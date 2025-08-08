- Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Блюда из кабачков: что приготовить на завтрак, обед, ужин
Лучшие вкусные блюда из кабачков на каждый день и к праздничному столу
Кабачок — один из самых универсальных и полезных овощей, который по праву можно назвать королем летнего сезона. Благодаря своему нейтральному вкусу, он легко адаптируется к любой кулинарной идее, превращаясь в главный ингредиент как в повседневных, так и в праздничных блюдах. Этот низкокалорийный, но богатый витаминами (особенно С и группы В) и микроэлементы овощ прекрасно усваивается организмом, улучшая пищеварение. Кабачок — настоящее сокровище для тех, кто заботится о своем здоровье.
Мы подобрали вам подборку проверенных рецептов блюд, которые можно готовить на завтрак, обед, ужин и даже, чтобы полакомиться сладким.
Кабачковые блины
Румяные и нежные блины из кабачков — идеальный способ начать день.
Ингредиенты:
Кабачки — 450 г
Кефир — 300 мл
Яйца — 4 шт.
Мука — 350 г
Соль — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л.
Петрушка, масло, сливочное масло — по вкусу
-
Приготовление:
Натрите кабачки и отожмите лишнюю жидкость.
Смешайте яйца с солью, кефиром, добавьте кабачки, петрушку.
Постепенно всыпьте муку с содой, добавьте растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут.
Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета. Подавайте теплыми, смазав маслом.
-
Кабачково-картофельные драники
Это идеальная закуска с нежной текстурой и приятным вкусом. Секрет успеха — в правильном оттеснении лишней жидкости.
Ингредиенты:
Кабачки — 900 г, картофель — 300 г
Лук — 100 г
Яйца — 2 шт., мука — 4 ст. л.
Сливки — 50 мл, укроп — пучок
Соль, перец, масло — по вкусу
-
Приготовление:
Натрите кабачки и картофель, тщательно отожмите лишний сок.
Смешайте с мелко нарезанным луком, яйцами, сливками, укропом и мукой.
Жарьте драники на разогретой сковороде с маслом до хрустящей корочки.
Подавайте со сметаной или йогуртом.
-
Запеченные челноки из кабачков с фаршем и грибами
Эффектное и сытное блюдо, отлично подойдет как для ежедневного, так и для праздничного стола.
Ингредиенты:
Кабачки — 6 шт.
Куриный фарш — 200 г
Грибы — 100 г, помидор — 1 шт.
Лук — 1 шт., сыр — 50 г
Майонез, соль, перец, зелень — по вкусу
-
Приготовление:
Разрежьте кабачки пополам, извлеките мякоть и запеките 20 минут при 180 °C.
Приготовьте начинку: обжарьте лук с грибами, добавить фарш, помидор, соль и перец.
Наполните «челноки» начинкой, смажьте майонезом, посыпьте сыром и запекайте до готовности.
-
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью
Сочная и ароматная запеканка, которая станет отличным вариантом для легкого, но сытного ужина.
Ингредиенты:
Кабачки — 430 г, творог — 80 г
Лук — 60 г
Молоко — 150 мл, яйца — 2 шт.
Мука — 65 г, разрыхлитель — 5 г
Масло, зелень, соль — по вкусу
-
Приготовление:
Натрите кабачки, посолите и отожмите сок. Смешайте с натертым сыром, луком и зеленью.
Взбейте яйца с молоком, мукой и разрыхлителем.
Соедините обе смеси, выложите в форму и выпекайте при 180 С 40–50 минут.
-
Суп-пюре из кабачков
Нежный и сливочный суп, идеален для обеда в жаркий день.
Ингредиенты (на 6 порций):
Молодые кабачки — 4 шт.
Лук — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт.
Бульон — 1 л, сливки — 200 мл
Чеснок, масло, соль, перец, зелень — по вкусу
-
Приготовление:
Обжарьте репчатый лук, добавьте все овощи и половину бульона, варите до мягкости.
Взбейте суп блендером. Добавьте сливки, оставшийся бульон, специи и прогрейте, не доводя до кипения.
Подавайте с гренками и зеленью.
-
Рулетики из кабачков со сливочным сыром
Изысканная, но простая в приготовлении закуска, отлично вкусная как холодной, так и горячей.
Ингредиенты:
Молодые кабачки — 2 шт.
Сливочный творог — 120 г
Укроп, чеснок, соль, масло — по вкусу
-
Приготовление:
Нарежьте кабачки тонкими пластинами и обжарьте мягкость.
Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом, чесноком и солью.
Смажьте начинку на пластины кабачков и сверните рулетики.
-
Варенье из кабачков со вкусом ананаса
Настоящий сюрприз для ваших гостей — варенье, вкус которого благодаря добавлению цитрусов напоминает ананасовый джем.
Ингредиенты:
Очищенные кабачки — 1 кг
Сахар — 600 г, вода — 100 мл
Лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт.
Кардамон — 1 коробочка
-
Приготовление:
Нарежьте кабачки кубиками. Из цитрусов выжмите сок и натрите цедру.
Смешайте все ингредиенты, варите 45 минут.
Добавьте лимонный сок и варите еще 5 минут.
Разлейте горячее варенье по стерильным банкам и закатайте.
-
Не бойтесь экспериментировать с кабачками! Этот овощ позволяет создавать настоящие кулинарные шедевры на любой вкус и для любого случая.