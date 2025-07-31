Холодные супы: рецепты гаспачо, окрошки, таратора и других первых блюд, которые спасут от жары

Холодные супы

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В жаркие летние дни холодные супы становятся настоящим спасением. Они освежают, утоляют голод и не требуют много времени на приготовление. Предлагаем вам несколько проверенных рецептов, которые легко приготовить и которые принесут пользу.

Холодник

Холодник (или холодный борщ) — традиционное блюдо украинской, белорусской и польской кухонь. Его действительно готовят на свекольном отваре, кефире, квасе или сыворотке с добавлением свежих овощей и зелени. Это классика пожилого стола в наших широтах.

Ингредиенты

4 небольшие свеклы (отварной или запеченной)

2 свежих огурца

3 куриных яйца

800 мл кефира

Зеленый лук, укроп, петрушка — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

1 ч. л. лимонного сока

Как приготовить холодник

Свеклу отварите или запеките, охладите и натрите на крупной терке.

Свежие огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите.

Отварите яйца вкрутую, охладите. Можно нарезать их кубиками и добавить в суп или подать по половинке в каждую тарелку.

Зелень мелко изрубите, посолите и слегка разомните руками, чтобы она пустила сок.

В большой кастрюле смешайте подготовленную свеклу, огурцы и зелень. Залейте всё холодным кефиром.

Добавьте по вкусу соль, перец и лимонный сок. Для более редкой консистенции можно разбавить суп холодной водой или минералкой.

Перед подачей суп должен настояться в холодильнике хотя бы пару часов, а лучше оставить его на ночь, тогда он станет еще вкуснее.

Холодник

Испанский гаспачо

Это знаменитый холодный суп из Испании, родом из Андалузии. Его особенность состоит в том, что он готовится из свежих, невареных овощей (помидоры, огурцы, перец), которые перетирают в пюре. Гаспачо — это настоящий символ лета в испанской кухне.

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Ингредиенты

1 кг спелых помидоров

1-2 свежих огурца

1 сладкий красный перец

1 небольшая красная луковица

1-2 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

2 ст. л. винного уксуса или лимонного сока

Соль, черный перец — по вкусу

По желанию: мякоть белого хлеба, свежий базилик или петрушка

Приготовление гаспачо

Помидоры обдайте кипятком, снимите с них кожуру. Огурцы и перец очистите от шкурки и семян. Лук и чеснок очистите. Все овощи крупно нашинкуйте и переложите в чашу блендера. Добавьте оливковое масло, винный уксус (или лимонный сок), соль, перец и, по желанию, мякоть хлеба. Взбивайте все до однородной консистенции. При необходимости, если суп получается слишком густым, можно добавить немного прохладной воды. Поставьте суп в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он охладел и настоялся. Подавайте, украсив мелко нарезанным огурцом, зеленью или несколькими каплями оливкового масла.

Гаспачо

Испанский сальморехо

Это еще одно кулинарное сокровище Испании, которое происходит из Кордовы. В отличие от жидкого гаспачо, сальморехо имеет более густую, кремообразную консистенцию.

Ингредиенты

1 кг спелых помидоров

200 г черствого белого хлеба (без корочки)

1-2 зубчика чеснока

100 мл оливкового масла Extra Virgin

2 ст.л.

Соль — по вкусу

Для подачи — отварное яйцо, хамон или другая сырая ветчина

Приготовление сальморехо

Обдайте помидоры кипятком, снимите кожуру и крупно нашинкуйте. Удалите сердцевину и семена. В чашу блендера положите нарезанные помидоры, черствый хлеб, чеснок, уксус и соль. Взбивайте все до однородности. Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте оливковое масло. Это эмульгирует суп и придаст ему кремовую текстуру. Перелейте суп в миску или в кастрюлю и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Чем дольше он настаивается, тем насыщеннее его вкус.

Перед подачей разлейте суп в порционные тарелки. Украсьте его мелко нарезанным вареным яйцом и кусочками хамона.

Сальморехо

Окрошка на квасе

Окрошка на квасе — это один из самых любимых холодных супов славянской кухни, ассоциирующийся с летом. Ее готовят на основе хлебного кваса, смешивая его с нарезанным кубиками вареным мясом или колбасой, отварными яйцами, картофелем и свежими овощами, такими как огурцы и редис. Это идеальное блюдо, чтобы освежиться в жаркий день.

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Ингредиенты

500 г отварного мяса (говядина, курица) или колбасы

3-4 отварные картофелины

4-5 свежих огурцов

5-6 редисок

4 куриных яйца

Пучок зеленого лука

Пучок укропа

1,5-2 л хлебного кваса (не сладкого)

Сметана — по вкусу

Горчица, соль, перец — по вкусу

Приготовление окрошки на квасе

Отварите картофель и яйца, остудите. Мясо также отварите и охладите. Картофель, яйца, огурцы, редис и мясо (или колбасу) нарежьте мелкими кубиками. Мелко нарежьте зеленый лук и укроп. Слегка посолите зелень и разомните, чтобы она пустила сок. Это придаст супу особый аромат. В глубокой кастрюле смешайте все нарезанные ингредиенты и зелень. Добавьте горчицу, сметану, соль и перец. Хорошо перемешайте. Залейте смесь холодным квасом. Количество кваса регулируйте по своему вкусу, в зависимости от того, какую плотность супа вы любите. Перед подачей дайте крошки настояться в холодильнике хотя бы 30 минут.

Окрошка на квасе

Болгарский таратор

Таратор — это холодный суп, который особенно популярен в Болгарии и Северной Македонии. Его готовят на основе простокваши или йогурта с добавлением свежих огурцов, чеснока, укропа и грецких орехов. Он отлично освежает в жару и является важной частью балканской кухни.

Ингредиенты

500 мл натурального греческого йогурта или кефира

1-2 свежих огурца

2-3 зубчика чеснока

Мелка грецких орехов

Свежий укроп и мята

Соль, оливковое масло — по вкусу

Приготовление таратора

Огурцы натрите на мелкой терке или нарежьте мелкими кубиками. Чеснок измельчите. Орехи порубите или разотрите в ступке. В глубокой миске смешайте йогурт (или кефир) с натертыми огурцами, чесноком и орехами. Укроп и мяту мелко нашинкуйте и добавьте в суп. Посолите, добавьте несколько капель оливкового и тщательно перемешайте. Поставьте суп в холодильник на 1-2 часа, чтобы он хорошо охладел и настоялся. Подавайте, украсив свежайшей зеленью. По желанию можно добавить несколько кубиков льда.

Болгарский таратор