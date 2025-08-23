ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
39k
Время на прочтение
4 мин

Что приготовить из яблок: быстрые и вкусные рецепты на каждый день

Какие десерты из яблок испечь в духовке, на сковороде, как быстро и вкусно приготовить мясо с яблоками.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Что приготовить из яблок

Что приготовить из яблок

Что приготовить из яблок

Когда нет времени, а хочется что-нибудь вкусненького, а под рукой много яблок, время которых пришло, вопрос, что приготовить решается сам собой — можно приготовить мясо с яблоками, а можно испечь десерт. Предлагаем рецепты из яблок и доступных дома продуктов, которые можно приготовить за 30-40 минут, как на каждый день, так и на праздник.

Куриное филе с яблоками — идеальное и полезное сочетание для вкусного ужина.

Куриное филе с яблоками под аппетитным соусом из помидоров и чеснока — что может быть вкуснее и полезнее.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 300 г,

  • яблоко — 1 шт.,

  • молоко — 70 мл,

  • помидор — 1 шт.,

  • чеснок — 1 шт.,

  • лук — половинка,

  • соль, перец, приправа для курицы — по вкусу

Как приготовить курицу с яблоками?

  • Промыть куриное филе просушите и нарежьте кусочками среднего размера.

  • Почищенные яблоки без сердцевины нарежьте такими же кусочками, как курица.

  • Лук измельчите, пожарьте его вместе с кусочками куриного филе около 7 минут на среднем огне.

  • Добавьте кусочки яблок и обжаривайте еще 3-5 минут.

  • Натрите на терке помидор и перемешайте его с раздавленным чесноком, перцем, солью, специями. Долейте молока и также перемешайте.

  • Курицу с яблоками выложите в глубокую форму для запекания, залейте чесночно-томатной пастой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 10 минут.

Куриное филе с яблоками

Куриное филе с яблоками

Заливной пирог с яблоками на сковороде.

Ингредиенты

  • Яблоки — 2 шт.,

  • Яйцо — 1 шт.,

  • Сахар — 60 г,

  • Ванильный сахар — 7 г,

  • Масло — 60 мл,

  • Молоко — 150 мл,

  • Пшеничная мука — 150 г,

  • Разрыхлитель — 8 г,

  • Соль — щепотка,

  • Манка — чайно л.

Приготовление яблочного пирога на сковороде

  • Возьмите сковороду, лучше если она будет с толстым дном, смажьте дно и бока сковороды мягким сливочным маслом. Возьмите столовую ложку сахара и чайную ложку манки и присыпьте ею смазанные части. Потрясите сковородой, чтобы манки с сахаром распределились равномерно. Во время выпечки они превратятся в хрустящую корочку.

  • Вымытые яблоки почистите, вырежьте кольца с семенами, нарежьте кольцами. Выложите на сковороду.

  • В емкость разбейте яйцо, добавьте к нему соль, ванильный и обычный сахар. Взбейте с помощью венчика. до однородности.

  • Влейте молоко и растительное масло, перемешайте венчиком до однородного состояния.

  • Частями всыпьте в тесто просяную муку. После каждой порции муки перемешивайте массу. В конце просейте разрыхлитель. Тесто должно быть как сметана средней густоты.

  • Влейте уксус и быстро перемешайте тесто.

  • Залейте тестом яблоки на сковороде и разровняйте.

  • Поставьте сковороду на небольшой огонь. Накройте сковороду крышкой.

  • Выпекать на сковороде заливной пирог с яблоками нужно примерно 10 минут, сверху он станет совсем сухим, а снизу подрумянится. Переверните его на другую сторону с помощью тарелки. Снова накройте крышкой сковороду и печите пирог еще примерно 10 минут.

Яблочный пирог на сковородке

Яблочный пирог на сковородке

Вкусная шарлотка с яблоками за 30 минут

Предлагаем быстрый рецепт приготовления пышной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 2-3 шт.,

  • Апельсиновый сок — 2 ст. л или лимонный сок — 1 ст. л,

  • Яйца — 5 шт.,

  • Сахар — 200 г,

  • Мука — 200 г,

  • Масло для смазывания формы,

  • Ванильный сахар — 10 г,

  • Щепотка соли

Приготовление шарлотки с яблоками

  • Помытые яблоки очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.

  • Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто сдавливая апельсин в руках. Если нет апельсинового, используйте лимонный, но в меньшем количестве. Добавьте 5 г ванильного сахара и отставьте.

  • Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.

  • Вбейте в миску 5 яиц, добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.

  • Постепенно ведите 200 г просеянной муки и перемешайте. пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым

  • Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку — это нужно сделать, чтобы выпечка не прилепилась. Как вариант, можно застелить ее пергаментной бумагой.

  • Выложите тесто в форму, а на него равномерным слоем яблока. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы бисквит сохранил хорошую форму.

Шарлотка с яблоками

Шарлотка с яблоками

Яблочный штрудель из лаваша

Если нет времени возиться с тестом, можно приготовить вкусный штрудель из лаваша.

Ингредиенты:

  • Лаваш — 2 шт.,

  • Яблоки — 5 шт.,

  • Сахар — 6 ст. л,

  • Сливочное масло — 50 г,

  • Молотая корица — ч. л,

  • Яйца — 1 шт.,

  • Лимонный сок — 2 ст.л.

Готовим яблочный штрудель из лаваша

  • Яблоки очистите от семян и кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, полейте их лимонным соком, перемешайте.

  • На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.

  • Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.

  • Разложите лаваш на рабочей поверхности, смажьте его взбитым яйцом.

  • Выложите яблочную начинку, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см.

  • Осторожно поверните лаваш в рулет.

  • Выложите штрудель на пергамент, смажьте их взбитым яйцом.

  • Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

Яблочный штрудель залаваша

Яблочный штрудель залаваша

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie