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Готовим компот с аличи на зиму: без стерилизации, с кабачками, апельсином
Три самых вкусных рецепта компота из алычи — готовим компот без стерилизации, с кабачками, с апельсинами
Алича — это настоящая находка для домашнего консервирования. Она обладает ярким вкусом, приятной кислинкой и насыщенным ароматом, что делает ее идеальным компонентом для витаминных напитков. Компот из алычи прекрасно утоляет жажду зимой, а благодаря высокому содержанию пектинов и витаминов укрепляет иммунитет.
1. Компот из алычи без стерилизации (метод двойной заливки)
Этот метод экономит время, так как исключает этап стерилизации банок с напитком в кастрюле.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
Алича — 500-600 г;
Сахар — 250–300 г (в зависимости от сладости сорта);
Вода — около 2,5 л.
Приготовление:
Подготовьте чистые банки (предварительно простерилизованные). Заполните их промытым алычем на 1/3 объема.
Вскипятите воду и осторожно залейте фрукты в банках до самого верха. Накройте крышками и оставьте на 15–20 минут.
Слейте воду в кастрюлю, добавьте сахар и доведите сироп до кипения.
Кипящий сироп снова залейте в банки с алычей и немедленно закатайте или плотно закрутите крышками.
Переверните банки вверх дном, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного охлаждения.
2. Компот из алычи и кабачков
Сочетание алычи и кабачков может показаться необычным, но опытные хозяйки знают, что такой напиток по вкусу очень напоминает ананасовый компот.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
Алича — 300 г;
Кабачок (молодой) — 300 г;
Сахар — 300 г;
Лимонная кислота — 0,5 ч. л. (для баланса вкуса);
Вода — 2,5 л.
Приготовление:
Кабачок очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками или кружочками.
В подготовленную банку выложите алычу и подготовленные кабачки.
Залейте крутым кипятком, дайте постоять 15 минут, после чего слейте воду в кастрюлю.
В воду добавьте сахар и лимонную кислоту. Проварите сироп 2-3 минуты после закипания.
Залейте сиропом фрукты и овощи, закатайте банки, переверните и оставьте под одеялом.
3. Рецепт компота из алычи и апельсинов: цитрусовая свежесть
Сочетание алычи с апельсином — это один из самых удачных экспериментов. Апельсин придает напитку приятную цитрусовую горчинку и яркий солнечный аромат, который прекрасно балансирует природную кислинку алычи. Этот компот получается очень богатым по вкусу и напоминает домашний «Фанта"-напиток.
Ингредиенты на 3-литровую банку:
Алича — 500 г;
Апельсин — 0,5 большого плода (или 1 маленький);
Сахар — 300 г;
Вода — 2,5 л.
Приготовление:
Алич переберите, промойте и удалите испорченные плоды. Апельсин тщательно вымойте (желательно обдать кипятком, поскольку цитрусовые часто обрабатывают воском) и нашинкуйте вместе с кожурой тонкими кружочками или полукольцами. Удалите косточки из апельсина, чтобы они не давали излишней горечи.
В подготовленную простерилизованную банку высыпьте алычу, а сверху положите нарезанный апельсин.
Залейте фрукты кипятком до самого верха. Накройте стерильной крышкой и оставьте на 20 минут. За это время вода отнимет цвет алычи и насытится цитрусовым ароматом.
Аккуратно слейте воду из банки обратно в кастрюлю. Всыпьте сахар и доведите смесь до кипения. Варите сироп 2–3 минуты после закипания, чтобы сахар полностью растворился.
Залейте кипящий сироп обратно в банку с фруктами. Сразу герметично закатайте или закрутите крышкой.
Переверните банку вверх дном, убедитесь, что крышка не протекает, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.
Этот компот особенно подходит в охлажденном виде. Апельсиновые нотки делают напиток более утонченным, поэтому он станет отличным дополнением даже к праздничному столу. Сохраняйте заготовку в темном прохладном месте.
Как удаление косточек влияет на вкус и качество компота.
Выбор между плодами и очищенными от косточек существенно изменяет характер напитка. Разница заключается не только в удобстве потребления, но и в химических процессах, происходящих внутри банки.
Компот с косточками: пикантный оттенок
Сохранение косточки внутри алычи придает компоту особый аромат, который часто сравнивают с миндальным. Это происходит из-за содержания в косточках амигдалина — вещества, которое при термической обработке постепенно выделяет легкий привкус горького миндаля. Для многих такой нюанс желателен, ведь он делает вкус напитка более глубоким и интересным. Однако важно помнить, что этот же амигдалин при длительном хранении (более 12 месяцев) может превращаться в синильную кислоту, поэтому компоты с косточками не следует хранить дольше одного сезона.
Компот без косточек: чистый вкус и универсальность
Удаление косточек делает вкус компота более «чистым» и мягким, без посторонних горьких или ореховых оттенков. Это позволяет в полной мере ощутить природную сладость и кислинку самой мякоти алычи. Такой вариант более безопасен для длительного хранения: даже через два или три года напиток будет пригодным к употреблению. Кроме того, очищенные плоды становятся кулинарно ценными — их можно смело использовать в качестве готовой начинки для пирогов, вареников или добавлять в десерты, не беспокоясь о том, что внутри осталась твердая косточка.
Выбор зависит от ваших планов. Если вы планируете выпить компот в ближайшую зиму и любите едва уловимые миндальные нотки — смело оставляйте косточки. Это значительно облегчит процесс заготовки. Если вы хотите сделать запасы на несколько лет или планируете использовать ягоды для выпечки — потратьте немного больше времени на удаление косточек. Это сделает ваш продукт максимально безопасным и универсальным для любых кулинарных целей.