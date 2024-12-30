Горячие блюда на Новый год: бюджетный, оригинальный и старинный аутентичный варианты блюд

Новый год – это время, когда мы стремимся удивить своих гостей чем-нибудь особенным. В 2025 году следует уделить внимание не только праздничному настроению, но и интересному меню. Горячие блюда – главный упор любого застолья. В этой статье мы предлагаем три подробно описанных рецепта: бюджетный, необычный и древний аутентичный. Каждый из них имеет свою особенность и точно найдет место на вашем праздничном столе.

Бюджетное горячее блюдо: картофельная запеканка с куриным фаршем

Это блюдо – идеальный вариант для тех, кто хочет вкусно накормить гостей, не тратя много денег. Она проста в приготовлении, а ее ингредиенты доступны для любого кошелька.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Куриный фарш – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Молоко – 200 мл

Масло сливочное – 50 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Твердый сыр – 150 г

Масло для жарки

Способ приготовления:

Почистите картофель, отварите до готовности в подсоленной воде. Пока варится картофель, мелко нашинкуйте лук, натрите морковь на терке. Обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте куриный фарш к овощам, посолите, поперчите и обжаривайте, пока фарш не станет готовым. Из готового картофеля сделайте пюре, добавив молоко и сливочное масло. В смазанную маслом форму для запекания выложите слой картофельного пюре, сверху – слой фарша с овощами и снова пюре. Натрите сыр и посыпьте им верхний слой запеканки. Запекайте в духовке при 180 С в течение 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Картофельная запеканка

Это блюдо простое, но невероятно вкусное, его нежный вкус понравится и детям, и взрослым.

Необычное горячее блюдо: курица в медово-горчичном соусе с апельсинами.

Для тех, кто хочет добавить праздник экзотики и удивить гостей необычным вкусом, это блюдо станет настоящей находкой. Медово-горчичный соус в сочетании с апельсинами создает яркий и гармоничный вкусовой букет.

Ингредиенты:

Куриные бедра или ножки – 1 кг

Мед – 3 ст. л.

Горчица – 2 ст. л.

Апельсины – 2 шт.

Соевый соус – 50 мл

Чеснок – 3 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Розмарин – несколько веточек

Способ приготовления:

Помойте и высушите курицу. Натрите ее солью, перцем и измельченным чесноком. Смешайте мед, горчицу, соевый соус и оливковое масло в одной миске. Выдавите сок одного апельсина и добавьте к соусу. Тщательно перемешайте. Залейте курицу полученным соусом и оставьте мариноваться на 1-2 часа. Второй апельсин нарежьте кружочками. В форму для запекания выложите курицу вместе с маринадом. Сверху разложите кружочки апельсинов и положите веточки розмарина. Запекайте в духовке при 200 °C в течение 40-50 минут, периодически поливая курицу маринадом.

Курица с апельсинами

Это блюдо станет ярким акцентом праздничного стола, ведь сочетание сладкого, простокваши и пикантного вкуса точно не оставит никого равнодушным.

Аутентичное украинское блюдо: крученики с мясом и грибами

Крученики – традиционное украинское блюдо, представляющее собой мясные рулетики с разнообразными начинками. Это блюдо популярно во многих регионах Украины и часто готовится к праздникам.

Ингредиенты :

Свиная вырезка или телятина – 800 г

Свежие грибы (шампиньоны или белые грибы) — 200 г

Лук средний — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Твердый сыр — 100 г

Сметана – 2 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Соль и черный молотый перец по вкусу

Зелень петрушки – для украшения

Приготовление:

Нарежьте мясо на тонкие пласты толщиной примерно 1 см. Отбейте каждый кусок кухонным молотком до 0,5 см толщиной. Посолите и поперчите по обе стороны. Мелко нарежьте лук и чеснок. Грибы очистите и нарежьте мелкими кубиками. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок и грибы. Жарьте до испарения жидкости и золотистого цвета. Дайте начинке остыть, затем добавьте натертый творог и сметану, перемешайте. На каждый кусок мяса выложите 1-2 ст. л. начинки, распределите равномерно, оставляя края свободными. Сверните мясо в рулетик, закрепите зубочистками или обвяжите кулинарной нитью. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте крученики со всех сторон до золотистой корочки. Переложите крученики в жаростойкую форму или котел. Добавьте немного воды или бульона, чтобы покрыть дно (примерно 1 см жидкости). Накройте крышкой или фольгой и тушите в разогретой до 180°C духовке в течение 30-40 минут. Удалите зубочистку или нити. Выложите крученики на тарелку, полейте соусом из формы и украсьте свежей петрушкой. Подавайте горячими с картофельным пюре или гречневой кашей

Крученики с грибами

Мясо по-французски с сыром бри и луковым конфитюром

Мясо по-французски — популярное блюдо, обычно готовящееся из свинины, лука и сыра. Предлагаем обновленный вариант рецепта от Евгения Клопотенко, использование сыра Бри и лукового конфитюра придает блюду неповторимый вкус.

Ингредиенты:

Свинина (биток) — 300 г

Сыр Бри — 50 г

Соль и перец — по вкусу

Для лукового конфитюра:

Лук – 300 г

• Масло растительное — 1 ст.л.

• Сахар – 100 г

• Мед –100 г

• Яблочный уксус – 10 мл

• 1-2 щепотки соли

Приготовление:

Нарезать свинину на порционные куски толщиной примерно 1 см. Слегка отбейте, посолите и поперчите с обеих сторон. Приготовьте луковой конфитюр:

Лук мелко нашинкуйте и отправьте на хорошо разогретую с маслом сковороду.

Добавьте уксус, чтобы размягчить лук и добавить кислинки. Хорошо размешайте и жарьте на небольшом огне 15 минут.

Всыпьте сахар, перемешайте, подождите, пока он растает. Добавьте мед и снова хорошо перемешайте. Тушите конфитюр на маленьком огне, пока лук не станет прозрачно-коричневым.

3. На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжарьте куски свинины по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

4. Собираем блюдо:

Накройте противень или большую форму для выпечки пергаментом, выложите мясо и отправьте в разогретую духовку на 10 минут.

• Достаньте мясо, нарежьте тонкими слайсами

• На каждый кусок мяса положите порцию лукового конфитюра.

5. Разогрейте духовой шкаф до 180°C. Поставьте противень с мясом в духовку и запекайте около 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.

Готовое блюдо подавайте горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Мясо по-французски// фото: klopotenko.com

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