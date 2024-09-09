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Баклажаны по-китайски: вкусные рецепты овощей в кисло-сладком соусе

Баклажаны по-китайски: вкусные рецепты овощей в кисло-сладком соусе

Баклажаны в кисло-сладком соусе

Рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе.

Баклажаны стали любимым продуктом украинцев. Из баклажанов можно приготовить закуску, гарнир, а также полноценное горячее блюдо.

Предлагаем рецепты баклажанов по-китайски – хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе никого не оставят равнодушными.

Баклажаны в крахмале и в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Перец болгарский – 200 г
  • Перец чили – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 6 зубчиков
  • Паста томатная – 1 ст. л
  • Соус соевый – 2 ст. л
  • Сахар – 2 ст. л
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Кориандр молотый – 1 ч. л
  • Масло растительное – 3 ст. л
  • Уксус яблочный – 2 ст. л
  • Вода – 1 ст.
  • Крахмал кукурузный – 120 г

Рецепт приготовления баклажанов по-китайски:

  • Баклажаны разрезаем на небольшие части, кладем их в подсоленную воду на время, чтобы убрать горечь.
  • Лук нарезаем небольшими кусочками.
  • Болгарский перец очищаем от семян и плодоножек, нарезаем
  • Измельчаем ножом острый перец и зубчики чеснока.
  • Разогреваем масло на сковороде. Поджариваем до яркого аромата чеснок и чили.
  • Добавляем порезанный лук и сладкие перцы. Продолжаем обжарку еще в течение 5 минут.
  • Добавляем томатную пасту и сахар, прогреваем несколько минут.
  • Далее доливаем соевый соус и яблочный уксус.
  • Отдельно разводим половину крахмала в стакане воды, выливаем жидкость в сковороду с овощами. Также добавляем остальные специи. Размешиваем и готовим до загустения.
  • Баклажаны высушиваем на салфетке.
  • Обваливаем кусочки овощей в оставшемся крахмале и выкладываем их на сковороду. Жарим до хрустящей корочки.
  • Опускаем баклажаны в кисло-сладкий соус и снова ставим все на огонь.
  • Размешиваем и готовим на сильном огне пару минут.

Баклажаны в кисло-сладком соусе с медом

Ингредиенты:

  • Баклажан – 4 шт.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мед – 2 ст. л
  • Соус соевый – 3 ст. л
  • Уксус – 2 ст. л
  • Крахмал – 1,5 ст. л
  • Имбирь – 1 кусочек
  • Соль – по вкусу
  • Вода – 120 мл
  • Масло – для жарки

Рецепт приготовления баклажанов в кисло-сладком соусе с медом

  • Порезать баклажаны небольшими кусочками, посыпать их солью и оставить, чтобы убрать излишнюю горечь.
  • Очищенную морковь нарезаем соломкой.
  • Тонко нарезаем болгарский перец.
  • Тушим морковь и перец в растительном масле до мягкости.
  • Баклажаны отжимаем от жидкости, обваливаем в крахмале и добавляем к овощам. Жарим еще несколько минут.
  • Готовим кисло-сладкий соус – соединяем соевый соус, уксус, мед, тертый чеснок и имбирь. Выливаем смесь в баклажаны вместе с водой. Кипятим несколько минут.

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