Что приготовить из брокколи: 5 простых, вкусных блюд

Автор публикации
Анна Носова
Брокколи — это настоящий суперфуд, наполненный витаминами, минералами и антиоксидантами. Она идеально подходит для тех, кто хочет питаться вкусно, полезно и без лишних усилий. Этот универсальный овощ прекрасно сочетается с мясом, творогом, крупами и другими овощами. Мы подготовили для вас пять простых и интересных рецептов, которые помогут по-новому открыть для себя брокколи.

1. Брокколи, запеченная с чесноком и пармезаном

Этот рецепт — идеальный гарнир, который готовится буквально за 20 минут. Запеченная брокколи становится мягкой внутри, но с хрустящей золотистой корочкой.

Ингредиенты

  • 1 большая головка брокколи

  • 2-3 зубчика чеснока

  • 3 ст. л. оливкового масла

  • 50 г тертого пармезана

  • Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.

  2. Брокколи разберите на небольшие соцветия. Мелко нашинкуйте чеснок.

  3. В большой миске смешайте брокколи, оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все соцветия были покрыты растительным маслом.

  4. Выложите брокколи на противень, застеленный пергаментом, в один слой.

  5. Запекайте 15-20 минут, пока брокколи не станет мягкой, а кончики не начнут подрумяниваться.

  6. Достаньте противень, посыпьте брокколи пармезаном и поставьте в духовку еще на 2-3 минуты, чтобы творог расплавился. Подавайте сразу же.

2. Сливочный суп-пюре из брокколи

Легкий, нежный и ароматный суп, который согреет и насытит. Секрет его сливочного вкуса — в сочетании брокколи с картофелем и плавленым сыром.

Ингредиенты

  • 1 большая головка брокколи

  • 2 средние картофелины

  • 1 луковица

  • 1 плавленый сырок

  • 1 л овощного или куриного бульона

  • 100 мл сливок (10-20%)

  • 1 ст. л. сливочного масла

  • Соль, перец, мускатный орех по вкусу

Приготовление

  1. Лук мелко нашинкуйте, обжарьте на сливочном масле в кастрюле до мягкости.

  2. Добавьте нарезанный кубиками картофель и бульон. Доведите до кипения и варите 10 минут.

  3. Добавьте соцветия брокколи, варите еще 5-7 минут.

  4. Снимите кастрюлю с огня. С помощью погружного блендера взбейте суп до однородной смеси.

  5. Поверните кастрюлю на маленький огонь, добавьте плавленый творожок и сливки. Постоянно помешивайте, пока сырок полностью не растворится.

  6. Добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу. Подавайте горячим, украсив сухариками или зеленью.

3. Куриное филе из брокколи в соевом соусе

Это азиатское блюдо готовится очень быстро и является отличным вариантом для сытного обеда или ужина. Яркий соус и хрустящая брокколи делают ее незабываемой.

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе

  • 1 большая головка брокколи

  • 3 ст. л. соевого соуса

  • 1 ст. л. меда

  • 1 ст. л. кукурузного крахмала

  • 1 зубчик чеснока

  • 1 ч. л. тертого имбиря

  • 2 ст. л. растительного масла

  • Кунжут для подачи

Приготовление

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Брокколи разберите на соцветие.

  2. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, крахмал, измельченный чеснок и имбирь.

  3. В глубочайшей сковороде разогрейте масло. Обжарьте курицу до золотистой корочки.

  4. Добавьте соцветия брокколи и жарьте, помешивая, 5-7 минут.

  5. Влейте соус в сковороду. Готовьте еще 2-3 минуты, пока соус не загустеет и не покроет курицу и брокколи.

  6. Подавайте с гарниром, посыпав кунжутом.

4. Омлет с брокколи и фетой

Идеальный завтрак, сочетающий белок, овощи и нежный солоноватый вкус сыра фета. Этот омлет готовится легко, но смотрится очень аппетитно.

Ингредиенты

  • 3 яйца

  • 150 г соцветий брокколи

  • 50 г сыра фета

  • 2 ст. л. молока

  • Соль, перец по вкусу

  • Немного растительного масла для жарки

Приготовление

  1. Брокколи отварите в подсоленной воде 3-4 минуты. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.

  2. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.

  3. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите брокколи и жарьте 2 минуты.

  4. Залейте брокколи яичной смесью. Сверху равномерно раскрошите сыр фета.

  5. Готовьте на медленном огне под крышкой 5-7 минут, пока яйца полностью не схватятся.

  6. Подавайте сразу же, украсив зеленью.

5. Салат из сырой брокколи с беконом и клюквой

Этот необычный салат удивит вас своим хрустящим вкусом и яркими сочетаниями. Сырая брокколи сохраняет максимум полезных веществ, а сладость клюквы и соленость бекона создают идеальный баланс.

Ингредиенты

  • 1 большая головка брокколи

  • 100 г бекона

  • 50 г вяленой клюквы

  • 50 г грецких орехов

  • ½ красной луковицы

Для заправки

  • 100 г майонеза

  • 2 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. яблочного уксуса

Приготовление

  1. Брокколи разберите на мелкие соцветия. По желанию используйте и нежную часть стебля, нарезав его тонкой соломкой.

  2. Бекон нарежьте полосками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящего состояния. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

  3. Грецкие орехи слегка обжарьте. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

  4. Для заправки смешайте майонез, сахар и яблочный уксус до однородной смеси.

  5. В большой миске соедините брокколи, бекон, клюкву, орехи и лук. Залейте заправкой и перемешайте хорошо.

  6. Подавайте салат сразу или дайте ему настояться в холодильнике 30 минут для лучшего вкуса.

