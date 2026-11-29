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Дешевле магазинного и без лишних добавок: как сделать майонез собственноручно
Домашний майонез можно сделать в минуту из яйца, масла, горчицы и лимонного сока. Рассказываем простой рецепт и правила безопасного хранения.
Майонез — один из тех ингредиентов, без которого трудно представить много домашних блюд. Мы добавляем его в овощные салаты, бутерброды, яйца, соусы и закуски. Конечно, можно купить банку в магазине. Однако постоянное удорожание в магазинах заставляет украинцев искать способ сэкономить. Как оказалось, приготовить вкусный майонез можно самостоятельно дома.
Как это сделать, пишет польское издание Onet.
Для домашнего майонеза не нужна специальная кухонная техника — достаточно погружного блендера и высокой емкости.
Какие ингредиенты нужны для домашнего майонеза
Для приготовления понадобятся:
одно яйцо (желательно пастеризованное);
200 мл растительного масла, например рафинированного подсолнечного или рапсового;
одна чайная ложка горчицы;
одна столовая ложка лимонного сока или уксуса;
щепотка соли.
Как приготовить майонез за одну минуту
Процесс приготовления достаточно прост, но важно соблюдать правильную последовательность.
Разбейте яйцо в высокую узкую емкость.
Добавьте горчицу, лимонный сок или уксус и соль.
Влейте сверху масло и подождите несколько секунд.
Опустите блендер на самое дно сосуда, чтобы его насадка оказалась у желтка.
Включите блендер и сначала не двигайте его. На дне постепенно начнет образовываться густая светлая эмульсия.
Когда майонез начнет сгущаться, медленно поднимайте блендер, чтобы смешать остальное масло с другими ингредиентами.
Попробуйте готовый соус и при необходимости добавьте соли, горчицы или лимонный сок.
Обычно весь процесс занимает около минуты. Главный секрет — не поднимать блендер преждевременно, чтобы ингредиенты успели соединиться в густую однородную массу.
Чем домашний майонез отличается от магазинного
Одно из главных преимуществ самостоятельного приготовления — возможность контролировать состав продукта. Можно выбрать масло, регулировать количество соли, горчицы и лимонного сока, а также использовать дополнительные консерванты и технологические добавки, которые могут быть в промышленных соусах.
Домашний майонез также может оказаться дешевле магазинного, особенно если покупать ингредиенты в больших упаковках. В то же время окончательная стоимость зависит от цены яиц, растительного масла и конкретного готового продукта, с которым его сравнивают.
Впрочем, называть домашний майонез автоматически более полезным было бы неправильно. Он остается высококалорийным продуктом с большим содержанием жира. Его основное преимущество заключается не в меньшей калорийности, а в возможности самостоятельно выбирать ингредиенты.
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