Как приготовить квас из березового сока: лучшие рецепты

Квас из березового сока

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Квас из березового сока — традиционный украинский напиток, известный своими освежающими и полезными свойствами. Благодаря богатому содержанию микроэлементов, таких как кальций, калий, марганец, а также эфирных масел, этот напиток способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также помогает выводить токсины из организма.

Предлагаем несколько проверенных рецептов кваса из березового сока.

1. Рецепт кваса из березового сока с изюмом и сухофруктами на три литра сока

Ингредиенты:

Березовый сок — 3 л

Сахар — 2 ст. ложки

Изюм — 300 г

Сушеные яблоки — 200 г

Чернослив вяленый — 6 шт.

Приготовление:

Процедите свежий березовый сок через марлю или мелкое сито. Разлейте сок в две пластиковые бутылки по 1,5 л, оставляя пространство для брожения. Добавьте по 1 ст.л. ложке сахара в каждую бутылку и хорошо размешайте до полного растворения. Промойте изюм, сушеные яблоки и чернослив. Распределите их поровну между бутылками. Плотно закройте бутылки, предварительно выжав из них воздух во избежание чрезмерного давления во время брожения. Оставьте бутылки в теплом месте на 4 дня для брожения. После завершения процесса процедите квас, охладите и наслаждайтесь освежающим напитком.

2. Рецепт кваса из березового сока и овса на один литр сока

Ингредиенты:

Березовый сок — 1 л

Овес неочищенный — 2 ст. ложки

Изюм — 6 шт.

Сахар — 2 ст. ложки

Приготовление:

Тщательно промойте овес, удаляя пыль и примеси. Процедите березовый сок и налейте его в чистую стеклянную банку. Добавьте овес, промытые изюм и сахар. Перемешайте до растворения сахара. Накройте банку чистой марлей или хлопковой салфеткой, обеспечивая доступ воздуха. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения. После завершения брожения процедите квас и храните в холодильнике.

3. Рецепт кваса из березового сока с ячменем буз сахара

Ингредиенты:

Березовый сок — 3 л

Ячмень — 5 ст. кровать

Приготовление:

Процедить свежий березовый сок через марлю или мелкое сито. Поджарьте ячмень на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая во избежание подгорания. Добавьте поджаренный ячмень в банку с березовым соком. Плотно закройте банку капроновой крышкой и поставьте в темное прохладное место. Через две недели квас будет готов к употреблению.

4. Рецепт кваса из березового сока с изюмом на 10 литров сока

Ингредиенты:

Березовый сок — 10 л

Изюм — 50 шт.

Сахар — 450 г

Приготовление:

Замочите изюм в теплой воде на 30 минут. Процедите березовый сок, подогрейте его и растворите в нем сахар. Добавьте набухшие изюм в сок. Накройте емкость и оставьте бродить на три дня при комнатной температуре. После завершения брожения процедите квас, разлейте по бутылкам и храните в холодильнике.

Квас из березового сока — это не только вкусный, но и полезный напиток, прекрасно утоляющий жажду и обогащающий организм ценными веществами. Попробуйте приготовить его по приведенным рецептам и наслаждайтесь натуральным напитком

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