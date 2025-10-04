Икра из баклажанов: рецепты заготовок на зиму и к столу

Баклажаны — это настоящая находка для тех, кто любит легкие овощные блюда / © Pixabay

Икра из баклажанов универсальна: ее можно намазывать на хлеб, подавать в качестве закуски, использовать в качестве гарнира или соуса к мясу и рыбе.

Предлагаем простые, но вкусные рецепты икры

Базовый рецепт

Ингредиенты:

баклажаны — 1 килограмм

лук репчатый — 2 штуки

морковь — 2 штуки

сладкий перец — 2 штуки

протертая мякоть томатов — 400 мл

масло — 100 мл

соль и черный перец по вкусу

сахар — 1 чайная ложка

уксус 9% — 1 столовая ложка

Способ приготовления:

Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в миску, слегка присыпьте солью и оставьте на 15-20 минут, чтобы исчезла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Лук и морковь очистите, нарежьте кубиками. Перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками.

В глубокой сковороде разогрейте масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец, готовьте еще 5-7 минут. После этого положите баклажаны и готовьте, помешивая, до мягкости.

Затем залейте протертую мякоть томатов, посолите, поперчите, по желанию добавьте сахар для баланса вкуса. Готовьте икру на слабом огне 40-50 минут, периодически помешивая. Масса должна загустеть и стать однородной.

Если готовите для хранения на зиму, в конце добавьте уксус и горячую икру сразу раскладывайте в стерилизованные банки. Если готовите к столу — остудите и подавайте с хлебом или в качестве гарнира к мясу или овощам.

Пхали

Пхали — традиционная грузинская закуска, которая, как правило, готовится из овощей с добавлением грецкого ореха и зелени. Готовить пхали из баклажанов лучше в котле — огонь придаст закуске ту дымную нотку, которой невозможно добиться в духовке. Подавать блюдо на стол желательно свежим.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 килограмма

орехи очищенные — 200 граммов

чеснок — 1 большая головка (8-10 зубчиков)

лук репчатый — 2 большие головки

кинза свежая — 100 граммов

хмели-сунели — 1 чайная ложка

перец острый красный молотый — половина чайной ложки

белый винный уксус — 2 столовые ложки

соль — 2 столовые ложки

масло для жарки

Способ приготовления:

Баклажаны полностью, не очищая, разложите на решетке над раскаленным углем или на сухой сковороде-гриль. Запекайте их, постоянно переворачивая, пока кожура полностью не обуглится, а ее содержимое не станет очень мягким.

Горячие баклажаны сложите в глубокую миску, накройте тарелкой и оставьте на 15 минут — так они пропарятся, и кожура снимется еще легче.

Очистите баклажаны, мелко нарубите ножом до состояния кашицы, лук нарежьте очень мелко и обжарьте в котле на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

Грецкие орехи измельчите. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс, перемешайте с солью. Мелко нарежьте кинзу.

В глубоком разогретом казане соедините баклажанную мякоть, лук, чеснок, молотые орехи и мелко нарубленную кинзу. Добавьте специи и винный уксус. Тщательно, но аккуратно перемешайте всю массу. Тушите до готовности.

Снимите с огня и дайте полностью остыть при комнатной температуре. Подавайте икру, украсив зернами граната и веточкой кинзы.

