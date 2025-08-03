Кабачковая икра в домашних условиях, как из магазина: лучшие рецепты

соль и черный перец по вкусу.

Кабачки чистим от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Пропускаем их через мясорубку.

Лук нарезаем маленькими кубиками.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим в ней лук до золотистого цвета.

Поджаренный лук пропускаем через мясорубку, добавляем к кабачковому пюре и перемешиваем.

Выкладываем все в кастрюлю, ставим на маленький огонь и тушим овощи в течение двух часов. Периодически помешиваем.

Добавляем томатную пасту, растительное масло, сахар и уксус. Все хорошенько смешиваем и ставим тушиться еще 30 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем в икру соль и перец, дополнительные специи по желанию.