Горячие блюда на Новый год: бюджетный, оригинальный и старинный аутентичный варианты блюд

Вкусные рецепты горячих блюд по вкусу
Новый год – это время, когда мы стремимся удивить своих гостей чем-нибудь особенным. В 2025 году следует уделить внимание не только праздничному настроению, но и интересному меню. Горячие блюда – главный упор любого застолья. В этой статье мы предлагаем три подробно описанных рецепта: бюджетный, необычный и древний аутентичный. Каждый из них имеет свою особенность и точно найдет место на вашем праздничном столе.
Бюджетное горячее блюдо: картофельная запеканка с куриным фаршем
Это блюдо – идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно накормить гостей, не тратя много денег. Она проста в приготовлении, а ее ингредиенты доступны для любого кошелька.
Ингредиенты:
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Картофель – 1 кг
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Куриный фарш – 500 г
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Лук репчатый – 1 шт.
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Морковь – 1 шт.
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Молоко – 200 мл
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Масло сливочное – 50 г
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Соль, перец, специи – по вкусу
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Твердый сыр – 150 г
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Масло для жарки
Способ приготовления:
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Почистите картофель, отварите до готовности в подсоленной воде.
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Пока варится картофель, мелко нашинкуйте лук, натрите морковь на терке. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
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Добавьте куриный фарш к овощам, посолите, поперчите и обжаривайте, пока фарш не станет готовым.
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Из готового картофеля сделайте пюре, добавив молоко и сливочное масло.
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В смазанную маслом форму для запекания выложите слой картофельного пюре, сверху – слой фарша с овощами и снова пюре.
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Натрите сыр и посыпьте им верхний слой запеканки.
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Запекайте в духовке при 180 С в течение 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
Это блюдо простое, но невероятно вкусное, его нежный вкус понравится и детям, и взрослым.
Необычное горячее блюдо: курица в медово-горчичном соусе с апельсинами.
Для тех, кто хочет добавить праздник экзотики и удивить гостей необычным вкусом, это блюдо станет настоящей находкой. Медово-горчичный соус в сочетании с апельсинами создает яркий и гармоничный вкусовой букет.
Ингредиенты:
-
Куриные бедра или ножки – 1 кг
-
Мед – 3 ст. л.
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Горчица – 2 ст. л.
-
Апельсины – 2 шт.
-
Соевый соус – 50 мл
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Чеснок – 3 зубчика
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Оливковое масло – 2 ст. л.
-
Соль, перец – по вкусу
-
Розмарин – несколько веточек
Способ приготовления:
-
Помойте и высушите курицу. Натрите ее солью, перцем и измельченным чесноком.
-
Смешайте мед, горчицу, соевый соус и оливковое масло в одной миске. Выдавите сок одного апельсина и добавьте к соусу. Тщательно перемешайте.
-
Залейте курицу полученным соусом и оставьте мариноваться на 1-2 часа.
-
Второй апельсин нарежьте кружочками.
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В форму для запекания выложите курицу вместе с маринадом. Сверху разложите кружочки апельсинов и положите веточки розмарина.
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Запекайте в духовке при 200 °C в течение 40-50 минут, периодически поливая курицу маринадом.
Это блюдо станет ярким акцентом праздничного стола, ведь сочетание сладкого, простокваши и пикантного вкуса точно не оставит никого равнодушным.
Аутентичное украинское блюдо: крученики с мясом и грибами
Крученики – традиционное украинское блюдо, представляющее собой мясные рулетики с разнообразными начинками. Это блюдо популярно во многих регионах Украины и часто готовится к праздникам.
Ингредиенты :
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Свиная вырезка или телятина – 800 г
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Свежие грибы (шампиньоны или белые грибы) — 200 г
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Лук средний — 1 шт.
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Чеснок — 2 зубчика
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Твердый сыр — 100 г
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Сметана – 2 ст. л.
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Растительное масло – 2 ст. л.
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Соль и черный молотый перец по вкусу
-
Зелень петрушки – для украшения
Приготовление:
-
Нарежьте мясо на тонкие пласты толщиной примерно 1 см. Отбейте каждый кусок кухонным молотком до 0,5 см толщиной. Посолите и поперчите по обе стороны.
-
Мелко нарежьте лук и чеснок. Грибы очистите и нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и грибы. Жарьте до испарения жидкости и золотистого цвета. Дайте начинке остыть, затем добавьте натертый творог и сметану, перемешайте.
-
На каждый кусок мяса выложите 1-2 ст. л. начинки, распределите равномерно, оставляя края свободными. Сверните мясо в рулетик, закрепите зубочистками или обвяжите кулинарной нитью.
-
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте крученики со всех сторон до золотистой корочки.
-
Переложите крученики в жаростойкую форму или котел. Добавьте немного воды или бульона, чтобы покрыть дно (примерно 1 см жидкости). Накройте крышкой или фольгой и тушите в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут.
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Удалите зубочистку или нити. Выложите крученики на тарелку, полейте соусом из формы и украсьте свежей петрушкой. Подавайте горячими с картофельным пюре или гречневой кашей
Мясо по-французски с сыром бри и луковым конфитюром
Мясо по-французски — популярное блюдо, обычно готовящееся из свинины, лука и сыра. Предлагаем обновленный вариант рецепта от Евгения Клопотенко, использование сыра Бри и лукового конфитюра придает блюду неповторимый вкус.
Ингредиенты:
-
Свинина (биток) — 300 г
-
Сыр Бри — 50 г
-
Соль и перец — по вкусу
Для лукового конфитюра:
-
Лук – 300 г
-
• Масло растительное — 1 ст.л.
-
• Сахар – 100 г
-
• Мед –100 г
-
• Яблочный уксус – 10 мл
-
• 1-2 щепотки соли
Приготовление:
-
Нарезать свинину на порционные куски толщиной примерно 1 см. Слегка отбейте, посолите и поперчите с обеих сторон.
- Приготовьте луковой конфитюр:
-
Лук мелко нашинкуйте и отправьте на хорошо разогретую с маслом сковороду.
-
Добавьте уксус, чтобы размягчить лук и добавить кислинки. Хорошо размешайте и жарьте на небольшом огне 15 минут.
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Всыпьте сахар, перемешайте, подождите, пока он растает. Добавьте мед и снова хорошо перемешайте. Тушите конфитюр на маленьком огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.
3. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте куски свинины по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
4. Собираем блюдо:
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Накройте противень или большую форму для выпечки пергаментом, выложите мясо и отправьте в разогретую духовку на 10 минут.
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• Достаньте мясо, нарежьте тонкими слайсами
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• На каждый кусок мяса положите порцию лукового конфитюра.
5. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Поставьте противень с мясом в духовку и запекайте около 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.
Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежей зеленью по желанию.
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