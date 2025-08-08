ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
301
Время на прочтение
4 мин

Блюда из кабачков: что приготовить на завтрак, обед, ужин

Лучшие вкусные блюда из кабачков на каждый день и к праздничному столу

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Блюда из кабачков

Блюда из кабачков

Кабачок — один из самых универсальных и полезных овощей, который по праву можно назвать королем летнего сезона. Благодаря своему нейтральному вкусу, он легко адаптируется к любой кулинарной идее, превращаясь в главный ингредиент как в повседневных, так и в праздничных блюдах. Этот низкокалорийный, но богатый витаминами (особенно С и группы В) и микроэлементы овощ прекрасно усваивается организмом, улучшая пищеварение. Кабачок — настоящее сокровище для тех, кто заботится о своем здоровье.

Мы подобрали вам подборку проверенных рецептов блюд, которые можно готовить на завтрак, обед, ужин и даже, чтобы полакомиться сладким.

Кабачковые блины

Румяные и нежные блины из кабачков — идеальный способ начать день.

  • Ингредиенты:

    • Кабачки — 450 г

    • Кефир — 300 мл

    • Яйца — 4 шт.

    • Мука — 350 г

    • Соль — 1 ч. л., сода — 0,5 ч. л.

    • Петрушка, масло, сливочное масло — по вкусу

Кабачковые блины

Кабачковые блины

  • Приготовление:

    1. Натрите кабачки и отожмите лишнюю жидкость.

    2. Смешайте яйца с солью, кефиром, добавьте кабачки, петрушку.

    3. Постепенно всыпьте муку с содой, добавьте растительное масло. Оставьте тесто на 20 минут.

    4. Жарьте блины на разогретой сковороде до золотистого цвета. Подавайте теплыми, смазав маслом.

Кабачково-картофельные драники

Это идеальная закуска с нежной текстурой и приятным вкусом. Секрет успеха — в правильном оттеснении лишней жидкости.

  • Ингредиенты:

    • Кабачки — 900 г, картофель — 300 г

    • Лук — 100 г

    • Яйца — 2 шт., мука — 4 ст. л.

    • Сливки — 50 мл, укроп — пучок

    • Соль, перец, масло — по вкусу

Кабачково-картофельные драники

Кабачково-картофельные драники

  • Приготовление:

    1. Натрите кабачки и картофель, тщательно отожмите лишний сок.

    2. Смешайте с мелко нарезанным луком, яйцами, сливками, укропом и мукой.

    3. Жарьте драники на разогретой сковороде с маслом до хрустящей корочки.

    4. Подавайте со сметаной или йогуртом.

Запеченные челноки из кабачков с фаршем и грибами

Эффектное и сытное блюдо, отлично подойдет как для ежедневного, так и для праздничного стола.

  • Ингредиенты:

    • Кабачки — 6 шт.

    • Куриный фарш — 200 г

    • Грибы — 100 г, помидор — 1 шт.

    • Лук — 1 шт., сыр — 50 г

    • Майонез, соль, перец, зелень — по вкусу

Запеченные челноки из кабачков с фаршем и грибами

Запеченные челноки из кабачков с фаршем и грибами

  • Приготовление:

    1. Разрежьте кабачки пополам, извлеките мякоть и запеките 20 минут при 180 °C.

    2. Приготовьте начинку: обжарьте лук с грибами, добавить фарш, помидор, соль и перец.

    3. Наполните «челноки» начинкой, смажьте майонезом, посыпьте сыром и запекайте до готовности.

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

Сочная и ароматная запеканка, которая станет отличным вариантом для легкого, но сытного ужина.

  • Ингредиенты:

    • Кабачки — 430 г, творог — 80 г

    • Лук — 60 г

    • Молоко — 150 мл, яйца — 2 шт.

    • Мука — 65 г, разрыхлитель — 5 г

    • Масло, зелень, соль — по вкусу

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью

  • Приготовление:

    1. Натрите кабачки, посолите и отожмите сок. Смешайте с натертым сыром, луком и зеленью.

    2. Взбейте яйца с молоком, мукой и разрыхлителем.

    3. Соедините обе смеси, выложите в форму и выпекайте при 180 С 40–50 минут.

Суп-пюре из кабачков

Нежный и сливочный суп, идеален для обеда в жаркий день.

  • Ингредиенты (на 6 порций):

    • Молодые кабачки — 4 шт.

    • Лук — 1 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт.

    • Бульон — 1 л, сливки — 200 мл

    • Чеснок, масло, соль, перец, зелень — по вкусу

Суп-пюре из кабачков

Суп-пюре из кабачков

  • Приготовление:

    1. Обжарьте репчатый лук, добавьте все овощи и половину бульона, варите до мягкости.

    2. Взбейте суп блендером. Добавьте сливки, оставшийся бульон, специи и прогрейте, не доводя до кипения.

    3. Подавайте с гренками и зеленью.

Рулетики из кабачков со сливочным сыром

Изысканная, но простая в приготовлении закуска, отлично вкусная как холодной, так и горячей.

  • Ингредиенты:

    • Молодые кабачки — 2 шт.

    • Сливочный творог — 120 г

    • Укроп, чеснок, соль, масло — по вкусу

Рулетики из кабачков со сливочным сыром

Рулетики из кабачков со сливочным сыром

  • Приготовление:

    1. Нарежьте кабачки тонкими пластинами и обжарьте мягкость.

    2. Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом, чесноком и солью.

    3. Смажьте начинку на пластины кабачков и сверните рулетики.

Варенье из кабачков со вкусом ананаса

Настоящий сюрприз для ваших гостей — варенье, вкус которого благодаря добавлению цитрусов напоминает ананасовый джем.

  • Ингредиенты:

    • Очищенные кабачки — 1 кг

    • Сахар — 600 г, вода — 100 мл

    • Лимон — 1 шт., апельсин — 1 шт.

    • Кардамон — 1 коробочка

Варенье из кабачков

Варенье из кабачков

  • Приготовление:

    1. Нарежьте кабачки кубиками. Из цитрусов выжмите сок и натрите цедру.

    2. Смешайте все ингредиенты, варите 45 минут.

    3. Добавьте лимонный сок и варите еще 5 минут.

    4. Разлейте горячее варенье по стерильным банкам и закатайте.

Не бойтесь экспериментировать с кабачками! Этот овощ позволяет создавать настоящие кулинарные шедевры на любой вкус и для любого случая.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie