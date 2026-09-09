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Домашняя яблочная наливка: три проверенных рецепта для уютных вечеров
Как приготовить классическую яблочную наливку со специями и калиной.
Осенний сезон традиционно ассоциируется с домашними заготовками, среди которых особое место занимают наливки и настойки. Традиционные рецепты на основе свежих фруктов позволяют создать качественные напитки своими руками, используя доступные ингредиенты и проверенные временем технологии.
Классическая яблочная наливка
Классический вариант готовится методом постепенного извлечения вкуса с помощью алкоголя и сахарного сиропа.
Ингредиенты:
Яблоки — 1 кг
Сахар — 300 г
Водка или очищенный дистиллят 40-45% — 500 мл
Вода — 100 мл
Корица — 1 палочка
Способ приготовления:
Яблоки тщательно вымыть, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками, оставляя кожуру для сохранения аромата.
Подготовленные фрукты плотно уложить в банку и залить алкоголем так, чтобы жидкость полностью покрывала сырье.
Емкость герметично закрыть и настаивать в темном теплом месте в течение трех-четырех недель, периодически встряхивая.
Готовый настой слить через марлевый фильтр в отдельную посуду.
Из воды и сахара сварить легкий сироп, охладить и залить в яблочный остаток на несколько дней.
Процедить сиропную часть, соединить с первичным настоем, разлить в бутылки и выдержать в прохладном месте еще две недели.
Яблочная настойка со специями и имбирем
Поклонникам более пряных и насыщенных вкусов подойдет более сложный вариант с добавлением пряностей и меда.
Ингредиенты:
Яблоки — 3 шт.
Спиртовой раствор 40-48% — 2,4 л
Корень имбиря — кусочек длиной 3 см.
Анис — 0,5 чайной ложки
Гвоздика — 6 бутонов
Кардамон — 8 коробочек
Корица — 3 палочки
Мед — 1 столовая ложка
Способ приготовления:
Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками, корень имбиря очистить и измельчить.
В вместительную емкость сложить подготовленные яблоки, имбирь, анис, гвоздику, кардамон и палочки корицы.
Залить ингредиенты спиртовым раствором в самый верх.
Настаивать в темном месте около одной недели, ежедневно перемешивая содержимое.
Процедите жидкость через сито и марлю, отделив от гущи.
Добавить в напиток столовую ложку меда для мягкости, перемешать и повторно профильтровать напиток.
Дать наливке настояться еще несколько дней до подачи.
Яблочно-калиновая наливка
Особой популярностью в период сезонных простуд пользуется яблочно-калиновая наливка, сочетающая вкус фруктов и целебные свойства ягод.
Ингредиенты:
Яблоки — необходимое количество для заполнения банки
Ягоды калины — целые, отделенные от плодоножек.
Сахар — примерно 500 г на одну трехлитровую банку
Водка — столько, сколько войдет в полное заполнение банки.
Способ приготовления:
Яблоки вымыть и порезать на мелкие дольки, а ягоды калины перебрать и отделить от плодоножек, оставляя их без раздавливания.
В чистую трехлитровую банку выкладывать ингредиенты слоями: слой частиц яблок, слой целых ягод калины, пересыпая каждый слой сахаром вверх.
Залить содержимое банки водкой и поставить в темное прохладное место.
Первые день-два легонько покачивать емкость для полного растворения осевшего на дне сахара.
По мере оседания ягод и яблок доливать водку, чтобы твердые ингредиенты оставались полностью покрытыми жидкостью.