Что приготовить из брокколи: 5 простых, вкусных блюд

Что приготовить из брокколи

Реклама

Брокколи — это настоящий суперфуд, наполненный витаминами, минералами и антиоксидантами. Она идеально подходит для тех, кто хочет питаться вкусно, полезно и без лишних усилий. Этот универсальный овощ прекрасно сочетается с мясом, творогом, крупами и другими овощами. Мы подготовили для вас пять простых и интересных рецептов, которые помогут по-новому открыть для себя брокколи.

1. Брокколи, запеченная с чесноком и пармезаном

Этот рецепт — идеальный гарнир, который готовится буквально за 20 минут. Запеченная брокколи становится мягкой внутри, но с хрустящей золотистой корочкой.

Ингредиенты

1 большая головка брокколи

2-3 зубчика чеснока

3 ст. л. оливкового масла

50 г тертого пармезана

Соль, свежемолотый черный перец по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Брокколи разберите на небольшие соцветия. Мелко нашинкуйте чеснок. В большой миске смешайте брокколи, оливковое масло, измельченный чеснок, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы все соцветия были покрыты растительным маслом. Выложите брокколи на противень, застеленный пергаментом, в один слой. Запекайте 15-20 минут, пока брокколи не станет мягкой, а кончики не начнут подрумяниваться. Достаньте противень, посыпьте брокколи пармезаном и поставьте в духовку еще на 2-3 минуты, чтобы творог расплавился. Подавайте сразу же.

Брокколи с пармезаном

2. Сливочный суп-пюре из брокколи

Легкий, нежный и ароматный суп, который согреет и насытит. Секрет его сливочного вкуса — в сочетании брокколи с картофелем и плавленым сыром.

Реклама

Ингредиенты

1 большая головка брокколи

2 средние картофелины

1 луковица

1 плавленый сырок

1 л овощного или куриного бульона

100 мл сливок (10-20%)

1 ст. л. сливочного масла

Соль, перец, мускатный орех по вкусу

Приготовление

Лук мелко нашинкуйте, обжарьте на сливочном масле в кастрюле до мягкости. Добавьте нарезанный кубиками картофель и бульон. Доведите до кипения и варите 10 минут. Добавьте соцветия брокколи, варите еще 5-7 минут. Снимите кастрюлю с огня. С помощью погружного блендера взбейте суп до однородной смеси. Поверните кастрюлю на маленький огонь, добавьте плавленый творожок и сливки. Постоянно помешивайте, пока сырок полностью не растворится. Добавьте соль, перец и мускатный орех по вкусу. Подавайте горячим, украсив сухариками или зеленью.

Сливочный суп-пюре из брокколи

3. Куриное филе из брокколи в соевом соусе

Это азиатское блюдо готовится очень быстро и является отличным вариантом для сытного обеда или ужина. Яркий соус и хрустящая брокколи делают ее незабываемой.

Ингредиенты

500 г куриного филе

1 большая головка брокколи

3 ст. л. соевого соуса

1 ст. л. меда

1 ст. л. кукурузного крахмала

1 зубчик чеснока

1 ч. л. тертого имбиря

2 ст. л. растительного масла

Кунжут для подачи

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Брокколи разберите на соцветие. В отдельной миске смешайте соевый соус, мед, крахмал, измельченный чеснок и имбирь. В глубочайшей сковороде разогрейте масло. Обжарьте курицу до золотистой корочки. Добавьте соцветия брокколи и жарьте, помешивая, 5-7 минут. Влейте соус в сковороду. Готовьте еще 2-3 минуты, пока соус не загустеет и не покроет курицу и брокколи. Подавайте с гарниром, посыпав кунжутом.

Куриное филе из брокколи в соевом соусе

4. Омлет с брокколи и фетой

Идеальный завтрак, сочетающий белок, овощи и нежный солоноватый вкус сыра фета. Этот омлет готовится легко, но смотрится очень аппетитно.

Ингредиенты

3 яйца

150 г соцветий брокколи

50 г сыра фета

2 ст. л. молока

Соль, перец по вкусу

Немного растительного масла для жарки

Приготовление

Брокколи отварите в подсоленной воде 3-4 минуты. Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. В миске взбейте яйца с молоком, солью и перцем. На сковороде разогрейте растительное масло, выложите брокколи и жарьте 2 минуты. Залейте брокколи яичной смесью. Сверху равномерно раскрошите сыр фета. Готовьте на медленном огне под крышкой 5-7 минут, пока яйца полностью не схватятся. Подавайте сразу же, украсив зеленью.

Омлет с брокколи и фетой

5. Салат из сырой брокколи с беконом и клюквой

Этот необычный салат удивит вас своим хрустящим вкусом и яркими сочетаниями. Сырая брокколи сохраняет максимум полезных веществ, а сладость клюквы и соленость бекона создают идеальный баланс.

Ингредиенты

1 большая головка брокколи

100 г бекона

50 г вяленой клюквы

50 г грецких орехов

½ красной луковицы

Для заправки

100 г майонеза

2 ст. л. сахара

1 ст. л. яблочного уксуса

Приготовление

Брокколи разберите на мелкие соцветия. По желанию используйте и нежную часть стебля, нарезав его тонкой соломкой. Бекон нарежьте полосками и обжарьте на сухой сковороде до хрустящего состояния. Выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Грецкие орехи слегка обжарьте. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Для заправки смешайте майонез, сахар и яблочный уксус до однородной смеси. В большой миске соедините брокколи, бекон, клюкву, орехи и лук. Залейте заправкой и перемешайте хорошо. Подавайте салат сразу или дайте ему настояться в холодильнике 30 минут для лучшего вкуса.