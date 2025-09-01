- Дата публикации
Чем кормить ребенка перед школой: 10 быстрых, вкусных и полезных рецептов завтраков
Правильный завтрак — это заряд энергии и высокой концентрации для школьников в первую половину дня. Он должен быть питательным, полезным и вкусным, но не тяжелым.
Завтраки для школьника должны быть быстрыми и полезными. Сочетание простых ингредиентов — молочных продуктов, фруктов, яиц и цельнозерновых, обеспечивает ребенку энергию и хорошее настроение. Рассказываем, какие 10 полезных и простых рецептов для школьников можно приготовить за 5-10 минут.
Овсянка с фруктами и орехами
Ингредиенты:
овсяные хлопья — 3 ст. л.;
молоко или вода — 200 мл;
банан — половинка;
яблоко — половинка.;
грецкие орехи — 1 ст. л.;
мед — 1 ч. л.
Способ приготовления. Отварите овсянку на молоке, добавьте нарезанные фрукты и посыпьте орехами. По желанию можно подсластить медом.
Сырная запеканка с ягодами
Ингредиенты:
творог — 250 г;
яйцо — 1 шт.;
манка — 2 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
ванильный сахар — щепотка;
ягоды (свежие или замороженные) — 50 г.
Способ приготовления. Смешайте творог с яйцом, манкой и сахаром. Выложите в форму, добавьте ягоды сверху и запекайте 25 мин при температуре 180 °С.
Омлет с овощами
Ингредиенты:
яйца — 2 шт.;
молоко — 50 мл;
помидор — половинка;
болгарский перец — половинка или чуть меньше;
масло — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Способ приготовления. Взбейте яйца с молоком и солью, добавьте нарезанные овощи. Жарьте 3-4 мин на сковороде с небольшим количеством растительного масла.
Тосты с авокадо и яйцом
Ингредиенты:
цельнозерновой хлеб — 2 кусочка;
авокадо — половинка;
яйцо (вареное или пашот) — 1 шт.;
соль, зелень — по вкусу.
Способ приготовления. Подсушите хлеб в тостере, мажьте авокадо, выложите кусочки яйца, посыпьте зеленью.
Йогурт с гранолой и фруктами
Ингредиенты:
натуральный йогурт без сахара — 150 г;
гранола (хлопья, орехи, сухофрукты) — 2 ст. л.;
банан или яблоко — половинка;
ягоды — горсть.
Способ приготовления. В стакане или миске смешайте йогурт с гранолой и кусочками фруктов, сверху добавьте ягоды.
Сырники с медом
Ингредиенты:
творог — 200 г;
яйцо — 1 шт.;
мука — 2 ст. л.;
сахар — 1 ст. л.;
масло — 1 ч. л. для жарки;
мед — 1 ч. л. для подачи.
Способ приготовления. Смешайте творог, яйцо, сахар и муку. Сформируйте небольшие творожники, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подайте с медом.
Каша на ночь
Ингредиенты:
овсянка — 3 ст. л.;
кефир или молоко — 150 мл;
семена чиа — 1 ч. л.;
мед — 1 ч. л.;
ягоды или фрукты — горсть.
Способ приготовления. Вечером залейте овсянку молоком, добавьте чиа и мед. Утром перемешайте и уложите сверху фрукты или ягоды.
Бананово-ягодный смузи
Ингредиенты:
банан — 1 шт.;
ягоды (свежие или замороженные) — 100 г;
молоко или йогурт — 150 мл;
мед — 1 ч. л. (по желанию).
Способ приготовления. Все ингредиенты взбейте в блендере до однородности, подавайте охлажденным.
Лаваш-ролл с сыром и зеленью
Ингредиенты:
тонкий лаваш — 1 шт.;
твердый сыр — 30 г;
вареное яйцо — 1 шт.;
зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.
Способ приготовления. Натрите яйцо и творог, смешайте с зеленью. Заверните в лаваш, сверните рулетом и нарежьте кусочками.
Домашние блины с начинкой
Ингредиенты:
яйцо — 1 шт.;
молоко — 150 мл;
мука — 3 ст. л.;
сахар — 1 ч. л.;
масло — 1 ч. л.;
начинка: творог, ягоды или вареное мясо.
Способ приготовления. Смешайте яйцо с молоком, сахаром и мукой. Жарьте тонкие блины на сковороде, заверните в них начинку по вкусу.