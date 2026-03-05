Как приготовить форшмак: лучшие проверенные рецепты на любой вкус

форшмак

Реклама

Почему форшмак так называется

Форшмак — это одно из самых известных блюд еврейской кухни, которое представляет собой паштет или холодную закуску из измельченной сельди. Хотя сегодня мы знаем его как рыбное блюдо, его история значительно сложнее и интереснее.

Название блюда носит немецкое происхождение. Слово Vorschmack буквально означает «предвкусие» или «закуска» (от немецких слов vor — перед, и schmack — вкус).

Это объясняет предназначение блюда: его традиционно подавали на стол первым, чтобы возбудить аппетит перед основными горячими блюдами.

Реклама

Форшмак — классический рецепт

Если вы ищете идеальный рецепт, попробуйте именно этот вариант, он получается сбалансированным по вкусу и очень приятным по текстуре.

Что понадобится для приготовления

Сельдь — 2 шт.

Вареные яйца — 2 шт.

Кислое яблоко (лучше сорта Семеренко) — 1 шт.

Маленькая луковица — 1 шт.

Сливочное масло (заранее достаньте из холодильника) — 70-90 г

Белая булочка — 1 шт.

Немного молока для замачивания.

Пошаговое приготовление

Сначала нужно обработать сельдь. Очистите его от внутренностей, снимите шкурку и отделите филе. Обязательно проверьте, чтобы не осталось мелких косточек. Подготовленное филе нарежьте очень мелкими кубиками (самое нарезание, а не использование блендера, придает блюду классическую структуру).

С булочки срежьте все корочки — нам нужна только мякоть. Залейте его молоком на несколько минут, чтобы он полностью размягчился.

Яблоко почистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Также на мелкой терке натрите отварные яйца и лук. Благодаря этому форшмак будет иметь однородную, почти паштетную консистенцию.

Реклама

Хорошо отожмите булочку от молока и добавьте ее к рыбе. Туда же отправьте натертые яйца, яблоко, лук и мягкое сливочное масло.

Тщательно перемешайте массу до однородности. Готовую закуску лучше всего подавать на поджаренном черном хлебе или гренках.

Форшмак из сельди с плавленым сыром и картофелем

Это один из самых популярных домашних рецептов, где вместо булки используют отварной картофель, что делает блюдо более сытным.

Ингредиенты

Селедка (слабосолоная) — 1 шт.

Картофель отварной — 1 шт.

Яйца вареные — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Плавленый сырок (сливочный) — 1 шт. (90 г)

Сливочное масло — 50 г

Уксус или лимонный сок — 0,5 ч. л.

Приготовление

Все ингредиенты пропускают через мясорубку или измельчают блендером до состояния пасты. Благодаря плавленному сыру и картофелю текстура получается очень густой и нежной. В конце добавляют каплю уксуса для лёгкой кислинки.

Реклама

Форшмак из сельди с морковью (классический «Рыжий» форшмак)

Морковь придает блюду приятный сладковатый привкус и хороший золотистый оттенок. Этот вариант часто готовят без добавления хлеба.

Ингредиенты

Филе сельди — 250 г

Морковь отварная — 1 шт. (большая)

Яйца вареные — 2 шт.

Масло сливочное — 100 г

Лук зеленый — несколько перьев (для подачи)

Черный молотый перец — по вкусу

Приготовление

Сельдь, вареную морковь и яйца мелко иссекают ножом (или перетирают). Добавляют размягченное масло и чёрный перец. Морковь в этом рецепте заменяет яблоко, балансируя соленость рыбы своей природной сладостью. Перед подачей блюдо обязательно охлаждают в холодильнике в течение часа.

Вот классический рецепт еврейского запеченного форшмака (его еще называют «горячим»). Это блюдо существенно отличается от холодной закуски, ведь по текстуре оно напоминает нежное рыбное суфле или запеканку.

Запеченный форшмак по-еврейски

Ингредиенты

Селедка (слабосолоная) — 2 шт.

Картофель (отварной в мундире) — 3-4 шт.

Лук репчатый — 2 шт.

Сметана (жирная) — 3 ст. л.

Яйца сырые — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Сухари панировочные — 1 ст. л.

Черный перец — по вкусу

Приготовление

Сельдь очистите от кожи и костей, сделав чистое филе. Отварной картофель почистите. Лук мелко нашинкуйте и слегка обжарьте на сливочном масле до мягкости (он не должен сильно поджариться).

Реклама

Пропустите филе сельди, картофель и обжаренный лук через мясорубку (желательно дважды) или тщательно перебейте блендером до однородной массы.

Отделите белки от желтков. Желтки добавьте в рыбную массу вместе со сметаной и перцем. Белки взбейте в крепкую пену и очень осторожно, с помощью лопатки, вмешайте в основную массу, чтобы она осталась воздушной.

Форму для запекания обильно смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите массу в форму, разровняйте поверхность. Сверху можно уложить несколько маленьких кусочков сливочного масла для румяной корочки.

Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 20–30 минут. Форшмак должен подняться и стать золотистым.

Реклама

Подают такое блюдо горячим, часто с отварным картофелем или просто как самостоятельное блюдо.