Блюда из кабачков: что приготовить на завтрак, обед, ужин

Блюда из кабачков

Кабачок — один из самых универсальных и полезных овощей, который по праву можно назвать королем летнего сезона. Благодаря своему нейтральному вкусу, он легко адаптируется к любой кулинарной идее, превращаясь в главный ингредиент как в повседневных, так и в праздничных блюдах. Этот низкокалорийный, но богатый витаминами (особенно С и группы В) и микроэлементы овощ прекрасно усваивается организмом, улучшая пищеварение. Кабачок — настоящее сокровище для тех, кто заботится о своем здоровье.

Мы подобрали вам подборку проверенных рецептов блюд, которые можно готовить на завтрак, обед, ужин и даже, чтобы полакомиться сладким.

Кабачковые блины

Румяные и нежные блины из кабачков — идеальный способ начать день.

Ингредиенты: Кабачки — 450 г Кефир — 300 мл Яйца — 4 шт. Мука — 350 г Соль — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л. Петрушка, масло, сливочное масло — по вкусу



Приготовление: Натрите кабачки и отожмите лишнюю жидкость. Смешайте яйца с солью, кефиром, добавьте кабачки, петрушку. Постепенно всыпьте муку с содой, добавьте растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета. Подавайте теплыми, смазав маслом.



Кабачково-картофельные драники

Это идеальная закуска с нежной текстурой и приятным вкусом. Секрет успеха — в правильном оттеснении лишней жидкости.

Ингредиенты: Кабачки — 900 г, картофель — 300 г Лук — 100 г Яйца — 2 шт., мука — 4 ст. л. Сливки — 50 мл, укроп — пучок Соль, перец, масло — по вкусу



Приготовление: Натрите кабачки и картофель, тщательно отожмите лишний сок. Смешайте с мелко нарезанным луком, яйцами, сливками, укропом и мукой. Жарьте драники на разогретой сковороде с маслом до хрустящей корочки. Подавайте со сметаной или йогуртом.



Запеченные челноки из кабачков с фаршем и грибами

Эффектное и сытное блюдо, отлично подойдет как для ежедневного, так и для праздничного стола.

Ингредиенты: Кабачки — 6 шт. Куриный фарш — 200 г Грибы — 100 г, помидор — 1 шт. Лук — 1 шт., сыр — 50 г Майонез, соль, перец, зелень — по вкусу



Приготовление: Разрежьте кабачки пополам, извлеките мякоть и запеките 20 минут при 180 °C. Приготовьте начинку: обжарьте лук с грибами, добавить фарш, помидор, соль и перец. Наполните «челноки» начинкой, смажьте майонезом, посыпьте сыром и запекайте до готовности.



Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

Сочная и ароматная запеканка, которая станет отличным вариантом для легкого, но сытного ужина.

Ингредиенты: Кабачки — 430 г, творог — 80 г Лук — 60 г Молоко — 150 мл, яйца — 2 шт. Мука — 65 г, разрыхлитель — 5 г Масло, зелень, соль — по вкусу



Приготовление: Натрите кабачки, посолите и отожмите сок. Смешайте с натертым сыром, луком и зеленью. Взбейте яйца с молоком, мукой и разрыхлителем. Соедините обе смеси, выложите в форму и выпекайте при 180 С 40–50 минут.



Суп-пюре из кабачков

Нежный и сливочный суп, идеален для обеда в жаркий день.

Ингредиенты (на 6 порций): Молодые кабачки — 4 шт. Лук — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт. Бульон — 1 л, сливки — 200 мл Чеснок, масло, соль, перец, зелень — по вкусу



Приготовление: Обжарьте репчатый лук, добавьте все овощи и половину бульона, варите до мягкости. Взбейте суп блендером. Добавьте сливки, оставшийся бульон, специи и прогрейте, не доводя до кипения. Подавайте с гренками и зеленью.



Рулетики из кабачков со сливочным сыром

Изысканная, но простая в приготовлении закуска, отлично вкусная как холодной, так и горячей.

Ингредиенты: Молодые кабачки — 2 шт. Сливочный творог — 120 г Укроп, чеснок, соль, масло — по вкусу



Приготовление: Нарежьте кабачки тонкими пластинами и обжарьте мягкость. Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом, чесноком и солью. Смажьте начинку на пластины кабачков и сверните рулетики.



Варенье из кабачков со вкусом ананаса

Настоящий сюрприз для ваших гостей — варенье, вкус которого благодаря добавлению цитрусов напоминает ананасовый джем.

Ингредиенты: Очищенные кабачки — 1 кг Сахар — 600 г, вода — 100 мл Лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт. Кардамон — 1 коробочка



Приготовление: Нарежьте кабачки кубиками. Из цитрусов выжмите сок и натрите цедру. Смешайте все ингредиенты, варите 45 минут. Добавьте лимонный сок и варите еще 5 минут. Разлейте горячее варенье по стерильным банкам и закатайте.



Не бойтесь экспериментировать с кабачками! Этот овощ позволяет создавать настоящие кулинарные шедевры на любой вкус и для любого случая.