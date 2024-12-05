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Что приготовить на Рождество и Новый год: подборка бюджетных рецептов

Что приготовить на Рождество и Новый год: подборка бюджетных рецептов

Бюджетные блюда на Новый год и Рождество

Что приготовить на Рождество и Новый год, чтобы было вкусно и бюджетно?

Каждая хозяйка, видимо, озабочена тем, что приготовить на Рождество и Новый год, чтобы и вкусно было, и гости были довольны. Даже бюджетные блюда могут создать праздничную атмосферу, тем более если их рекомендует известный кулинар и фуд-блогер Лилия Цвит.

Крекеры с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 100 г

  • Крекер – 180 г

  • Плавленый сыр – 1 шт.

  • Яйца – 2 шт.

  • Майонез – 2 ст. л.

  • Чеснок – 2-3 зубчика

  • Укроп – 40 г

Крекеры с крабовыми палочками//источник: Лилия Цвет / ©
Крекеры с крабовыми палочками//источник: Лилия Цвет

Приготовление:

  • Отварить вкрутую яйца, почистить и натереть на маленькой терке.

  • Потереть плавленый сырок и крабовые палочки, добавить в яйца.

  • Почистить и измельчить чеснок, добавить его к начинке вместе с майонезом. Тщательно перемешать смесь.

  • Промыть и измельчить укроп.

  • Выложить на половину крекеров по 1 ч. л. начинки, сверху накрыть вторым крекером и присыпать по бокам измельченным укропом.

Салат "Подсолнух"

Ингредиенты:

  • Куриные желудки – 300 г

  • Огурцы маринованные – 2 шт.

  • Картофель – 2-3 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Яйца – 3 шт.

  • Майонез – 150 г

  • Кукуруза – 150 г

  • Чипсы – 50 г

  • Укроп – 20 г

Салат Подсолнечник // Источник: Лилия Цвет / ©
Салат Подсолнечник // Источник: Лилия Цвет

Приготовление:

  • Отварить куриные желудки, картофель и яйца.

  • Желудки нарезать соломкой и выложить в миску, поставив на нее пресс.

  • Лук почистить, измельчить и высыпать на желудочки. Помазать тонким слоем майонеза.

  • Очистить отварной картофель, нарезать его соломкой и выложить на майонез, снова смазать тонким слоем майонеза.

  • Огурец нарезать кружочками, а яйца – кубиками.

  • Выложить порезанный огурец, добавить майонез, затем пересыпать измельченным яйцом.

  • Накрыть посуду пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов до подачи.

  • Перед тем, как кушать, сверху выложить кукурузу, а вокруг блюда – чипсы и зелень.

Печеночные котлеты

Ингредиенты:

  • Печень – 300 г

  • Морковь – 1 шт.

  • Лук – 1 шт.

  • Картофель – 1 шт.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Сметана – 2 ст. л

  • Мука – 3 ст. л

  • Сухой чеснок – 0,5 ч. л

  • Соль – 1 ч. л

  • Перец – 0,5 ч. л

Приготовление:

  • Печень помыть и нарезать на маленькие кусочки.

  • Морковь, лук и картофель почистить и натереть на терке и добавить в печень.

  • Разбить в печеночную массу яйцо, всыпать соль, перец и сухой чеснок, добавить муку и сметану. Перемешать ингредиенты до однородной смеси.

  • Разогреть сковороду с маслом и выложить примерно по 1-2 ст. л. массы на одну печеночную котлету. Жарить котлетки до золотистой корочки.

  • Подавать котлеты со сметаной, украсив зеленью.

Сало с картофелем на шпажках

Ингредиенты:

  • Картофель — 1100 г

  • Сало – 400 г

  • Масло растительное — 5 ст. л

  • Сметана – 200 г

  • Кориандр – 2 ч. л

  • Копченая паприка – 1 ч. л

  • Свежий чеснок — 3-4 зубчика

  • Сухой чеснок – 1 ч. л

  • Зеленый лук – 20 г

  • Соль – 2,5 ч. л

  • Перец – 0,5 ч. л

Приготовление:

  • Картошку хорошо помыть и нарезать кружками толщиной 1-2 см.

  • Положить картофель в глубокую миску, присыпать солью, копченой паприкой, перцем, кориандром, сухим чесноком, полить растительным маслом.

  • Тщательно перемешать ингредиенты.

  • Сало нарезать ломтиками. Поочередно нанизывать картофель и сало на шпажку.

  • Выложить шпажки на застеленный пергаментом противень и запекать в течение часа в разогретой до 200 градусов духовке.

  • Для приготовления соуса промыть и измельчить лук, а чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить соль, перец и сметану, перемешать соус и полить готовый картофель с салом на шпажках.

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