Что приготовить из шелковицы: 5 лучших рецептов для яркого сезона

Блюда из шелковицы

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Сезон шелковицы обычно короткий, а сами ягоды настолько нежны, что не могут долго храниться в свежем виде. Это отличный повод для кулинарных экспериментов, ведь шелковица имеет мягкий сладкий вкус, идеально раскрывающийся как в классических десертах, так и в довольно неожиданных сочетаниях с мясом или пастой.

Чтобы максимально насладиться этим летним подарком, предлагаем пять проверенных и оригинальных рецептов — от традиционных домашних вареников до изысканных соусов и адаптированных шедевров.

1. Традиционные украинские вареники с шелковицей

Пышные, сочные вареники с ягодной начинкой — это настоящая летняя классика. Чтобы сок из шелковицы не вытекал во время лепки и варки, используют маленькую кулинарную хитрость с добавлением крахмала.

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Ингредиенты для теста:

3 стакана муки;

1 стакан теплого кефира или воды;

1 яйцо;

½ ч. л. соли.

Ингредиенты для начинки:

2 стакана спелой шелковицы;

3-4 ст. л. сахара;

1 ст. л. кукурузного или картофельного крахмала.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте кефир, яйцо и соль. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое, эластичное тесто, которое не прилипает к рукам. Оставьте его отдохнуть под салфеткой на 20 минут.

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Шелковицу тщательно промойте, удалите зеленые хвостики и обсушите на бумажном полотенце. В отдельной пиале смешайте сахар с крахмалом.

Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте стаканом кружочка. На каждый кружок выложите несколько ягод шелковицы и присыпьте примерно половиной чайной ложки сахарно-крахмальной смеси (крахмал свяжет лишний сок внутри вареника, превратив его в нежный сироп). Плотно защелкните края. Варите вареники в кипящей подсоленной воде в течение трех-четырех минут после того, как они всплывут на поверхность. Подавайте горячими со свежей домашней сметаной.

2. Густое и ароматное варенье из шелковицы с лимоном

Шелковица сама по себе имеет очень сладкий, иногда даже приторный вкус, поскольку содержит мало природных кислот. Секрет вкусного и сбалансированного варенья заключается в обязательном добавлении свежевыжатого лимонного сока или цедры, которые придадут приятную кислинку и более яркий аромат.

Ингредиенты:

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1 кг шелковицы;

800 г сахара;

½ большого лимона (сок и цедра).

Способ приготовления:

Очищенную от плодоножек и промытую ягоду выложите в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов (можно на ночь), чтобы шелковица пустила сок.

Поставьте кастрюлю на слабый огонь, доведите до кипения периодически снимая пену и варите 5 минут. Снимите с плиты и полностью остыть. Повторите этот процесс снова.

Перед третьим этапом варки добавьте в варенье свежевыжатый лимонный сок и мелко натертую цедру. Проварите массу на медленном огне десять минут, пока сироп не станет красивого рубинового цвета и желаемой густоты. Разлейте горячее варенье в стерилизованные банки и закатайте крышками.

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3. Летний компот-ассорти: шелковица, вишня и малина

Этот напиток сочетает сладость шелковицы, насыщенную кислинку спелой вишни и неповторимый аромат малины. Такой компот отлично утоляет жажду в жару и подходит для консервации на зиму.

Ингредиенты (на трехлитровую кастрюлю или банку):

200 г шелковицы;

200 г вишни (с косточками для более насыщенного вкуса);

150 г малины;

1 стакан сахара (регулируйте по вкусу);

2,5л воды.

Способ приготовления:

В большую кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и доведите до кипения. В кипящий сироп осторожно опустите подготовленные ягоды: вишню, шелковицу и малину.

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Убавьте огонь до минимума и варите компот не более трех-пяти минут, чтобы ягоды сохранили свою форму и максимум витаминов. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и оставьте на 2-3 часа для полного охлаждения и цветового насыщения. Подавайте охлажденным напиток, по желанию добавив несколько кубиков льда и веточку свежей мяты.

4. Пряный пикантный соус из шелковицы к мясу.

Ягодные соусы традиционно подают в утку, свинину, запеченную говядину или стейки. Кисло-сладкий соус из шелковицы с добавлением ароматных трав и сухого вина способен превратить обычное мясное блюдо в ресторанный шедевр.

Ингредиенты:

1,5 стакана шелковицы;

50 мл сухого красного вина;

1 ст. л. сахара или меда;

1 ст. л. соевого соуса;

1 зубчик чеснока;

щепотка сушеного розмарина или чабреца;

соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

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В небольшой сотейник выложите промытую шелковицу, добавьте сахар (или мед) и влейте красное вино. Поставьте на средний огонь и тушите примерно пять-семь минут, пока ягоды не станут совсем мягкими.

С помощью блендера перебейте массу до однородного состояния (если хотите получить идеально гладкую текстуру, перетрите дополнительно соус через мелкое сито, чтобы убрать мелкие косточки).

Поверните пюре в сотейник, добавьте соевый соус, измельченный чеснок, розмарин, соль и перец. Уваривайте соус на минимальном огне еще три-четыре минуты до легкого загустения. Этот соус прекрасен как в горячем, так и в охлажденном виде.

5. Яркая паста с шелковицами

Необычное, быстрое и невероятно эстетическое блюдо, идея которого принадлежит шеф-повару Евгению Клопотенко, но адаптирована под домашнее видение идеального ягодного соуса. Она готовится в считанные минуты и поражает своим нетривиальным вкусом.

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Ингредиенты:

150 г пасты (спагетти или любого другого вида);

1-1,5 стакана шелковиц;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

½ ч. л. меда;

немного острого красного перца (чили);

оливковое масло;

соль, черный перец, свежий базилик по вкусу.

Способ приготовления:

В большой кастрюле доведите до кипения достаточное количество воды, хорошо подсолите, всыпьте пасту и варите почти до готовности — до состояния аль денте (паста должна оставаться слегка твердой внутри).

Параллельно займитесь приготовлением соуса. На глубокой сковороде хорошо разогрейте оливковое масло. Опустите туда открытые зубчики чеснока и обжаривайте их до насыщенного коричневого цвета, чтобы масло впитало в себя весь аромат. Затем уберите чеснок из сковороды и выбросьте его.

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В пахучее масло всыпьте нарезанный мелкими кубиками лук. Когда она станет красиво золотистой, добавьте половину чайной ложки меда, острый красный перец чили и всыпьте свежие ягоды шелковицы. Обжаривайте все вместе, аккуратно помешивая, несколько минут. Как только вы почувствуете, что ягодный сок смешивается с луком и соус начинает карамелизироваться, выключайте огонь.

Готовую горячую пасту переведите непосредственно в сковороду к соусу, тщательно перемешайте, чтобы каждая макаронина окрасилась в яркий цвет, и сразу подавайте к столу, щедро присыпав листочками свежего базилика.

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