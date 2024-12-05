Что приготовить на Рождество и Новый год: подборка бюджетных рецептов

Что приготовить на Рождество и Новый год, чтобы было вкусно и бюджетно?

Каждая хозяйка, видимо, озабочена тем, что приготовить на Рождество и Новый год, чтобы и вкусно было, и гости были довольны. Даже бюджетные блюда могут создать праздничную атмосферу, тем более если их рекомендует известный кулинар и фуд-блогер Лилия Цвит.

Крекеры с крабовыми палочками

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 100 г

Крекер – 180 г

Плавленый сыр – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Чеснок – 2-3 зубчика

Укроп – 40 г

Крекеры с крабовыми палочками//источник: Лилия Цвет

Приготовление:

Отварить вкрутую яйца, почистить и натереть на маленькой терке.

Потереть плавленый сырок и крабовые палочки, добавить в яйца.

Почистить и измельчить чеснок, добавить его к начинке вместе с майонезом. Тщательно перемешать смесь.

Промыть и измельчить укроп.

Выложить на половину крекеров по 1 ч. л. начинки, сверху накрыть вторым крекером и присыпать по бокам измельченным укропом.

Салат "Подсолнух"

Ингредиенты:

Куриные желудки – 300 г

Огурцы маринованные – 2 шт.

Картофель – 2-3 шт.

Лук – 1 шт.

Яйца – 3 шт.

Майонез – 150 г

Кукуруза – 150 г

Чипсы – 50 г

Укроп – 20 г

Салат Подсолнечник // Источник: Лилия Цвет

Приготовление:

Отварить куриные желудки, картофель и яйца.

Желудки нарезать соломкой и выложить в миску, поставив на нее пресс.

Лук почистить, измельчить и высыпать на желудочки. Помазать тонким слоем майонеза.

Очистить отварной картофель, нарезать его соломкой и выложить на майонез, снова смазать тонким слоем майонеза.

Огурец нарезать кружочками, а яйца – кубиками.

Выложить порезанный огурец, добавить майонез, затем пересыпать измельченным яйцом.

Накрыть посуду пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов до подачи.

Перед тем, как кушать, сверху выложить кукурузу, а вокруг блюда – чипсы и зелень.

Печеночные котлеты

Ингредиенты:

Печень – 300 г

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 2 ст. л

Мука – 3 ст. л

Сухой чеснок – 0,5 ч. л

Соль – 1 ч. л

Перец – 0,5 ч. л

Приготовление:

Печень помыть и нарезать на маленькие кусочки.

Морковь, лук и картофель почистить и натереть на терке и добавить в печень.

Разбить в печеночную массу яйцо, всыпать соль, перец и сухой чеснок, добавить муку и сметану. Перемешать ингредиенты до однородной смеси.

Разогреть сковороду с маслом и выложить примерно по 1-2 ст. л. массы на одну печеночную котлету. Жарить котлетки до золотистой корочки.

Подавать котлеты со сметаной, украсив зеленью.

Сало с картофелем на шпажках

Ингредиенты:

Картофель — 1100 г

Сало – 400 г

Масло растительное — 5 ст. л

Сметана – 200 г

Кориандр – 2 ч. л

Копченая паприка – 1 ч. л

Свежий чеснок — 3-4 зубчика

Сухой чеснок – 1 ч. л

Зеленый лук – 20 г

Соль – 2,5 ч. л

Перец – 0,5 ч. л

Приготовление:

Картошку хорошо помыть и нарезать кружками толщиной 1-2 см.

Положить картофель в глубокую миску, присыпать солью, копченой паприкой, перцем, кориандром, сухим чесноком, полить растительным маслом.

Тщательно перемешать ингредиенты.

Сало нарезать ломтиками. Поочередно нанизывать картофель и сало на шпажку.

Выложить шпажки на застеленный пергаментом противень и запекать в течение часа в разогретой до 200 градусов духовке.

Для приготовления соуса промыть и измельчить лук, а чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить соль, перец и сметану, перемешать соус и полить готовый картофель с салом на шпажках.

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