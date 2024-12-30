Бюджетные десерты на Новый год: пять рецептов для праздничного стола

Новогодние праздники – это время, когда каждая хозяйка стремится создать что-то особенное для своих родных и гостей. Но что делать, если бюджет ограничен и мало времени? Предлагаем вам несколько простых, вкусных и экономичных рецептов десертов, которые не только украсят ваш стол, но и приятно удивят всех присутствующих.

1. Домашнее печенье "Снежинки"

Ингредиенты:

Мука – 300 г;

Сливочное масло – 150 г;

Сахар – 100 г;

Яйцо – 1 шт.;

Ванилин – 1 ч. л.;

Сахарная пудра для украшения

Приготовление:

В большой миске смешайте сливочное масло комнатной температуры с сахаром, пока масса не станет однородной и пышной. Добавьте яйцо и ванилин, тщательно перемешайте. Просейте муку и постепенно добавьте ее к масляной смеси, замешивая мягкое тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и положите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто толщиной около 5 мм, вырежьте формочками печенье в виде снежинок или других зимних символов. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 180°C около 12-15 минут, пока края не станут золотистыми. Остудите и посыпьте сахарной пудрой для праздничного вида.

печенье снежинка

2. Шоколадный рулет "Зимнее наслаждение"

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.;

Сахар – 150 г;

Мука – 100 г;

Какао-порошок — 30 г;

Сливочный сыр – 200 г;

Сахарная пудра — 50 г;

Темный шоколад – 100 г

Приготовление:

Отделите белки от желтков. Взбейте белки с половиной сахара до крепких пиков. Желтки взбейте с оставшимся сахаром до светлой кремовой массы. Осторожно смешайте белки с желтками, постепенно добавляя просеянную муку и какао. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите. Выпекайте бисквит в разогретой до 180°C духовке около 10 минут. Пока бисквит горячий, сверните его вместе с пергаментом в рулет и дайте остыть. Для крема смешайте сливочный сыр с сахарной пудрой до однородной консистенции. Разверните охлажденный бисквит, смажьте кремом и снова сверните в рулет. Сверху полейте растопленным шоколадом и дайте застыть.

3. Мандариновое желе со сливками

Ингредиенты:

Мандарины – 6 шт.;

Сахар – 50 г;

Желатин – 10 г;

Вода – 100 мл;

Сливки (33%) – 150 мл

Приготовление:

Очистите мандарины и выжмите из них сок, процедите через сито, чтобы избавиться от мякоти. Растворите желатин в теплой воде, оставьте на 10 минут, затем подогрейте, чтобы он полностью растворился. Смешайте мандариновый сок с сахаром и растворенным желатином, разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. Перед подачей взбейте сливки до мягких пиков и украсьте ими желе. По желанию добавьте ломтики мандаринов сверху.

Мандариновое желе

4. "Картофельные" конфеты "Трюфели"

Ингредиенты:

Печенье (типа "Юбилейного") — 200 г;

Какао-порошок – 2 ст. л.;

Сгущенка – 100 мл;

Орехи – 50 г (по желанию)

Приготовление:

Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки. Смешайте крошку с какао и сгущенкой, замесите плотную массу. Добавьте измельченные орехи, если используете, и сформируйте шарики. Обваляйте шарики в какао-порошке или кокосовой стружке, поставьте в холодильник на час для стабилизации.

5. Морковный кекс с орехами

Ингредиенты:

Морковь – 2 шт.;

Мука – 200 г;

Сахар – 100 г;

Яйца – 2 шт.;

Растительное масло — 100 мл;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Корица – 1 ч. л.;

Орехи – 50 г.

Приготовление:

Натрите морковь на мелкой терке. Орехи измельчите ножом. Взбейте яйца с сахаром в пышную массу, постепенно вливайте масло, продолжая взбивать. Добавьте просеянную муку, разрыхлитель и корицу, перемешайте. Вмешайте морковь и орехи. Вылейте тесто в форму, смазанную растительным маслом, и выпекайте при температуре 180°C около 40-45 минут. Готовый кекс остудите и по желанию украсьте сахарной пудрой.

Эти простые рецепты позволят создать праздничную атмосферу на новогоднем столе. Экспериментируйте, добавляйте свои любимые ингредиенты и делитесь результатами с близкими. Пусть ваш Новый год будет вкусным и уютным!

Морковный кекс

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