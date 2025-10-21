ТСН в социальных сетях

Что приготовить из тыквы: три рецепта, которые согреют душу

Рецепты тыквенных блюд, которые следует попробовать

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Блюда из тыквы

Осень — это не просто сезон дождей, а пора настоящего домашнего уюта, время для ароматного чая, теплых пледов и, конечно же, кулинарных экспериментов с тыквой. Его нежный, сладковатый профиль прекрасно сочетается как с жгучими восточными пряностями, так и с нейтральными сливочными текстурами. Тыква — идеальный ингредиент для согревающих супов, изысканных паст и классической выпечки.

Предлагаем вам три рецепта, которые позволят по-новому открыть универсальность тыквы и наполнить ваш дом незабываемыми ароматами.

1. Экзотический крем-суп из тыквы с имбирем и кокосовым молоком

Этот суп — настоящий веганский деликатес, сочетающий пряную остроту имбиря, нежную сладость тыквы и кремовую текстуру кокосового молока. Это идеальное блюдо для осеннего обеда, согревающего изнутри.

Ингредиенты:

  • Тыква (мякоть, очищенная) — 700 г

  • Лук — 1 шт.

  • Морковь — 1 шт.

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Свежий имбирь (корень) — 2 см

  • Кокосовое молоко (жирное, консервированное) — 400 мл

  • Оливковое масло — 1 ст. л.

  • Соль, черный перец — по вкусу

  • Тыквенные семена — для украшения

Крем суп из тыквы и кокосового молока

Приготовление:

  1. В глубокой кастрюле или сотейнике разогрейте оливковое масло. Обжарьте мелко нарезанный лук, чеснок и натертый имбирь, пока лук не станет золотистым, а ароматы не раскроются.

  2. Добавьте тыкву и морковь, нарезанные небольшими кубиками. Тушите овощи, периодически помешивая, в течение 5-7 минут, чтобы они впитали ароматы пряностей.

  3. Влейте столько воды (или овощного бульона), чтобы она слегка покрывала овощи. Варите на среднем огне до полной мягкости тыквы (около 15-20 минут).

  4. Перелейте содержимое кастрюли в мощный блендер. Добавьте кокосовое молоко. Взбейте до абсолютно гладкой, кремовой и шелковистой текстуры.

  5. Верните суп на огонь, доведите до кипения, приправьте солью и перцем.

  6. Подавайте горячим, украсив горстью поджаренных семян тыквы и каплей ароматного оливкового масла.

2. Паста с бархатным тыквенным соусом и хрустящим шалфеем

Этот рецепт превращает обычную пасту в изысканное итальянское блюдо. Тыквенное пюре создает густой, бархатный соус, а свежий шалфей, обжаренный до хрустящего состояния, добавляет неповторимую пикантную нотку.

Ингредиенты:

  • Паста (идеально подойдет феттучини, пенне или тальятеле) — 250 г

  • Тыква (мякоть) — 400 г

  • Лук — 1 шт.

  • Сливки 20% — 150 мл

  • Сыр Пармезан (тертый) — 50 г

  • Свежие листья шалфея — большая горсть (или сушеная — 1 ч.л.)

  • Оливковое масло — 1 ст. л. (+ дополнительно для обжаривания шалфея)

  • Соль, черный перец — по вкусу

Паста с тыквенным сосусом и щавелией

Приготовление:

  1. Отварите или запеките тыкву до полной мягкости, затем взбейте ее в гладкое пюре.

  2. В сотейнике на оливковом масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте тыквенное пюре и сливки.

  3. Варите соус на медленном огне 5 минут, чтобы он загустел. Вмешайте тертый сыр, приправьте солью и перцем. Снимите с огня.

  4. В небольшом количестве оливкового масла быстро обжарьте свежие листья шалфея до хрустящего, «хрустального» состояния. Это придаст текстуру.

  5. Смешайте отварную пасту с соусом. Подавайте, украсив хрустящим шалфеем и щедро присыпав свежим пармезаном.

3. Классический американский тыквенный пирог со специями (Pumpkin Pie)

Этот пирог — неизменный символ осени, который покоряет своей кремовой текстурой и согревающим ароматом корицы, имбиря и мускатного ореха.

Ингредиенты для начинки:

  • Тыквенное пюре — 400 г (запеченное и взбитое)

  • Яйца — 2 шт.

  • Сливки 33% (жирные) — 200 мл

  • Сахар — 120 г

  • Корица (молотая) — 1 ч. л.

  • Имбирь (молотый) — 21 ч. л.

  • Мускатный орех — 1 щепотка

  • Щепотка соли (для усиления вкуса)

Для основания:

  • Песочное тесто — 1 порция (готовое или домашнее)

Тыквенный пирог

Приготовление:

  1. Раскатайте песочное тесто и выложите его в форму для выпечки пирога. Обязательно проколите дно вилкой, чтобы предотвратить сдувание.

  2. Выпекайте основание 10 минут при температуре 180C (режим «слепое выпекание»).

  3. В большой миске смешайте все ингредиенты для начинки: тыквенное пюре, яйца, сливки, сахар и все специи. Взбейте до полной однородности.

  4. Вылейте жидкую начинку в частично испеченное основание. Выпекайте пирог при 180C в течение 40-50 минут. Готовность определяется тем, что края начинки будут устойчивыми, а центр будет еще дрожать.

  5. Перед подачей пирог необходимо полностью остудить. Традиционно его подают с шариком ванильного мороженого или взбитыми сливками.

