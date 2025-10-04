- Дата публикации
Икра из баклажанов: рецепты заготовок на зиму и к столу
Икра из баклажанов — это популярная закуска из тушеных баклажанов, лука, моркови и помидоров, которая может готовиться путем запекания, жарки или сочетания этих техник.
Икра из баклажанов универсальна: ее можно намазывать на хлеб, подавать в качестве закуски, использовать в качестве гарнира или соуса к мясу и рыбе.
Предлагаем простые, но вкусные рецепты икры
Базовый рецепт
Ингредиенты:
баклажаны — 1 килограмм
лук репчатый — 2 штуки
морковь — 2 штуки
сладкий перец — 2 штуки
протертая мякоть томатов — 400 мл
масло — 100 мл
соль и черный перец по вкусу
сахар — 1 чайная ложка
уксус 9% — 1 столовая ложка
Способ приготовления:
Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте небольшими кубиками. Переложите в миску, слегка присыпьте солью и оставьте на 15-20 минут, чтобы исчезла горечь. Затем промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Лук и морковь очистите, нарежьте кубиками. Перец очистить от семян и нарезать небольшими кусочками.
В глубокой сковороде разогрейте масло. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и перец, готовьте еще 5-7 минут. После этого положите баклажаны и готовьте, помешивая, до мягкости.
Затем залейте протертую мякоть томатов, посолите, поперчите, по желанию добавьте сахар для баланса вкуса. Готовьте икру на слабом огне 40-50 минут, периодически помешивая. Масса должна загустеть и стать однородной.
Если готовите для хранения на зиму, в конце добавьте уксус и горячую икру сразу раскладывайте в стерилизованные банки. Если готовите к столу — остудите и подавайте с хлебом или в качестве гарнира к мясу или овощам.
Пхали
Пхали — традиционная грузинская закуска, которая, как правило, готовится из овощей с добавлением грецкого ореха и зелени. Готовить пхали из баклажанов лучше в котле — огонь придаст закуске ту дымную нотку, которой невозможно добиться в духовке. Подавать блюдо на стол желательно свежим.
Ингредиенты:
баклажаны — 2 килограмма
орехи очищенные — 200 граммов
чеснок — 1 большая головка (8-10 зубчиков)
лук репчатый — 2 большие головки
кинза свежая — 100 граммов
хмели-сунели — 1 чайная ложка
перец острый красный молотый — половина чайной ложки
белый винный уксус — 2 столовые ложки
соль — 2 столовые ложки
масло для жарки
Способ приготовления:
Баклажаны полностью, не очищая, разложите на решетке над раскаленным углем или на сухой сковороде-гриль. Запекайте их, постоянно переворачивая, пока кожура полностью не обуглится, а ее содержимое не станет очень мягким.
Горячие баклажаны сложите в глубокую миску, накройте тарелкой и оставьте на 15 минут — так они пропарятся, и кожура снимется еще легче.
Очистите баклажаны, мелко нарубите ножом до состояния кашицы, лук нарежьте очень мелко и обжарьте в котле на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Грецкие орехи измельчите. Чеснок натрите на мелкой терке или пропустите через пресс, перемешайте с солью. Мелко нарежьте кинзу.
В глубоком разогретом казане соедините баклажанную мякоть, лук, чеснок, молотые орехи и мелко нарубленную кинзу. Добавьте специи и винный уксус. Тщательно, но аккуратно перемешайте всю массу. Тушите до готовности.
Снимите с огня и дайте полностью остыть при комнатной температуре. Подавайте икру, украсив зернами граната и веточкой кинзы.
