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Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
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264
Время на прочтение
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Домашняя яблочная наливка: три проверенных рецепта для уютных вечеров

Как приготовить классическую яблочную наливку со специями и калиной.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Яблочная наливка

Яблочная наливка

Осенний сезон традиционно ассоциируется с домашними заготовками, среди которых особое место занимают наливки и настойки. Традиционные рецепты на основе свежих фруктов позволяют создать качественные напитки своими руками, используя доступные ингредиенты и проверенные временем технологии.

Классическая яблочная наливка

Классический вариант готовится методом постепенного извлечения вкуса с помощью алкоголя и сахарного сиропа.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 1 кг

  • Сахар — 300 г

  • Водка или очищенный дистиллят 40-45% — 500 мл

  • Вода — 100 мл

  • Корица — 1 палочка

Способ приготовления:

  1. Яблоки тщательно вымыть, удалить сердцевину и нарезать небольшими дольками, оставляя кожуру для сохранения аромата.

  2. Подготовленные фрукты плотно уложить в банку и залить алкоголем так, чтобы жидкость полностью покрывала сырье.

  3. Емкость герметично закрыть и настаивать в темном теплом месте в течение трех-четырех недель, периодически встряхивая.

  4. Готовый настой слить через марлевый фильтр в отдельную посуду.

  5. Из воды и сахара сварить легкий сироп, охладить и залить в яблочный остаток на несколько дней.

  6. Процедить сиропную часть, соединить с первичным настоем, разлить в бутылки и выдержать в прохладном месте еще две недели.

Яблочная настойка со специями и имбирем

Поклонникам более пряных и насыщенных вкусов подойдет более сложный вариант с добавлением пряностей и меда.

Ингредиенты:

  1. Яблоки — 3 шт.

  2. Спиртовой раствор 40-48% — 2,4 л

  3. Корень имбиря — кусочек длиной 3 см.

  4. Анис — 0,5 чайной ложки

  5. Гвоздика — 6 бутонов

  6. Кардамон — 8 коробочек

  7. Корица — 3 палочки

  8. Мед — 1 столовая ложка

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками, корень имбиря очистить и измельчить.

  2. В вместительную емкость сложить подготовленные яблоки, имбирь, анис, гвоздику, кардамон и палочки корицы.

  3. Залить ингредиенты спиртовым раствором в самый верх.

  4. Настаивать в темном месте около одной недели, ежедневно перемешивая содержимое.

  5. Процедите жидкость через сито и марлю, отделив от гущи.

  6. Добавить в напиток столовую ложку меда для мягкости, перемешать и повторно профильтровать напиток.

  7. Дать наливке настояться еще несколько дней до подачи.

Яблочно-калиновая наливка

Особой популярностью в период сезонных простуд пользуется яблочно-калиновая наливка, сочетающая вкус фруктов и целебные свойства ягод.

Ингредиенты:

  1. Яблоки — необходимое количество для заполнения банки

  2. Ягоды калины — целые, отделенные от плодоножек.

  3. Сахар — примерно 500 г на одну трехлитровую банку

  4. Водка — столько, сколько войдет в полное заполнение банки.

Способ приготовления:

  1. Яблоки вымыть и порезать на мелкие дольки, а ягоды калины перебрать и отделить от плодоножек, оставляя их без раздавливания.

  2. В чистую трехлитровую банку выкладывать ингредиенты слоями: слой частиц яблок, слой целых ягод калины, пересыпая каждый слой сахаром вверх.

  3. Залить содержимое банки водкой и поставить в темное прохладное место.

  4. Первые день-два легонько покачивать емкость для полного растворения осевшего на дне сахара.

  5. По мере оседания ягод и яблок доливать водку, чтобы твердые ингредиенты оставались полностью покрытыми жидкостью.

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