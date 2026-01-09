Готовим салаты из трески: пять вариантов на любой вкус

Салат из печени трески

Реклама

Салат из печени трески — это настоящая праздничная классика, которая благодаря своей питательной ценности и нежному вкусу уже много лет занимает почетное место в новогоднем меню. Сейчас этот продукт часто можно найти по акционным ценам, поэтому это отличный повод попробовать как традиционные сочетания, так и более оригинальные способы подачи.

Вот несколько интересных рецептов: от проверенных временем салатов до современных закусок.

Классические рецепты основаны на сочетании нежной печени с вареными овощами и яйцами.

Реклама

1. Салат из печени трески с картофелем и горошком

Для этого блюда нужно нарезать кубиками отвареный в мундире картофель и яйца. Печень трески слегка измельчите и смешайте с измельченным луком и укропом. Добавьте пару столовых ложек консервированного горошка, заправьте небольшим количеством майонеза и сбрызните лимонным соком для свежести.

2. Салат с треской и маринованным огурцом

Если вы любите более пикантный вкус, замените картофель маринованными огурцами. Поскольку печень сама по себе достаточно жирная, майонеза в такой салат кладут совсем чуть-чуть — лишь для того, чтобы «связать» ингредиенты. Такую смесь очень удобно подавать в тарталетках или на хрустящих крекерах.

3. Праздничная «Мимоза» с печенью трески (слоями)

Для эффектного вида салат можно выложить слоями в прозрачные вазочки или креманки. Это сделает блюдо настоящим украшением стола.

Последовательность слоев выглядит так:

Реклама

Основа: натертый вареный картофель (желательно не сильно его прижимать, чтобы салат остался пышным). Главный ингредиент: размятая вилкой печень трески со щепоткой черного перца. Свежесть: мелко нарезанный зеленый лук и слой майонеза. Кислинка: натертые соленые огурцы (кожуру лучше снять) и слой натертого яичного белка. Цвет и текстура: натертая вареная морковь и немного твердого сыра. Декор: последний слой майонеза густо посыпают тертым желтком, напоминающим цветы мимозы.

Перед подачей такой десерт-салат должен постоять в холодильнике два часа, чтобы слои подружились между собой.

4. Легкий салат без майонеза от Евгения Клопотенко

Если вы предпочитаете более легкие блюда, попробуйте средиземноморский подход. В этом рецепте вместо тяжелых заправок используются оливково масло и лимонный сок.

Для приготовления нужно смешать в тарелке большие куски печени трески, четвертинки вареных яиц, половинки помидоров черри и оливки без косточек.

Добавьте порванные руками листья салата, посолите по вкусу и заправьте смесью масла и лимона. Это яркое, полезное и изысканное блюдо, которое не оставит тяжести после ужина.

Реклама

5. Закусочные шарики из трески

Вместо того, чтобы подавать салат в миске, из него можно сделать порционные шарики. Это идеальный формат для фуршета.

Технология простая — смешайте натертый вареный картофель, яйца, твердый сыр и размятую печень трески. Добавьте немного майонеза, чтобы масса стала пластической, и сформируйте небольшие шарики размером с грецкий орех. Каждый шарик обваляйте в мелко нарезанном укропе — это придаст им вид маленьких зеленых «ежиков». Подержите час в холодильнике перед подачей, чтобы закуска лучше держала форму.