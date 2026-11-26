Савойская капуста

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Савойская капуста отличается нежными, морщинистыми листьями и мягким, слегка сладковатым вкусом. В отличие от обычной белокочанной, ее листья менее жесткие, поэтому хорошо подходят как для свежих салатов, так и для тушения, запекания и приготовления голубцов.

Особенно вкусной савойская капуста выходит в сочетании с яблоками, морковью, горчичными заправками, сливочным маслом и мясом. Она довольно быстро готовится, а благодаря гибким листьям из нее удобно делать голубцы.

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Предлагаем четыре рецепта из савойской капусты, которые можно приготовить дома из обычных продуктов.

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1. Салат из савойской капусты, яблоки и моркови

Этот салат получается сочным, свежим и хрустящим. Яблоко придает ему приятную кислинку, морковь — сладость, а заправка на основе натурального йогурта делает вкус более нежным. Блюдо хорошо сочетается с мясом, рыбой и картофелем.

Ингредиенты на 4-6 порций:

савойская капуста — ½ небольшой головки;

морковь — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

красный лук — ½ шт.;

натуральный густой йогурт — 100 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ч. л.;

дижонская горчица — 2 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Снимите с капусты поврежденные наружные листья, разрежьте головку и удалите твердую сердцевину. Остальные листья тонко нашинкуйте. Морковь почистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на большой терке. Яблоко очистите от сердцевины и натрите. По желанию кожуру можно оставить. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. В отдельной миске смешайте йогурт, лимонный сок, яблочный уксус и горчицу. Добавьте немного соли и перца. Соедините подготовленные овощи и яблоко, полейте заправкой и тщательно перемешайте.

Салат можно подавать сразу после приготовления или ненадолго поставить в холодильник.

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Для этого рецепта лучше выбирать кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью. Они не превратятся в пюре во время перемешивания и сохранят приятную текстуру.

2. Салат из савойской капусты с морковью и горчично-медовой заправкой

Еще один способ приготовить савойскую капусту без термической обработки — сделать хрустящий овощной салат с легкой кисло-сладкой заправкой.

В отличие от предыдущего рецепта здесь не используется йогурт. Заправка из растительного масла, горчицы, меда и яблочного уксуса подчеркивает естественный вкус овощей.

Ингредиенты на 4 порции:

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савойская капуста — ½ небольшой головки;

морковь — 2 шт.;

стеблевой сельдерей — 2 стебля;

зеленый лук — 2-3 пера;

подсолнечное или оливковое масло — 3 ст. л.;

мед — 2 ч. л.;

зернистая горчица — 1 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Савойскую капусту промойте, обсушите и нашинкуйте тонкими полосками. Морковь нарежьте соломкой или натрите на терке. Сельдерей нарежьте тонкими ломтиками, зеленый лук измельчите. Для заправки смешайте растительное масло, мед, зернистую горчицу и яблочный уксус. Слегка посолите и поперчите. Переложите все овощи в большую миску, добавьте заправку и осторожно перемешайте.

Готовый салат должен оставаться хрустящим, поэтому его не нужно разминать руками.

По желанию блюдо можно дополнить поджаренными семенами подсолнечника или тыквы.

3. Тушеная савойская капуста с морковью

Тушеная савойская капуста получается мягкой, сочной и ароматной. Ее можно подавать как самостоятельное овощное блюдо или использовать в качестве гарнира к мясу, котлетам или запеченной курице.

Благодаря нежной структуре листьев она не нуждается в таком длительном приготовлении, как некоторые сорта белокочанной капусты.

Ингредиенты на 4 порции:

савойская капуста — 1 небольшая головка;

морковь — 2 шт.;

сливочное масло — 20-25 г;

куриный или овощной бульон — 100 мл;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по желанию.

Способ приготовления

Савойскую капусту очистите от поврежденных листьев, промойте и разрежьте на восемь частей. Часть кочана оставьте, чтобы кусочки не распадались во время тушения. Морковь почистите и нашинкуйте длинными брусочками. В глубокой сковороде или сотейнике растопите сливочное масло. Добавьте морковь и обжаривайте примерно минуту, помешивая. Выложите кусочки капусты рядом с морковью и влейте бульон. Накройте посуду крышкой и тушите на небольшом огне около 30 минут, пока морковь и капуста не станут мягкими. В конце добавьте соль и перец по вкусу.

Если жидкость улетучится раньше, чем овощи приготовятся, долейте немного горячей воды или бульона.

Если вы хотите получить капусту с более выраженным вкусом, в конце приготовления можно добавить несколько капель лимонного сока.

4. Голубцы из савойской капусты с фаршем и рисом

Савойская капуста отлично подходит для приготовления голубцов. Ее листья более нежные и эластичные, чем у обычной белокочанной капусты, поэтому их легче отделять и заворачивать в них начинку. Голубцы с мясным фаршем и рисом получаются сочными, а томатно-сметанная подлива придает блюду насыщенный вкус и приятную кислинку.

Ингредиенты на 10 порций:

Для голубцов:

савойская капуста — 1–2 головки в зависимости от размера;

мясной фарш (свинина и говядина) — 500 г;

круглозернистый рис — ½ стакана;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

подсолнечное масло — 2-3 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для подливки:

сметана — 300 г;

измельченные консервированные помидоры — 200–250 г;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Савойскую капусту очистите от поврежденных наружных листьев, вырежьте кочерыжку и осторожно отделите крупные листья. Срежьте утолщение центральных прожилок, чтобы их было легче сворачивать. Вскипятите в кастрюле воду, немного посолите и опускайте капустные листья в кипяток на 30–60 секунд, пока они не станут гибкими. Извлеките и оставьте охлаждаться. Рис промойте, залейте водой в соотношении 1:2 и варите 5 минут после закипания. Снимите с огня, накройте крышкой и оставьте еще на 15 минут. Затем немного остудите. Лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на большой терке. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте овощи до мягкости. В большой миске соедините мясной фарш, подготовленный рис и овощную зажарку. Добавьте соль, черный перец и тщательно перемешайте. На каждый капустный лист выложите небольшую порцию начинки. Заверните края внутрь и сформируйте голубцы. Для подливки смешайте сметану с измельченными консервированными помидорами, добавьте соль и перец. Если смесь получилась слишком густой, влейте немного воды. Выложите голубцы плотно друг у друга в форму для запекания и равномерно залейте подливкой. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку примерно на 45 минут. Перед подачей убедитесь, что мясная начинка полностью приготовилась.

Готовые голубцы подавайте горячими, полив томатно-сметанной подливкой. При желании блюдо можно посыпать свежей зеленью.

Если нет консервированных помидоров, то их можно заменить томатной пастой, разведенной небольшим количеством воды. Для начинки подойдет не только смешанный фарш из свинины и говядины, но и куриный или индюшиный.

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