166
5 мин

Бутерброды на праздничный стол: готовим красивую вкусность на Рождество или Новый год

Рецепты удивительно красивых и вкусных бутербродов.

Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Бутерброды и брускеты на праздничный стол // фото: @beautiful_at_home

Для тех, кто желает удивить близких не только совершенным блюдами, но и эстетикой праздничного стола, идеальным решением станут изысканные бутерброды и брускеты. Такие закуски выглядят значительно более привлекательно и современно, чем традиционные бутерброды, а процесс их создания остается удивительно легким и быстрым.

Вот шесть простых способов приготовления праздничных закусок, которые помогут разнообразить ваше меню и красиво украсить праздничный стол.

1. Бутерброды «цветок» с икрой и огурцом

Для приготовления цветочных бутербродов вам понадобится обычный

  • белый хлеб,

  • свежий огурец,

  • красная икра,

  • сливочное масло (его следует заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким).

Эта закуска выглядит очень аккуратно благодаря своей форме, напоминающей расцветший цветок.

Процесс приготовления достаточно прост.

  • Сначала подготовьте основание. Для этого возьмите стакан с тонкими стенками и выжмите им из мякоти хлеба ровные кружочки.

  • Каждую заготовку смажьте тонким слоем мягкого масла.

  • Далее подготовьте огурец: разрежьте его пополам, а затем нашинкуйте очень тонкими полукольцами. Чем тоньше будут ломтики, тем легче будет сформировать узор.

  • Теперь начните выкладывать «лепестки». Размещайте ломтики огурца по кругу на хлебе, кладя каждый последующий немного внахлест на предыдущую. Когда первый слой будет готов, при необходимости можно выложить второй слой поближе к середине.

  • В самый центр полученного овощного цветка положите примерно полчайной ложки икры.

Такая подача превращает обычный бутерброд в маленькую праздничную композицию.

Диванчик «цветок» // фото: @beautiful_at_home

2. Изящные «лепестки» с икрой

Подобный предыдущему варианту, основная идея здесь заключается в особой нарезке огурца, позволяющей создать объемную форму.

Для начала подготовьте круглое основание из белого хлеба и смажьте его сливочным маслом. Главный секрет — в подготовке огурца: разрежьте его пополам вдоль, а затем нарезайте тонкими ломтиками так, чтобы каждый первый надрезался не до конца, а каждый второй — полностью. У вас получится двойной кусочек, который можно развернуть, как книгу.

На один диванчик понадобится три такие заготовки. Разверните их и выложите на хлеб в форме трех лепестков, расходящихся из центра. Внутри каждого образовавшегося «кармашка» огурца выложите немного красной икры. Чтобы завершить образ, добавьте небольшую веточку зелени, которая подчеркнет контраст цвета.

Диванчик «лепесток»// фото: @beautiful_at_home

3. Красная жемчужина на темном хлебе

Для любителей классических вкусов прекрасно подойдет сочетание темного хлеба, нежного сыра и морепродуктов. Эта закуска смотрится очень контрастно благодаря сочетанию черного хлеба с яркой рыбой и икрой.

  • Подготовьте основание, вырезав небольшие кружочки из ржаного хлеба. Поскольку такие кусочки обычно больше по размеру, из одного ломтика хлеба можно сделать сразу две заготовки.

  • Затем возьмите филе красной рыбы и нарежьте его тонкими слайсами — толщиной примерно два миллиметра. Каждый такой кусочек рыбы аккуратно сверните в плотный рулетик, чтобы он напоминал бутон розы, и поставьте его вертикально на край хлебного основания.

  • Рядом с рыбной розой нанесите слой сливочного сыра (его также можно заменить маслом, но с сыром вкус будет более мягким).

  • На этот светлый фон выложите чуть-чуть черной, можно ненатуральной икры. Она создаст хороший акцент на сыром фоне.

  • В завершение добавьте маленькую веточку петрушки — зелень придаст блюду свежести и завершенный вид.

Бутерброд «красная жемчужина»// фото: @beautiful_at_home

4. Розы с красной рыбой

Этот вариант закуски сочетает в себе свежесть овощей и насыщенный вкус рыбы, при этом очень легкий в исполнении. Главным инструментом здесь станет обычная овощечистка (чем для чистки овощей), которая поможет сделать оформление профессиональным.

  • Сначала подготовьте хлебное основание и смажьте его тонким слоем сливочного масла.

  • Затем возьмите свежий огурец и с помощью овощечистки порежьте его на длинные, почти прозрачные ленты. Каждую такую ленту разрежьте вдоль пополам, чтобы получить более узкие полоски. Возьмите одну полоску огурца и плотно сверните ее в рулетик — у вас получится аккуратная зеленая розочка.

  • На каждый бутерброд выложите по одной такой огуречной фигурке. Рядом разместите ломтик красной рыбы, свернутый произвольным образом, чтобы она гармонировала с формой огурца.

  • Для яркости добавьте чуть-чуть свежей зелени. Такая закуска выглядит очень по-весеннему свежо и прекрасно украшает рождественский стол.

Бутерброд с красной рыбкой // фото: @beautiful_at_home

5. Обновленная классика: брускеты со шпротами

Для тех, кто любит вкус традиционных бутербродов со шпротами, но хочет подать их по-новому, подойдет вариант в виде хрустящей брускеты. Главное отличие этой закуски заключается в основе: хлеб не просто нарезают, а отправляют в духовку примерно на десять минут, чтобы он стал более сухим и приятно хрустил.

Особый вкус этому блюду придает фирменная намазка. Для ее приготовления возьмите примерно сто граммов сливочного сыра, добавьте в него одну столовую ложку майонеза и мелко нарезанный укроп. Всё это нужно тщательно перемешать до однородной массы. Если вы хотите, чтобы закуска выглядела как в ресторане, наносите этот соус на гренки с помощью мешка кондитерского — так образуются красивые фигурные узоры.

Завершается оформление несколькими деталями: сверху на соус выложите по три тонких ломтика маринованного огурца и одну целую рыбу. Последний штрих — маленькая капля зернистой горчицы между шпротой и огурцом. Горчица придаст легкую остроту и сделает вид закуски более современным.

Брюскеты со шпротами// фото: @beautiful_at_home

6. Десертная брускета с грушей и творогом бри

Эта закуска является идеальным дополнением к бокалу белого вина или шампанского, поскольку сочетает в себе сладкие нотки и вкус сыра. Она особенно нравится тем, кто любит необычные гастрономические комбинации.

Работа над этой брускетой начинается с подготовки основания и начинки.

  • Сначала подсушите ломтики хлеба в духовке в течение 15 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

  • Пока хлеб готовится, займитесь грушей. Ее нужно нарезать небольшими кусочками и закарамелизовать. Для этого разогрейте сковороду, растопите на ней примерно 30 г сливочного масла и добавьте столовую ложку сахара. Когда сахар растворится и станет менять цвет, выложите грушу и обжаривайте ее по несколько минут с каждой стороны. Так он станет мягким, сладким и при этом сохранит свою форму.

  • Для уборки закуски возьмите мягкий сыр Бри или Камамбер и нарежьте его небольшими ломтиками.

  • На каждую еще тёплую гренку положите кусочек сыра — от температуры хлеба он начнет слегка подтаивать. Сверху выложите несколько кусочков карамелизированной груши.

  • Последний штрих — декор и усиление вкуса. Присыпьте брускеты измельченными орехами, по желанию добавьте капельку меда и украсьте микрозеленкой. Это придаст блюду ресторанный вид и сбалансирует все ингредиенты.

Брюскеты с грушей // // фото: @beautiful_at_home

166
