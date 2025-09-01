Чем кормить ребенка перед школой: 10 быстрых, вкусных и полезных рецептов завтраков

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © www.freepik.com/free-photo

Завтраки для школьника должны быть быстрыми и полезными. Сочетание простых ингредиентов — молочных продуктов, фруктов, яиц и цельнозерновых, обеспечивает ребенку энергию и хорошее настроение. Рассказываем, какие 10 полезных и простых рецептов для школьников можно приготовить за 5-10 минут.

Овсянка с фруктами и орехами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Фото из открытых источников

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 3 ст. л.;

молоко или вода — 200 мл;

банан — половинка;

яблоко — половинка.;

грецкие орехи — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.

Способ приготовления. Отварите овсянку на молоке, добавьте нарезанные фрукты и посыпьте орехами. По желанию можно подсластить медом.

Сырная запеканка с ягодами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © ТСН.ua

Ингредиенты:

творог — 250 г;

яйцо — 1 шт.;

манка — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

ванильный сахар — щепотка;

ягоды (свежие или замороженные) — 50 г.

Способ приготовления. Смешайте творог с яйцом, манкой и сахаром. Выложите в форму, добавьте ягоды сверху и запекайте 25 мин при температуре 180 °С.

Омлет с овощами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Credits

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

молоко — 50 мл;

помидор — половинка;

болгарский перец — половинка или чуть меньше;

масло — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Способ приготовления. Взбейте яйца с молоком и солью, добавьте нарезанные овощи. Жарьте 3-4 мин на сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Тосты с авокадо и яйцом

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Pexels

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб — 2 кусочка;

авокадо — половинка;

яйцо (вареное или пашот) — 1 шт.;

соль, зелень — по вкусу.

Способ приготовления. Подсушите хлеб в тостере, мажьте авокадо, выложите кусочки яйца, посыпьте зеленью.

Йогурт с гранолой и фруктами

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Unsplash

Ингредиенты:

натуральный йогурт без сахара — 150 г;

гранола (хлопья, орехи, сухофрукты) — 2 ст. л.;

банан или яблоко — половинка;

ягоды — горсть.

Способ приготовления. В стакане или миске смешайте йогурт с гранолой и кусочками фруктов, сверху добавьте ягоды.

Сырники с медом

Лучшие рецепты завтраков для школьников

Ингредиенты:

творог — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

масло — 1 ч. л. для жарки;

мед — 1 ч. л. для подачи.

Способ приготовления. Смешайте творог, яйцо, сахар и муку. Сформируйте небольшие творожники, обжарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подайте с медом.

Каша на ночь

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © unsplash.com

Ингредиенты:

овсянка — 3 ст. л.;

кефир или молоко — 150 мл;

семена чиа — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

ягоды или фрукты — горсть.

Способ приготовления. Вечером залейте овсянку молоком, добавьте чиа и мед. Утром перемешайте и уложите сверху фрукты или ягоды.

Бананово-ягодный смузи

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Pexels

Ингредиенты:

банан — 1 шт.;

ягоды (свежие или замороженные) — 100 г;

молоко или йогурт — 150 мл;

мед — 1 ч. л. (по желанию).

Способ приготовления. Все ингредиенты взбейте в блендере до однородности, подавайте охлажденным.

Лаваш-ролл с сыром и зеленью

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © Credits

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 1 шт.;

твердый сыр — 30 г;

вареное яйцо — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка) — 1 ст. л.

Способ приготовления. Натрите яйцо и творог, смешайте с зеленью. Заверните в лаваш, сверните рулетом и нарежьте кусочками.

Домашние блины с начинкой

Лучшие рецепты завтраков для школьников / © www.freepik.com/free-photo

Ингредиенты:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 150 мл;

мука — 3 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

масло — 1 ч. л.;

начинка: творог, ягоды или вареное мясо.

Способ приготовления. Смешайте яйцо с молоком, сахаром и мукой. Жарьте тонкие блины на сковороде, заверните в них начинку по вкусу.