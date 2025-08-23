Что приготовить из яблок

Когда нет времени, а хочется что-нибудь вкусненького, а под рукой много яблок, время которых пришло, вопрос, что приготовить решается сам собой — можно приготовить мясо с яблоками, а можно испечь десерт. Предлагаем рецепты из яблок и доступных дома продуктов, которые можно приготовить за 30-40 минут, как на каждый день, так и на праздник.

Куриное филе с яблоками — идеальное и полезное сочетание для вкусного ужина.

Куриное филе с яблоками под аппетитным соусом из помидоров и чеснока — что может быть вкуснее и полезнее.

Ингредиенты:

куриное филе — 300 г,

яблоко — 1 шт.,

молоко — 70 мл,

помидор — 1 шт.,

чеснок — 1 шт.,

лук — половинка,

соль, перец, приправа для курицы — по вкусу

Как приготовить курицу с яблоками?

Промыть куриное филе просушите и нарежьте кусочками среднего размера.

Почищенные яблоки без сердцевины нарежьте такими же кусочками, как курица.

Лук измельчите, пожарьте его вместе с кусочками куриного филе около 7 минут на среднем огне.

Добавьте кусочки яблок и обжаривайте еще 3-5 минут.

Натрите на терке помидор и перемешайте его с раздавленным чесноком, перцем, солью, специями. Долейте молока и также перемешайте.

Курицу с яблоками выложите в глубокую форму для запекания, залейте чесночно-томатной пастой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте 10 минут.

Куриное филе с яблоками

Заливной пирог с яблоками на сковороде.

Ингредиенты

Яблоки — 2 шт.,

Яйцо — 1 шт.,

Сахар — 60 г,

Ванильный сахар — 7 г,

Масло — 60 мл,

Молоко — 150 мл,

Пшеничная мука — 150 г,

Разрыхлитель — 8 г,

Соль — щепотка,

Манка — чайно л.

Приготовление яблочного пирога на сковороде

Возьмите сковороду, лучше если она будет с толстым дном, смажьте дно и бока сковороды мягким сливочным маслом. Возьмите столовую ложку сахара и чайную ложку манки и присыпьте ею смазанные части. Потрясите сковородой, чтобы манки с сахаром распределились равномерно. Во время выпечки они превратятся в хрустящую корочку.

Вымытые яблоки почистите, вырежьте кольца с семенами, нарежьте кольцами. Выложите на сковороду.

В емкость разбейте яйцо, добавьте к нему соль, ванильный и обычный сахар. Взбейте с помощью венчика. до однородности.

Влейте молоко и растительное масло, перемешайте венчиком до однородного состояния.

Частями всыпьте в тесто просяную муку. После каждой порции муки перемешивайте массу. В конце просейте разрыхлитель. Тесто должно быть как сметана средней густоты.

Влейте уксус и быстро перемешайте тесто.

Залейте тестом яблоки на сковороде и разровняйте.

Поставьте сковороду на небольшой огонь. Накройте сковороду крышкой.

Выпекать на сковороде заливной пирог с яблоками нужно примерно 10 минут, сверху он станет совсем сухим, а снизу подрумянится. Переверните его на другую сторону с помощью тарелки. Снова накройте крышкой сковороду и печите пирог еще примерно 10 минут.

Яблочный пирог на сковородке

Вкусная шарлотка с яблоками за 30 минут

Предлагаем быстрый рецепт приготовления пышной шарлотки с яблоками от Евгения Клопотенко.

Ингредиенты:

Яблоки — 2-3 шт.,

Апельсиновый сок — 2 ст. л или лимонный сок — 1 ст. л,

Яйца — 5 шт.,

Сахар — 200 г,

Мука — 200 г,

Масло для смазывания формы,

Ванильный сахар — 10 г,

Щепотка соли

Приготовление шарлотки с яблоками

Помытые яблоки очистите от кожуры, удалите семена и плодоножку. Нарежьте на мелкие кусочки одинакового размера.

Чтобы яблоки не потемнели, сбрызните примерно 2 столовыми ложками апельсинового сока, просто сдавливая апельсин в руках. Если нет апельсинового, используйте лимонный, но в меньшем количестве. Добавьте 5 г ванильного сахара и отставьте.

Включите духовой шкаф разогреваться до 180 градусов.

Вбейте в миску 5 яиц, добавьте 200 г сахара, 5 г ванильного сахара и щепотку соли. Взбейте миксером, пока масса не побелеет и не увеличится вдвое.

Постепенно ведите 200 г просеянной муки и перемешайте. пока мука полностью не растворится в тесте. Тесто должно быть текучим, но достаточно густым

Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой. Затем переверните форму и вытряхните лишнюю муку — это нужно сделать, чтобы выпечка не прилепилась. Как вариант, можно застелить ее пергаментной бумагой.

Выложите тесто в форму, а на него равномерным слоем яблока. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 30 минут. После приготовления оставьте пирог остывать в форме, чтобы бисквит сохранил хорошую форму.

Шарлотка с яблоками

Яблочный штрудель из лаваша

Если нет времени возиться с тестом, можно приготовить вкусный штрудель из лаваша.

Ингредиенты:

Лаваш — 2 шт.,

Яблоки — 5 шт.,

Сахар — 6 ст. л,

Сливочное масло — 50 г,

Молотая корица — ч. л,

Яйца — 1 шт.,

Лимонный сок — 2 ст.л.

Готовим яблочный штрудель из лаваша

Яблоки очистите от семян и кожуры, нарежьте тонкими ломтиками. Чтобы яблоки не потемнели, полейте их лимонным соком, перемешайте.

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте сахар, перемешайте. Выложите на сковородку подготовленные яблоки.

Тушите яблоки на среднем огне до мягкости. В конце добавьте корицу, перемешайте. Дайте начинке остыть.

Разложите лаваш на рабочей поверхности, смажьте его взбитым яйцом.

Выложите яблочную начинку, распределяя ее равномерно и не доходя до краев лаваша примерно 1,5-2 см.

Осторожно поверните лаваш в рулет.

Выложите штрудель на пергамент, смажьте их взбитым яйцом.

Выпекайте штрудель в разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.