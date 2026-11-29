Яйцо, масло и блендер: рецепт домашнего майонеза

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Майонез — один из тех ингредиентов, без которого трудно представить много домашних блюд. Мы добавляем его в овощные салаты, бутерброды, яйца, соусы и закуски. Конечно, можно купить банку в магазине. Однако постоянное удорожание в магазинах заставляет украинцев искать способ сэкономить. Как оказалось, приготовить вкусный майонез можно самостоятельно дома.

Как это сделать, пишет польское издание Onet.

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Для домашнего майонеза не нужна специальная кухонная техника — достаточно погружного блендера и высокой емкости.

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Какие ингредиенты нужны для домашнего майонеза

Для приготовления понадобятся:

одно яйцо (желательно пастеризованное);

200 мл растительного масла, например рафинированного подсолнечного или рапсового;

одна чайная ложка горчицы;

одна столовая ложка лимонного сока или уксуса;

щепотка соли.

Как приготовить майонез за одну минуту

Процесс приготовления достаточно прост, но важно соблюдать правильную последовательность.

Разбейте яйцо в высокую узкую емкость. Добавьте горчицу, лимонный сок или уксус и соль. Влейте сверху масло и подождите несколько секунд. Опустите блендер на самое дно сосуда, чтобы его насадка оказалась у желтка. Включите блендер и сначала не двигайте его. На дне постепенно начнет образовываться густая светлая эмульсия. Когда майонез начнет сгущаться, медленно поднимайте блендер, чтобы смешать остальное масло с другими ингредиентами. Попробуйте готовый соус и при необходимости добавьте соли, горчицы или лимонный сок.

Обычно весь процесс занимает около минуты. Главный секрет — не поднимать блендер преждевременно, чтобы ингредиенты успели соединиться в густую однородную массу.

Чем домашний майонез отличается от магазинного

Одно из главных преимуществ самостоятельного приготовления — возможность контролировать состав продукта. Можно выбрать масло, регулировать количество соли, горчицы и лимонного сока, а также использовать дополнительные консерванты и технологические добавки, которые могут быть в промышленных соусах.

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Домашний майонез также может оказаться дешевле магазинного, особенно если покупать ингредиенты в больших упаковках. В то же время окончательная стоимость зависит от цены яиц, растительного масла и конкретного готового продукта, с которым его сравнивают.

Впрочем, называть домашний майонез автоматически более полезным было бы неправильно. Он остается высококалорийным продуктом с большим содержанием жира. Его основное преимущество заключается не в меньшей калорийности, а в возможности самостоятельно выбирать ингредиенты.

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