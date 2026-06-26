Что приготовить из красной, белой смородины на зиму: 6 лучших рецептов

Заготовки из красной смородины

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Сезон заготовок в самом разгаре, и красная смородина — одна из самых полезных летних ягод, которой стоит запастись заранее. Чтобы сохранить все витамины и вкус лета, мы предлагаем семь проверенных и разнообразных способов заготовки. Среди них вы найдете как простые методы замораживания, так и изысканные джемы или освежающие напитки.

1. Классическая заморозка целых ягод

Самый простой метод заготовки красной смородины позволяет сохранить ягоды в их первоначальном природном виде, что делает их идеальной основой для зимних пирогов, домашних запеканок или ароматных компотов.

Собранный урожай необходимо тщательно промыть под проточной водой и ягодами от зеленых веточек и мелкого мусора.

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Чистую смородину равномерно выкладывают на сухое текстильное или бумажное полотенце и оставляют примерно на 30 минут. Это время необходимо для того, чтобы вся лишняя влага полностью стекла и испарилась, ведь сухость ягод гарантирует, что во время действия низких температур они не замерзнут в один сплошной ком.

Для непосредственной заморозки уже подготовленные и просушенные плоды аккуратно пересыпают в пластиковые контейнеры, которые затем отправляют в морозильную камеру.

Когда смородина полностью замерзнет, контейнеры достают из морозилки. Ягоды быстро пересыпают и расфасовываются в плотные зип-пакеты, в которых они будут компактно и надежно храниться в течение всего зимнего периода.

2. Порционное ягодное пюре для витаминного чая

Эта заготовка станет идеальной основой для горячих напитков в холодное время года, особенно во время простуд.

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Промойте ягоды. Насыпьте их в высокий стакан для блендера и слегка пробейте погружным блендером в течение 30 секунд. Измельчать в однородную массу не нужно — важно, чтобы часть ягод осталась целой.

Добавьте к полученному пюре еще немного свежих целых плодов и тщательно перемешайте. Разложите массу в силиконовые формы для кексов или льда.

Маленькие замороженные кубики подойдут на одну порционную чашку, а большие кексы — на целый заварочный чайник. После замерзания переложите готовые фигурки в пакеты.

3. Натуральные шарики из сока

Концентрированный ягодный сок без косточек, заморожен порционно.

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Возьмите перебранную смородину, пересыпьте в кастрюлю и поставьте на огонь. Прогревайте ягоды примерно 10 минут, пока они не размякнут и не начнут активно отдавать сок.

Получившуюся теплую массу перетрите через мелкое сито. Кожа и косточки останутся в сите, а вы получите чистый концентрат.

На каждые 200 мл сока добавьте к нему 2 столовые ложки сахара и перемешайте до растворения. Разлейте жидкость в специальные круглые или фигурные формы для льда. Такие сочные шарики идеально подходят к мороженому, панкейкам или летним коктейлям зимой.

Шарики из сока красной смородины. Фото: www.youtube.com/@beautiful_at_home

4. Смородиновый джем-мармелад

Благодаря высокому содержанию природного пектина, смородина прекрасно желется сама по себе, без добавления искусственных загустителей.

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На 750 мл чистого сока (полученного путем перетирания по предыдущему рецепту) возьмите сахар в пропорции 1:0.5 (т.е. вдвое меньше объема сока).

Смешайте сок с сахаром в кастрюле с толстым дном, доведите до кипения и убавьте огонь до минимума. Варите около 15 минут, постоянно помешивая и снимая пену.

Признаком готовности является появление больших, тяжелых волдырей, а сама масса становится похожей на густой кисель.

Разлейте горячий джем в стерильные баночки, переверните их на 5 минут, затем оставьте до полного охлаждения. Такой мармеладный джем отлично сохраняется даже в обычной квартире.

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5. Быстрое витаминное варенье «Минутка»

Быстрое витаминное варенье из смородины готовится по пропорции две части ягод к одной части сахара. Благодаря минимальной термической обработке десерт сохраняет максимум полезных свойств. На один кг красной смородины, например, нужно брать 500 г сахара.

Очищенные ягоды высыпают в кастрюлю, добавляют треть сахара и ставят на максимальный огонь. Смесь постоянно помешивают без добавления воды, пока смородина не пустит сок, а сладкие кристаллы полностью не растворятся.

После появления достаточного количества жидкости, в кастрюлю высыпают весь оставленный сахар. Массу тщательно перемешивают и на сильном огне доводят до полного закипания.

Сразу после закипания огонь убавляют до минимума. Варенье варят ровно 10 минут, периодически снимая пену с поверхности. Горячую массу разливают в стерилизованные банки и герметично закручивают. После полного охлаждения жидкое варенье естественным образом загустеет.

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6. Компот «Смородиновый мохито»

Настоящий хит зимнего сезона. Напиток получается ароматным, умеренно кислым и очень освежающим.

На одну 3-литровую банку мпотрине:

1 полный стакан смородины с горкой (вместе с хвостиками и веточками);

1 стакан сахара;

2 свежих веточки мяты;

Щепотка лимонной кислоты.

Ягоды нужно тщательно промыть и обсушить. В чистую простерилизованную банку заложите смородину на веточках, сахар, мяту и лимонную кислоту. Залейте все крутым кипятком до самого верха.

Сразу закрутите банку крышкой, переверните вверх дном, тщательно укутайте теплым одеялом и оставьте так до полного охлаждения. После этого напиток можно переносить в подвал или амбар.

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