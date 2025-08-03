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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
184k
Время на прочтение
3 мин

Кабачковая икра в домашних условиях, как из магазина: лучшие рецепты

Лучшие рецепты кабачковой икры в домашних условиях.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Рецерты кабачковой икры

Рецерты кабачковой икры

Рецепт кабачковой икры классический на зиму.

Ингредиенты:

  • кабачок — 3 кг,

  • лук — 5 кг,

  • томатная паста — 250 мг,

  • масло — 200 мг,

  • сахар — 2 ст. л,

  • уксус — 2 ст. л,

  • соль и черный перец по вкусу.

Кабачковая икра на зиму

Кабачковая икра на зиму

Приготовление

  • Кабачки чистим от кожуры и нарезаем небольшими кусочками. Пропускаем их через мясорубку.

  • Лук нарезаем маленькими кубиками.

  • Разогреваем сковороду с растительным маслом и жарим в ней лук до золотистого цвета.

  • Поджаренный лук пропускаем через мясорубку, добавляем к кабачковому пюре и перемешиваем.

  • Выкладываем все в кастрюлю, ставим на маленький огонь и тушим овощи в течение двух часов. Периодически помешиваем.

  • Добавляем томатную пасту, растительное масло, сахар и уксус. Все хорошенько смешиваем и ставим тушиться еще 30 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем в икру соль и перец, дополнительные специи по желанию.

  • Готовую икру выкладываем в простерилизованные банки и закрываем крышками на зиму. Или смакуем закуску сразу.

Рецепт кабачковой икры как из магазина, чтобы сразу съесть

Для приготовления требуются:

  • кабачок — 1 шт.,

  • лук репчатый — 1 шт.,

  • морковь — 1 шт.,

  • чеснок — 1 зубчик,

  • томатная паста — 1 ст. л,

  • паприка молотая — 1 ч. л,

  • масло — 1 ст. л,

  • соль по вкусу.

Готовим икру следующим образом:

  • Лук очищаем и режем, жарим на подсолнечном масле на среднем огне.

  • Морковь очищаем, нарезаем или натираем на терке, добавляем жариться к луку.

  • Кабачок очищаем от кожуры, натираем на терке или нарезаем. Добавляем жариться на сковороду к моркови с луком.

  • Приправляем овощи пропущенным через пресс чесноком, паприкой и солью.

  • Добавляем томатную пасту и наливаем немного воды. Перемешиваем и тушим овощи на небольшом огне минут 20.

  • Готовые овощи измельчаем блендером до однородности. Прежде чем есть, ставим икру в холодильник.

Кабачковая икра по ДСТУ на зиму

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 кг,

  • сахар — 1 ст. л,

  • морковь — 300 г,

  • лук — 300 г,

  • масло — 70 мл,

  • томатная паста — 80 г,

  • 9% уксус — 1 ст. л,

  • соль — 1 ч. л,

  • черный молотый перец — ¼ ч. л.

Приготовление икры по ДСТУ:

  • Очищенный лук нарезаем кубиками.

  • Морковь натираем на большой терке.

  • Кабачки нарезаем кубиками 1-1,5 см. В рецепте указан чистый вес кабачков, поэтому чтобы из целых кабачков получился ровно 1 кг, берем молодые — 1,2 кг или старые — 1,5 кг.

  • Постоянно помешивая, обжариваем лук на среднем огне до золотистости.

  • Выкладываем на сковороду к луку тертую морковь. Помешивая, продолжаем готовить овощи вместе 2-3 минуты. Добавляем томатную пасту и перемешивая, обжариваем еще 3 минуты.

  • В кастрюлю с толстым дном кладем обжаренный в томате лук и морковь. Добавляем нарезанные кабачки. Солим овощи, добавляем сахар и чёрный перец. Кастрюлю ставим на небольшой огонь и накрываем крышкой. Готовим периодически помешивая до мягкости кабачков и уменьшения общего объема массы примерно на 40%.

  • Измельчаем горячие овощи блендером или протираем через сито. Кастрюлю с икрой ставим на средний огонь. Постоянно помешивая, доводим содержимое до кипения и добавляем столовую ложку уксуса. Еще раз перемешиваем икру и снимаем с плиты.

  • Раскладываем горячую икру до теплых стерилизованных банок, закройте герметично, ставим вверх донышками, тепло укутываем и оставляем так до полного охлаждения.

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