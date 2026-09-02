Фасоль в томате

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Фасоль хорошо сочетается с помидорами, поэтому из этих двух продуктов можно приготовить как простое сытное блюдо, так и запас на холодный сезон. В первом случае фасоль тушат с луком и помидорами и подают теплой или охлажденной. Для зимней заготовки технология другая, фасоль заливают горячим томатным соусом и консервируют в банках.

Ниже — два отдельных рецепта с точными пропорциями.

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Фасоль в томате со свежими помидорами.

Для этого блюда лучше всего брать спелые мясистые помидоры — они дадут достаточно сока и после тушения превратятся в густой томатный соус.

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Ингредиенты:

300 г сухой белой или красной фасоли;

500-600 г спелых помидоров;

1 большая луковица;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л. масла;

½ ч. л. сахара — при необходимости;

соль по вкусу;

черный молотый перец по вкусу;

зелень для подачи — по желанию.

Как приготовить фасоль в томате:

Фасоль промойте, залейте холодной водой и оставьте на 8–12 часов. После замачивания слейте воду, налейте свежую и отварите фасоль до мягкости. В зависимости от сорта и возраста зерен это может занять около 40-60 минут, иногда дольше. Солить фасоль можно во время варки или в конце — соль сама по себе не мешает зернам размягчаться.

Тем временем приготовьте помидоры. Чтобы в готовом соусе не попадалась шкурка, сделайте на каждом помидоре небольшой крестообразный надрез, опустите их в кипящую воду примерно на 30–60 секунд, а затем переложите в холодную. Снимите шкурку и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Если кожура вам не мешает, этот этап можно пропустить и просто мелко нарезать помидоры.

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Лук нарежьте кубиками. Разогрейте масло в глубокой сковороде или сотейнике и готовьте лук на умеренном огне к мягкости. Добавьте измельченный чеснок и перемешивайте примерно пол минуты.

Добавьте помидоры, посолите и поперчите. Тушите без крышки примерно 15–20 минут, периодически помешивая. За это время помидоры должны размякнуть, а лишняя жидкость частично испариться. Если они очень кислые, то можно добавить половину чайной ложки сахара, но это необязательно.

Переложите в томатный соус отварную фасоль, перемешайте и тушите все еще 10–15 минут на слабом огне. Если соус получился слишком густым, добавьте несколько ложек воды или отвара фасоли.

Готовое блюдо снимите с огня и дайте постоять 10–15 минут. По желанию перед подачей добавьте петрушку, укроп или другую зелень.

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Фасоль в томате на зиму

Домашнюю фасоль в томате удобно заготовить в небольших банках, чтобы зимой использовать всю порцию за раз. Ее можно подавать как готовую закуску или гарнир, а также добавлять к борщу, рагу и другим блюдам.

Ингредиенты:

1 кг сухой фасоли;

2 кг спелых помидоров;

1,5 ст. л. соли;

5 ст. л. сахара;

3 ст. л. 9%-го уксуса;

3 ст. л. подсолнечного масла;

щепотка черного молотого перца;

2 зубчика чеснока — по желанию.

Как приготовить консервированную фасоль:

Фасоль промойте, залейте холодной водой и оставьте на ночь. Воды должно быть достаточно, потому что фасоль во время замачивания увеличится в объеме. На следующий день воду слейте, залейте свежей фасолью и поставьте на средний огонь. Варить 40 минут.

Приготовьте томатный соус. Помидоры промойте, удалите плодоножки и измельчите блендером. Получившуюся томатную массу протрите через сито — так в соусе не будет кусочков кожуры и семян. Перелейте томатный сок в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите 10 минут. Если хочется получить более густой соус, его можно проварить дольше, чтобы объем снизился примерно на треть.

Отварную фасоль переложите в кастрюлю с горячим томатным соусом. Добавьте соль и сахар, влейте подсолнечное масло и 9% уксус. По желанию положите щепотку черного молотого перца и два измельченных зубчика чеснока. Поставьте кастрюлю на мощный огонь и доведите до кипения. Затем уменьшите нагрев. Если используете белую фасоль, варите ее в томате еще 20 минут, красную — 30 минут. Иногда осторожно перемешивайте, особенно у дна кастрюли.

Пока фасоль готовится, подготовьте банки и крышки. Их нужно хорошо вымыть и простерилизовать. Горячую фасоль вместе с томатным соусом разложите в подготовленные банки и сразу герметично закройте крышками. Банки оставьте до полного охлаждения, накрыв теплым одеялом.

Готовая фасоль выходит в густом кисло-сладком томатном соусе. После открывания ее можно есть холодной, разогреть или использовать для приготовления других блюд.

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