст. л

Соус соевый – 3 ст. л

Уксус – 2 ст. л

Крахмал – 1,5 ст. л

Имбирь – 1 кусочек

Соль – по вкусу

Вода – 120 мл

Масло – для жарки

Рецепт приготовления баклажанов в кисло-сладком соусе с медом

Порезать баклажаны небольшими кусочками, посыпать их солью и оставить, чтобы убрать излишнюю горечь.

Очищенную морковь нарезаем соломкой.

Тонко нарезаем болгарский перец.

Тушим морковь и перец в растительном масле до мягкости.

Баклажаны отжимаем от жидкости, обваливаем в крахмале и добавляем к овощам. Жарим еще несколько минут.

Готовим кисло-сладкий соус – соединяем соевый соус, уксус, мед, тертый чеснок и имбирь. Выливаем смесь в баклажаны вместе с водой. Кипятим несколько минут.

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