Бюджетные десерты на Новый год: пять рецептов для праздничного стола

Рецепты новогодних десертов.
Новогодние праздники – это время, когда каждая хозяйка стремится создать что-то особенное для своих родных и гостей. Но что делать, если бюджет ограничен и мало времени? Предлагаем вам несколько простых, вкусных и экономичных рецептов десертов, которые не только украсят ваш стол, но и приятно удивят всех присутствующих.
1. Домашнее печенье "Снежинки"
Ингредиенты:
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Мука – 300 г;
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Сливочное масло – 150 г;
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Сахар – 100 г;
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Яйцо – 1 шт.;
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Ванилин – 1 ч. л.;
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Сахарная пудра для украшения
Приготовление:
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В большой миске смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахаром, пока масса не станет однородной и пышной. Добавьте яйцо и ванилин, тщательно перемешайте.
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Просейте муку и постепенно добавьте ее к масляной смеси, замешивая мягкое тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут.
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Раскатайте тесто толщиной около 5 мм, вырежьте формочками печенье в виде снежинок или других зимних символов.
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Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 180°C около 12-15 минут, пока края не станут золотистыми.
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Остудите и посыпьте сахарной пудрой для праздничного вида.
2. Шоколадный рулет "Зимнее наслаждение"
Ингредиенты:
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Яйца – 4 шт.;
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Сахар – 150 г;
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Мука – 100 г;
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Какао-порошок — 30 г;
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Сливочный сыр – 200 г;
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Сахарная пудра — 50 г;
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Темный шоколад – 100 г
Приготовление:
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Отделите белки от желтков. Взбейте белки с половиной сахара до крепких пиков. Желтки взбейте с оставшимся сахаром до светлой кремовой массы.
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Осторожно смешайте белки с желтками, постепенно добавляя просеянную муку и какао. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите.
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Выпекайте бисквит в разогретой до 180°C духовке около 10 минут. Пока бисквит горячий, сверните его вместе с пергаментом в рулет и дайте остыть.
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Для крема смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой до однородной консистенции.
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Разверните охлажденный бисквит, смажьте кремом и снова сверните в рулет. Сверху полейте растопленным шоколадом и дайте застыть.
3. Мандариновое желе со сливками
Ингредиенты:
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Мандарины – 6 шт.;
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Сахар – 50 г;
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Желатин – 10 г;
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Вода – 100 мл;
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Сливки (33%) – 150 мл
Приготовление:
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Очистите мандарины и выжмите из них сок, процедите через сито, чтобы избавиться от мякоти.
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Растворите желатин в теплой воде, оставьте на 10 минут, затем подогрейте, чтобы он полностью растворился.
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Смешайте мандариновый сок с сахаром и растворенным желатином, разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания.
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Перед подачей взбейте сливки до мягких пиков и украсьте ими желе. По желанию добавьте ломтики мандаринов сверху.
4. "Картофельные" конфеты "Трюфели"
Ингредиенты:
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Печенье (типа "Юбилейного") — 200 г;
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Какао-порошок – 2 ст. л.;
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Сгущенка – 100 мл;
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Орехи – 50 г (по желанию)
Приготовление:
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Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
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Смешайте крошку с какао и сгущенкой, замесите плотную массу.
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Добавьте измельченные орехи, если используете, и сформируйте шарики.
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Обваляйте шарики в какао-порошке или кокосовой стружке, поставьте в холодильник на час для стабилизации.
5. Морковный кекс с орехами
Ингредиенты:
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Морковь – 2 шт.;
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Мука – 200 г;
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Сахар – 100 г;
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Яйца – 2 шт.;
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Растительное масло — 100 мл;
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Разрыхлитель — 1 ч. л.;
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Корица – 1 ч. л.;
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Орехи – 50 г.
Приготовление:
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Натрите морковь на мелкой терке. Орехи измельчите ножом.
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Взбейте яйца с сахаром в пышную массу, постепенно вливайте масло, продолжая взбивать.
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Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и корицу, перемешайте. Вмешайте морковь и орехи.
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Вылейте тесто в форму, смазанную растительным маслом, и выпекайте при температуре 180°C около 40-45 минут. Готовый кекс остудите и по желанию украсьте сахарной пудрой.
Эти простые рецепты позволят создать праздничную атмосферу на новогоднем столе. Экспериментируйте, добавляйте свои любимые ингредиенты и делитесь результатами с близкими. Пусть ваш Новый год будет вкусным и уютным!
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