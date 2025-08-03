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Кабачковая икра в домашних условиях, как из магазина: лучшие рецепты
Лучшие рецепты кабачковой икры в домашних условиях.
Рецепт кабачковой икры классический на зиму.
Ингредиенты:
кабачок — 3 кг,
лук — 5 кг,
томатная паста — 250 мг,
масло — 200 мг,
сахар — 2 ст. л,
уксус — 2 ст. л,
соль и черный перец по вкусу.
Приготовление
Кабачки чистим от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Пропускаем их через мясорубку.
Лук нарезаем маленькими кубиками.
Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим в ней лук до золотистого цвета.
Поджаренный лук пропускаем через мясорубку, добавляем к кабачковому пюре и перемешиваем.
Выкладываем все в кастрюлю, ставим на маленький огонь и тушим овощи в течение двух часов. Периодически помешиваем.
Добавляем томатную пасту, растительное масло, сахар и уксус. Все хорошенько смешиваем и ставим тушиться еще 30 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем в икру соль и перец, дополнительные специи по желанию.
Готовую икру выкладываем в простерилизованные банки и закрываем крышками на зиму. Или смакуем закуску сразу.
Рецепт кабачковой икры как из магазина, чтобы сразу съесть
Для приготовления требуются:
кабачок — 1 шт.,
лук репчатый — 1 шт.,
морковь — 1 шт.,
чеснок — 1 зубчик,
томатная паста — 1 ст. л,
паприка молотая — 1 ч. л,
масло — 1 ст. л,
соль по вкусу.
Готовим икру следующим образом:
Лук очищаем и режем, жарим на подсолнечном масле на среднем огне.
Морковь очищаем, нарезаем или натираем на терке, добавляем жариться к луку.
Кабачок очищаем от кожуры, натираем на терке или нарезаем. Добавляем жариться на сковороду к моркови с луком.
Приправляем овощи пропущенным через пресс чесноком, паприкой и солью.
Добавляем томатную пасту и наливаем немного воды. Перемешиваем и тушим овощи на небольшом огне минут 20.
Готовые овощи измельчаем блендером до однородности. Прежде чем есть, ставим икру в холодильник.
Кабачковая икра по ДСТУ на зиму
Ингредиенты:
кабачок — 1 кг,
сахар — 1 ст. л,
морковь — 300 г,
лук — 300 г,
масло — 70 мл,
томатная паста — 80 г,
9% уксус — 1 ст. л,
соль — 1 ч. л,
черный молотый перец — ¼ ч. л.
Приготовление икры по ДСТУ:
Очищенный лук нарезаем кубиками.
Морковь натираем на большой терке.
Кабачки нарезаем кубиками 1-1,5 см. В рецепте указан чистый вес кабачков, поэтому чтобы из целых кабачков получился ровно 1 кг, берем молодые — 1,2 кг или старые — 1,5 кг.
Постоянно помешивая, обжариваем лук на среднем огне до золотистости.
Выкладываем на сковороду к луку тертую морковь. Помешивая, продолжаем готовить овощи вместе 2-3 минуты. Добавляем томатную пасту и перемешивая, обжариваем еще 3 минуты.
В кастрюлю с толстым дном кладем обжаренный в томате лук и морковь. Добавляем нарезанные кабачки. Солим овощи, добавляем сахар и чёрный перец. Кастрюлю ставим на небольшой огонь и накрываем крышкой. Готовим периодически помешивая до мягкости кабачков и уменьшения общего объема массы примерно на 40%.
Измельчаем горячие овощи блендером или протираем через сито. Кастрюлю с икрой ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим содержимое до кипения и добавляем столовую ложку уксуса. Еще раз перемешиваем икру и снимаем с плиты.
Раскладываем горячую икру до теплых стерилизованных банок, закройте герметично, ставим вверх донышками, тепло укутываем и оставляем так до полного охлаждения.