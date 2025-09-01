ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
284
Время на прочтение
3 мин

Чем кормить ребенка перед школой: 10 быстрых, вкусных и полезных рецептов завтраков

Правильный завтрак — это заряд энергии и высокой концентрации для школьников в первую половину дня. Он должен быть питательным, полезным и вкусным, но не тяжелым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Лучшие рецепты завтраков для школьников

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © www.freepik.com/free-photo

Завтраки для школьника должны быть быстрыми и полезными. Сочетание простых ингредиентов — молочных продуктов, фруктов, яиц и цельнозерновых, обеспечивает ребенку энергию и хорошее настроение. Рассказываем, какие 10 полезных и простых рецептов для школьников можно приготовить за 5-10 минут.

Овсянка с фруктами и орехами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Фото из открытых источников

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Фото из открытых источников

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 3 ст. л.;

  • молоко или вода — 200 мл;

  • банан — половинка;

  • яблоко — половинка.;

  • грецкие орехи — 1 ст. л.;

  • мед — 1 ч. л.

Способ приготовления. Отварите овсянку на молоке, добавьте нарезанные фрукты и посыпьте орехами. По желанию можно подсластить медом.

Сырная запеканка с ягодами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © ТСН.ua

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © ТСН.ua

Ингредиенты:

  • творог — 250 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • манка — 2 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • ванильный сахар — щепотка;

  • ягоды (свежие или замороженные) — 50 г.

Способ приготовления. Смешайте творог с яйцом, манкой и сахаром. Выложите в форму, добавьте ягоды сверху и запекайте 25 мин при температуре 180 °С.

Омлет с овощами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Credits

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Credits

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;

  • молоко — 50 мл;

  • помидор — половинка;

  • болгарский перец — половинка или чуть меньше;

  • масло — 1 ч. л.;

  • соль — щепотка.

Способ приготовления. Взбейте яйца с молоком и солью, добавьте нарезанные овощи. Жарьте 3-4 мин на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Тосты с авокадо и яйцом

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Pexels

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Pexels

Ингредиенты:

  • цельнозерновой хлеб — 2 кусочка;

  • авокадо — половинка;

  • яйцо (вареное или пашот) — 1 шт.;

  • соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления. Подсушите хлеб в тостере, мажьте авокадо, выложите кусочки яйца, посыпьте зеленью.

Йогурт с гранолой и фруктами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Unsplash

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Unsplash

Ингредиенты:

  • натуральный йогурт без сахара — 150 г;

  • гранола (хлопья, орехи, сухофрукты) — 2 ст. л.;

  • банан или яблоко — половинка;

  • ягоды — горсть.

Способ приготовления. В стакане или миске смешайте йогурт с гранолой и кусочками фруктов, сверху добавьте ягоды.

Сырники с медом

Лучшие рецепты завтраков для школьников

Лучшие рецепты завтраков для школьников

Ингредиенты:

  • творог — 200 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 2 ст. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • масло — 1 ч. л. для жарки;

  • мед — 1 ч. л. для подачи.

Способ приготовления. Смешайте творог, яйцо, сахар и муку. Сформируйте небольшие творожники, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подайте с медом.

Каша на ночь

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © unsplash.com

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © unsplash.com

Ингредиенты:

  • овсянка — 3 ст. л.;

  • кефир или молоко — 150 мл;

  • семена чиа — 1 ч. л.;

  • мед — 1 ч. л.;

  • ягоды или фрукты — горсть.

Способ приготовления. Вечером залейте овсянку молоком, добавьте чиа и мед. Утром перемешайте и уложите сверху фрукты или ягоды.

Бананово-ягодный смузи

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Pexels

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Pexels

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт.;

  • ягоды (свежие или замороженные) — 100 г;

  • молоко или йогурт — 150 мл;

  • мед — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления. Все ингредиенты взбейте в блендере до однородности, подавайте охлажденным.

Лаваш-ролл с сыром и зеленью

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Credits

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Credits

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 1 шт.;

  • твердый сыр — 30 г;

  • вареное яйцо — 1 шт.;

  • зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.

Способ приготовления. Натрите яйцо и творог, смешайте с зеленью. Заверните в лаваш, сверните рулетом и нарежьте кусочками.

Домашние блины с начинкой

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © www.freepik.com/free-photo

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

  • яйцо — 1 шт.;

  • молоко — 150 мл;

  • мука — 3 ст. л.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • масло — 1 ч. л.;

  • начинка: творог, ягоды или вареное мясо.

Способ приготовления. Смешайте яйцо с молоком, сахаром и мукой. Жарьте тонкие блины на сковороде, заверните в них начинку по вкусу.

Дата публикации
Количество просмотров
284
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie