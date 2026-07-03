Что интересного можно сделать из черной смородины: и это не варенье

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Черная смородина — одна из самых полезных и доступных летних ягод, которая ассоциируется с высоким содержанием витамина C и характерным насыщенным ароматом. Большинство хозяек привыкли заготавливать ее на зиму в виде классического варенья-пятиминутки или просто перетирать с сахаром. Однако кисловато-терпкий вкус этой ягоды и ее высокое содержание природного пектина открывают куда более широкие кулинарные возможности. Кулинарные эксперты рекомендуют использовать черную смородину в несладких соусах к мясу, воздушных десертах и освежающих напитках.

Вяленая смородина «украинская изюминка»

Этот способ позволяет сохранить максимум витаминов и получить оригинальную полезную добавку к утренней овсянке, домашней граноле или выпечке. Благодаря плотной кожуре ягоды прекрасно держат форму и превращаются в вкусные кислинки.

Для приготовления понадобятся следующие компоненты:

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Черная смородина — 1 килограмм

Сахар — 300 граммов

Вода — 100 миллилитров

Сначала готовят густой сироп из воды и сахара, доводят до кипения и всыпают туда промытые и перебранные ягоды. Смородину держат на минимальном огне всего одну минуту, после чего отбрасывают на дуршлаг, давая сиропу полностью стечь (его можно использовать для компотов). Ягоды выкладывают в один слой на противень дегидратора или духовки, застеленный пергаментом. Сушат смородину при температуре 50-60 градусов в течение 5-7 часов с приоткрытой дверцей духовки. Готовый продукт должен оставаться эластичным, но не прилипать к рукам. Заготовку хранят в сухих стеклянных банках.

Пряный ягодный соус для мяса и птицы

Черная смородина идеально подходит для создания пикантных соусов, составляющих достойную конкуренцию знаменитому клюквенному или грузинскому ткемали. Кислинка ягоды отлично сбалансирует жирность запеченной свинины, утки или говядины.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Черная смородина — 500 граммов

Чеснок — 3-4 зубчика

Сахар — 3 столовые ложки

Соль — 1 чайная ложка

Молотый кориандр — ½ чайной ложки

Смесь перцев — ½ чайной ложки

Свежая зелень базилика или кинзы — небольшой пучок

Ягоды выкладывают в сотейник, добавляют немного воды и проваривают на среднем огне около 5 минут, чтобы они стали мягкими.

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После этого массу перетирают через сито для удаления косточек и кожуры или просто перебивают блендером для однородности.

В ягодное пюре добавляют соль, сахар, специи и выжатый чеснок, после чего соус на слабом огне томят еще 5 минут до легкого загустения. В конце добавляют мелко нарезанную зелень.

Соус можно разлить по стерильным банкам и закатать на зиму.

Натуральный домашний мармелад

Благодаря высокому количеству природного пектина в черной смородине из нее можно приготовить густой, упругий мармелад даже без добавления большого количества искусственных сгустителей.

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Для приготовления понадобятся следующие компоненты:

Черная смородина — 600 граммов

Сахар — 400 граммов

Агар-агар — 7 граммов

Вода для агар-агара — 50 миллилитров.

Промытую смородину измельчают блендером и протирают через мелкое сито, чтобы получить чистое бархатное пюре. Агар-агар замачивают в воде на 10 минут. В ягодное пюре всыпают сахар, перемешивают и доводят до кипения на среднем огне.

После закипания в массу вводят растворенный агар-агар, тщательно вымешивают венчиком и проваривают ровно 2 минуты.

Горячую смесь разливают в силиконовые формы или на плоский противень, застеленный пищевой пленкой. После застывания при комнатной температуре нарезают мармелад кубиками и по желанию обваливают в кукурузном крахмале или сахаре.

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Освежающий смородиновый шорле (Schorle)

Это популярный в Западной Европе летний напиток, состоящий из смеси натурального сока и газированной минеральной воды. Он отлично утоляет жажду в жару и является здоровой альтернативой сладким газировкам.

Для приготовления понадобятся:

Черная смородина — 200 граммов

Сильногазированная минеральная вода — 1 литр

Лимон — ½ полезного фрукта

Свежая мята — несколько веточек

Лед в кубиках — по вкусу

Мед или жидкий сахарный сироп — по желанию

Ягоды смородины перебирают, выкладывают в глубокий кувшин и слегка разминают деревянной ложкой или толкушкой, чтобы они пустили сок. Туда же добавляют тонкие ломтики лимона и веточки мяты, предварительно слегка растертые в ладонях для выделения эфирных масел. По желанию добавляют немного меда для сладости.

Кувшин наполовину заполняют кубиками льда, после чего заливают все охлажденной газировкой. Напиток перемешивают длинной ложкой и сразу разливают в стаканы.

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