Что приготовить из брокколи: 5 простых, вкусных блюд
Вкусные рецепты из брокколи
Брокколи — это настоящий суперфуд, наполненный витаминами, минералами и антиоксидантами. Она идеально подходит для тех, кто хочет питаться вкусно, полезно и без лишних усилий. Этот универсальный овощ прекрасно сочетается с мясом, творогом, крупами и другими овощами. Мы подготовили для вас пять простых и интересных рецептов, которые помогут по-новому открыть для себя брокколи.
1. Брокколи, запеченная с чесноком и пармезаном
Этот рецепт — идеальный гарнир, который готовится буквально за 20 минут. Запеченная брокколи становится мягкой внутри, но с хрустящей золотистой корочкой.
Ингредиенты
1 большая головка брокколи
2-3 зубчика чеснока
3 ст. л. оливкового масла
50 г тертого пармезана
Соль, свежемолотый черный перец по вкусу
Приготовление
Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
Брокколи разберите на небольшие соцветия. Мелко нашинкуйте чеснок.
В большой миске смешайте брокколи, оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все соцветия были покрыты растительным маслом.
Выложите брокколи на противень, застеленный пергаментом, в один слой.
Запекайте 15-20 минут, пока брокколи не станет мягкой, а кончики не начнут подрумяниваться.
Достаньте противень, посыпьте брокколи пармезаном и поставьте в духовку еще на 2-3 минуты, чтобы творог расплавился. Подавайте сразу же.
2. Сливочный суп-пюре из брокколи
Легкий, нежный и ароматный суп, который согреет и насытит. Секрет его сливочного вкуса — в сочетании брокколи с картофелем и плавленым сыром.
Ингредиенты
1 большая головка брокколи
2 средние картофелины
1 луковица
1 плавленый сырок
1 л овощного или куриного бульона
100 мл сливок (10-20%)
1 ст. л. сливочного масла
Соль, перец, мускатный орех по вкусу
Приготовление
Лук мелко нашинкуйте, обжарьте на сливочном масле в кастрюле до мягкости.
Добавьте нарезанный кубиками картофель и бульон. Доведите до кипения и варите 10 минут.
Добавьте соцветия брокколи, варите еще 5-7 минут.
Снимите кастрюлю с огня. С помощью погружного блендера взбейте суп до однородной смеси.
Поверните кастрюлю на маленький огонь, добавьте плавленый творожок и сливки. Постоянно помешивайте, пока сырок полностью не растворится.
Добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу. Подавайте горячим, украсив сухариками или зеленью.
3. Куриное филе из брокколи в соевом соусе
Это азиатское блюдо готовится очень быстро и является отличным вариантом для сытного обеда или ужина. Яркий соус и хрустящая брокколи делают ее незабываемой.
Ингредиенты
500 г куриного филе
1 большая головка брокколи
3 ст. л. соевого соуса
1 ст. л. меда
1 ст. л. кукурузного крахмала
1 зубчик чеснока
1 ч. л. тертого имбиря
2 ст. л. растительного масла
Кунжут для подачи
Приготовление
Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Брокколи разберите на соцветие.
В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, крахмал, измельченный чеснок и имбирь.
В глубочайшей сковороде разогрейте масло. Обжарьте курицу до золотистой корочки.
Добавьте соцветия брокколи и жарьте, помешивая, 5-7 минут.
Влейте соус в сковороду. Готовьте еще 2-3 минуты, пока соус не загустеет и не покроет курицу и брокколи.
Подавайте с гарниром, посыпав кунжутом.
4. Омлет с брокколи и фетой
Идеальный завтрак, сочетающий белок, овощи и нежный солоноватый вкус сыра фета. Этот омлет готовится легко, но смотрится очень аппетитно.
Ингредиенты
3 яйца
150 г соцветий брокколи
50 г сыра фета
2 ст. л. молока
Соль, перец по вкусу
Немного растительного масла для жарки
Приготовление
Брокколи отварите в подсоленной воде 3-4 минуты. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде.
В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем.
На сковороде разогрейте растительное масло, выложите брокколи и жарьте 2 минуты.
Залейте брокколи яичной смесью. Сверху равномерно раскрошите сыр фета.
Готовьте на медленном огне под крышкой 5-7 минут, пока яйца полностью не схватятся.
Подавайте сразу же, украсив зеленью.
5. Салат из сырой брокколи с беконом и клюквой
Этот необычный салат удивит вас своим хрустящим вкусом и яркими сочетаниями. Сырая брокколи сохраняет максимум полезных веществ, а сладость клюквы и соленость бекона создают идеальный баланс.
Ингредиенты
1 большая головка брокколи
100 г бекона
50 г вяленой клюквы
50 г грецких орехов
½ красной луковицы
Для заправки
100 г майонеза
2 ст. л. сахара
1 ст. л. яблочного уксуса
Приготовление
Брокколи разберите на мелкие соцветия. По желанию используйте и нежную часть стебля, нарезав его тонкой соломкой.
Бекон нарежьте полосками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящего состояния. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Грецкие орехи слегка обжарьте. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
Для заправки смешайте майонез, сахар и яблочный уксус до однородной смеси.
В большой миске соедините брокколи, бекон, клюкву, орехи и лук. Залейте заправкой и перемешайте хорошо.
Подавайте салат сразу или дайте ему настояться в холодильнике 30 минут для лучшего вкуса.