Домашняя яблочная наливка: три проверенных рецепта для уютных вечеров

Яблочная наливка

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Осенний сезон традиционно ассоциируется с домашними заготовками, среди которых особое место занимают наливки и настойки. Традиционные рецепты на основе свежих фруктов позволяют создать качественные напитки своими руками, используя доступные ингредиенты и проверенные временем технологии.

Классическая яблочная наливка

Классический вариант готовится методом постепенного извлечения вкуса с помощью алкоголя и сахарного сиропа.

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Ингредиенты:

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Яблоки — 1 кг

Сахар — 300 г

Водка или очищенный дистиллят 40-45% — 500 мл

Вода — 100 мл

Корица — 1 палочка

Способ приготовления:

Яблоки тщательно вымыть, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками, оставляя кожуру для сохранения аромата. Подготовленные фрукты плотно уложить в банку и залить алкоголем так, чтобы жидкость полностью покрывала сырье. Емкость герметично закрыть и настаивать в темном теплом месте в течение трех-четырех недель, периодически встряхивая. Готовый настой слить через марлевый фильтр в отдельную посуду. Из воды и сахара сварить легкий сироп, охладить и залить в яблочный остаток на несколько дней. Процедить сиропную часть, соединить с первичным настоем, разлить в бутылки и выдержать в прохладном месте еще две недели.

Яблочная настойка со специями и имбирем

Поклонникам более пряных и насыщенных вкусов подойдет более сложный вариант с добавлением пряностей и меда.

Ингредиенты:

Яблоки — 3 шт. Спиртовой раствор 40-48% — 2,4 л Корень имбиря — кусочек длиной 3 см. Анис — 0,5 чайной ложки Гвоздика — 6 бутонов Кардамон — 8 коробочек Корица — 3 палочки Мед — 1 столовая ложка

Способ приготовления:

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Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками, корень имбиря очистить и измельчить. В вместительную емкость сложить подготовленные яблоки, имбирь, анис, гвоздику, кардамон и палочки корицы. Залить ингредиенты спиртовым раствором в самый верх. Настаивать в темном месте около одной недели, ежедневно перемешивая содержимое. Процедите жидкость через сито и марлю, отделив от гущи. Добавить в напиток столовую ложку меда для мягкости, перемешать и повторно профильтровать напиток. Дать наливке настояться еще несколько дней до подачи.

Яблочно-калиновая наливка

Особой популярностью в период сезонных простуд пользуется яблочно-калиновая наливка, сочетающая вкус фруктов и целебные свойства ягод.

Ингредиенты:

Яблоки — необходимое количество для заполнения банки Ягоды калины — целые, отделенные от плодоножек. Сахар — примерно 500 г на одну трехлитровую банку Водка — столько, сколько войдет в полное заполнение банки.

Способ приготовления:

Яблоки вымыть и порезать на мелкие дольки, а ягоды калины перебрать и отделить от плодоножек, оставляя их без раздавливания. В чистую трехлитровую банку выкладывать ингредиенты слоями: слой частиц яблок, слой целых ягод калины, пересыпая каждый слой сахаром вверх. Залить содержимое банки водкой и поставить в темное прохладное место. Первые день-два легонько покачивать емкость для полного растворения осевшего на дне сахара. По мере оседания ягод и яблок доливать водку, чтобы твердые ингредиенты оставались полностью покрытыми жидкостью.

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