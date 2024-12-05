Что приготовить на Рождество и Новый год: подборка бюджетных рецептов

Что приготовить на Рождество и Новый год, чтобы было вкусно и бюджетно?
Каждая хозяйка, видимо, озабочена тем, что приготовить на Рождество и Новый год, чтобы и вкусно было, и гости были довольны. Даже бюджетные блюда могут создать праздничную атмосферу, тем более если их рекомендует известный кулинар и фуд-блогер Лилия Цвит.
Крекеры с крабовыми палочками
Ингредиенты:
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Крабовые палочки – 100 г
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Крекер – 180 г
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Плавленый сыр – 1 шт.
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Яйца – 2 шт.
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Майонез – 2 ст. л.
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Чеснок – 2-3 зубчика
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Укроп – 40 г
Приготовление:
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Отварить вкрутую яйца, почистить и натереть на маленькой терке.
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Потереть плавленый сырок и крабовые палочки, добавить в яйца.
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Почистить и измельчить чеснок, добавить его к начинке вместе с майонезом. Тщательно перемешать смесь.
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Промыть и измельчить укроп.
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Выложить на половину крекеров по 1 ч. л. начинки, сверху накрыть вторым крекером и присыпать по бокам измельченным укропом.
Салат "Подсолнух"
Ингредиенты:
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Куриные желудки – 300 г
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Огурцы маринованные – 2 шт.
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Картофель – 2-3 шт.
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Лук – 1 шт.
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Яйца – 3 шт.
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Майонез – 150 г
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Кукуруза – 150 г
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Чипсы – 50 г
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Укроп – 20 г
Приготовление:
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Отварить куриные желудки, картофель и яйца.
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Желудки нарезать соломкой и выложить в миску, поставив на нее пресс.
-
Лук почистить, измельчить и высыпать на желудочки. Помазать тонким слоем майонеза.
-
Очистить отварной картофель, нарезать его соломкой и выложить на майонез, снова смазать тонким слоем майонеза.
-
Огурец нарезать кружочками, а яйца – кубиками.
-
Выложить порезанный огурец, добавить майонез, затем пересыпать измельченным яйцом.
-
Накрыть посуду пищевой пленкой и поставить салат в холодильник на несколько часов до подачи.
-
Перед тем, как кушать, сверху выложить кукурузу, а вокруг блюда – чипсы и зелень.
Печеночные котлеты
Ингредиенты:
-
Печень – 300 г
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Морковь – 1 шт.
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Лук – 1 шт.
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Картофель – 1 шт.
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Яйцо – 1 шт.
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Сметана – 2 ст. л
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Мука – 3 ст. л
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Сухой чеснок – 0,5 ч. л
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Соль – 1 ч. л
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Перец – 0,5 ч. л
Приготовление:
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Печень помыть и нарезать на маленькие кусочки.
-
Морковь, лук и картофель почистить и натереть на терке и добавить в печень.
-
Разбить в печеночную массу яйцо, всыпать соль, перец и сухой чеснок, добавить муку и сметану. Перемешать ингредиенты до однородной смеси.
-
Разогреть сковороду с маслом и выложить примерно по 1-2 ст. л. массы на одну печеночную котлету. Жарить котлетки до золотистой корочки.
-
Подавать котлеты со сметаной, украсив зеленью.
Сало с картофелем на шпажках
Ингредиенты:
-
Картофель — 1100 г
-
Сало – 400 г
-
Масло растительное — 5 ст. л
-
Сметана – 200 г
-
Кориандр – 2 ч. л
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Копченая паприка – 1 ч. л
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Свежий чеснок — 3-4 зубчика
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Сухой чеснок – 1 ч. л
-
Зеленый лук – 20 г
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Соль – 2,5 ч. л
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Перец – 0,5 ч. л
Приготовление:
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Картошку хорошо помыть и нарезать кружками толщиной 1-2 см.
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Положить картофель в глубокую миску, присыпать солью, копченой паприкой, перцем, кориандром, сухим чесноком, полить растительным маслом.
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Тщательно перемешать ингредиенты.
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Сало нарезать ломтиками. Поочередно нанизывать картофель и сало на шпажку.
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Выложить шпажки на застеленный пергаментом противень и запекать в течение часа в разогретой до 200 градусов духовке.
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Для приготовления соуса промыть и измельчить лук, а чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить соль, перец и сметану, перемешать соус и полить готовый картофель с салом на шпажках.
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