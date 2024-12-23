Готовимся к празднованию Рождества: какие 12 блюд поставить на стол

Рождество — праздник, который принято праздновать дома с родными и за большим столом. Это отличный случай провести время за особым ужином. По традиции на столе в Сочельник должно быть 12 постных блюд, набор которых может всячески варьироваться. Есть блюда, передающиеся из поколения в поколение, а некоторые традиции нужно создать собственноручно.

О том, что приготовить, читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Рождество – семейный праздник

Рождество является одним из самых главных праздников для украинского народа. Мы празднуем его из поколения в поколение, следуя традициям и верованиям. Рождественские традиции глубоко уходят корнями в жизнь наших предков, унося в себе сакральное и религиозное содержание. В 2023 году ВТО перешла на новоюлианский календарь, по которому этот праздник отмечают 25 декабря, а не 7 января.

Хотя каждый украинский приход имеет право самостоятельно выбрать, в какую дату праздновать. В праздничный день люди радостно приветствуются фразой "Христос родился!", а в ответ слышат – "Славим его!". В этот день принято ходить в церковь на праздничную молитву, а также ходить в гости к родственникам. В первый день Рождества заканчивается пост, и люди могут есть мясные, молочные и другие сытные блюда.

12 блюд на Рождество

Традиционно празднование Рождества начинают в канун со Сочельника. В это время на столе должна быть зажжена свеча, а из блюд должна быть только кутья, покрытая кнышами, и компот. Именно с этих рождественских блюд и начинается праздничное застолье. Потом уже получают другие блюда, чтобы дополнить стол. Угощения могут быть разными, но если обратиться к украинским семейным традициям, увидим в перечне постный борщ, тушеную капусту, запеченную рыбу, вареники с разными начинками и сладкие пышки. Ужин также можно сделать щедрым, если вы не соблюдаете пост. В нашей подборке есть несколько блюд на подобный случай.

Кутья с маком

Кутья – самое главное блюдо рождественского стола, без которого не обойтись. С нее начинается Сочельник, кутью оставляют на столе для "угощения" предков и именно она как нельзя лучше сохраняет традиции. Готовьте ее, не жалея мака. Традиционно рождественская кутья готовится из пшеницы. Зерно на столе всегда было признаком достатка, и в сочетании со сладким медом символизировало безмятежную сладкую жизнь в течение года. Но не только из пшеницы можно готовить кутью, но и из ячменя, риса, перловой крупы и булгура. Если говорить о праздновании Сочельника, то кутья должна быть обязательно постной с добавлением таких ингредиентов как мак, орехи и мед. Иногда для вкуса в кутью добавляли немного компота. Раньше пшеницу рекомендовали замочить на ночь в холодной воде, а потом варить. Но это не обязательно.

Кутья от Евгения Клопотенко

Украинский повар Евгений Клопотенко рекомендует просто вымыть зерно, залить холодной водой и варить на умеренном огне в течение 30-40 минут. По его словам, этого достаточно, чтобы пшеница была готовой, а зерна при этом оставались упругими и не разваренными. Для того чтобы приготовить кутью от Евгения Клопотенко, вам понадобятся:

Ингредиенты

350 г пшеницы;

50 г грецких орехов;

50 г изюма;

50 г запаренного мака;

1 час. л. лимонной цедры;

2 ст. л. лимонного сока;

Мед по вкусу.

Вымытую пшеницу залейте водой и варите 30 минут после закипания. На 350 г пшеницы вам понадобится 1,4 л воды, то есть соотношение должно быть 1:4. Если любите более разваренную кутью, варите немного подольше. Выложите в миску 50 г мака и залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке. Измельчите 50 г грецких орехов. В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте 50 г изюма и добавьте мед по вкусу. Натрите в миску лимонной цедры и выдавите по вкусу лимонный сок. Это придаст кутьи немного кислинки и невероятного цитрусового аромата. Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды или компота к желаемой консистенции готового блюда.

Рождественский компот

Кроме угла, обязательным для рождественского стола является компот. Это очень простой и вместе с тем вкусный напиток. Вы можете сварить компот прямо из сухофруктов, а можете добавить ему немного вкуса с помощью розмарина, как в рецепте от Евгения Клопотенко. Этот напиток лучше подойдет к любому столу – и к праздничному, и к обыденному.

Ингредиенты

500 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы);

2-3 ст. л. сахара;

4 веточки розмарина;

Холодная вода.

Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения, добавляем сахар по собственному вкусу. Снимаем с огня и добавляем веточки розмарина. Закрываем крышкой и даем настояться.

Рождественские блюда

А еще рождественский стол можно украсить имбирно-медовым печеньем. Такое печенье готовят в праздник Святого Николая и на Рождество. Кстати, его можно делать хоть какой формы.

Еще одно постное блюдо, которое часто можно увидеть на рождественском столе – тушеная капуста. Чтобы подчеркнуть ее вкус, к ней можно добавить сушеные грибы, тогда она становится еще более вкусной и ароматной.

Еще одно символическое блюдо – постный борщ. Во многих регионах Украины это блюдо обязательно для рождественского стола, почти как кутья.

А еще на Рождество традиционно готовили песни вареники, чаще всего с капустой, потому что она всегда была в каждом доме. Эти вареники готовятся даже с квашеной капустой. Смазанные маслом и залепленные красивыми косичками, они способны украсить ваш праздничный стол. Если не успели заготовить в сезон, можно приобрести их на рынке или в магазине и приправить по вкусу уксусом, ароматным маслом и кольцами лука.

Два столба постного меню – грибы и капуста. В этом блюде они сочетаются в замечательное блюдо – песни голубцы с рисом и белыми грибами. Блюдо получается невероятно ароматным и нежным по вкусу, не уступая классической версии.

В некоторые дни рождественского поста разрешается рыба, как и в сочельник. Карп по-еврейски — хоть оригинально и польское блюдо, стало популярным и у нас. Ведь эта рыба насыщена специями, пахнущими зимними праздниками. В продолжение рыбной тематики советуем и рецепт вымоченной в молоке сельди. Такую технику вымачивания используют достаточно часто, чтобы сделать вкус рыбы более нежным. Подавать такую сельдь советуем с отварным картофелем и кольцами лука.

Наряду с капустой и корнеплодами в зимних блюдах часто фигурирует фасоль. Ее легко хранить, а блюда из нее питательны и полезны – это хороший заменитель мяса. Так что блюда из фасоли готовили и к Рождественскому столу, в частности такую тушеную с овощами.

Сладости также были неотъемлемой частью рождественского застолья. Кроме медовников очень часто готовили пышки с вареньем на дрожжевом тесте.

Пышки с розовым вареньем

Как и сладкая кутья, душистые золотистые пончики должны были символизировать беззаботную, сладкую жизнь. К тому же они получаются столь вкусными, что исчезают с рождественского стола в первую очередь. Готовятся пышки из особого дрожжевого теста, очень похоже на тесто для пончиков, и обжариваются во фритюре.

Ингредиенты

500 г муки;

30 г живых дрожжей;

250 мл теплого молока;

50 г сливочного масла;

75-100 г сахара (зависит от желаемой сладости);

2 ст. л. водки;

4 желтка;

1 яйцо;

10 г ванильного сахара;

Цедра 1 апельсина;

250 г варенья из роз;

1 щепотка соли;

500 мл масла (для фритюра);

Сахарная пудра (по вкусу).

Приготовление

Подготовка опары: Вылейте 250 мл теплого молока в большую миску, добавьте 1 ст. л. сахара и хорошо размешайте до растворения, добавьте 30 г живых дрожжей и 2 ст. л. муки. Просто перемешайте и оставьте в теплом месте для активации дрожжей.

Приготовление теста

Разотрите 50 г сливочного масла с щепоткой соли и остаточным сахаром до белого цвета. Отделите 4 желтка от белков. Добавляйте по одному желтку, каждый раз растирая смесь, чтобы сахар растворился. Добавьте целое яйцо и хорошо перемешайте до однородной консистенции. В миску с опарой добавьте 500 г муки, яичную смесь, 10 г ванильного сахара, 2 ст. л. водки и цедру 1 апельсина. Замесите тесто и оставьте его на 1 час для подъема (оно должно увеличиться в объеме вдвое).

Формирование пончиков

Когда тесто подрастет, обомните его и присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной 1 см (не делайте его слишком тонким). С помощью стакана вырежьте кружочки из теста – это будут основания для пончиков. Выложите их на противень, застеленный пергаментом. На каждый кружочек выложите примерно 1 ч. л. варенье из роз. Накройте каждый кружочек другим и осторожно залепите края, стараясь не дать варенью пропитаться через тесто. Накройте пончики полотенцем и оставьте для подъема еще на 1 час.

Жарение пончиков

Вылейте 500 мл масла в кастрюлю и нагрейте его на среднем огне до появления небольших пузырьков. Погружайте пышки в разогретое масло верхней стороной. Жарьте пончики по 2 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Затем аккуратно переворачивайте их и жарьте еще 1 минуту. Готовые пончики выкладывайте на бумажные полотенца для впитывания лишнего масла.