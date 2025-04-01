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Как приготовить квас из березового сока: лучшие рецепты
Рецепты кваса из березового сока
Квас из березового сока — традиционный украинский напиток, известный своими освежающими и полезными свойствами. Благодаря богатому содержанию микроэлементов, таких как кальций, калий, марганец, а также эфирных масел, этот напиток способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также помогает выводить токсины из организма.
Предлагаем несколько проверенных рецептов кваса из березового сока.
1. Рецепт кваса из березового сока с изюмом и сухофруктами на три литра сока
Ингредиенты:
Березовый сок — 3 л
Сахар — 2 ст. ложки
Изюм — 300 г
Сушеные яблоки — 200 г
Чернослив вяленый — 6 шт.
Приготовление:
Процедите свежий березовый сок через марлю или мелкое сито.
Разлейте сок в две пластиковые бутылки по 1,5 л, оставляя пространство для брожения.
Добавьте по 1 ст.л. ложке сахара в каждую бутылку и хорошо размешайте до полного растворения.
Промойте изюм, сушеные яблоки и чернослив. Распределите их поровну между бутылками.
Плотно закройте бутылки, предварительно выжав из них воздух во избежание чрезмерного давления во время брожения.
Оставьте бутылки в теплом месте на 4 дня для брожения.
После завершения процесса процедите квас, охладите и наслаждайтесь освежающим напитком.
2. Рецепт кваса из березового сока и овса на один литр сока
Ингредиенты:
Березовый сок — 1 л
Овес неочищенный — 2 ст. ложки
Изюм — 6 шт.
Сахар — 2 ст. ложки
Приготовление:
Тщательно промойте овес, удаляя пыль и примеси.
Процедите березовый сок и налейте его в чистую стеклянную банку.
Добавьте овес, промытые изюм и сахар. Перемешайте до растворения сахара.
Накройте банку чистой марлей или хлопковой салфеткой, обеспечивая доступ воздуха.
Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения.
После завершения брожения процедите квас и храните в холодильнике.
3. Рецепт кваса из березового сока с ячменем буз сахара
Ингредиенты:
Березовый сок — 3 л
Ячмень — 5 ст. кровать
Приготовление:
Процедить свежий березовый сок через марлю или мелкое сито.
Поджарьте ячмень на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая во избежание подгорания.
Добавьте поджаренный ячмень в банку с березовым соком.
Плотно закройте банку капроновой крышкой и поставьте в темное прохладное место.
Через две недели квас будет готов к употреблению.
4. Рецепт кваса из березового сока с изюмом на 10 литров сока
Ингредиенты:
Березовый сок — 10 л
Изюм — 50 шт.
Сахар — 450 г
Приготовление:
Замочите изюм в теплой воде на 30 минут.
Процедите березовый сок, подогрейте его и растворите в нем сахар.
Добавьте набухшие изюм в сок.
Накройте емкость и оставьте бродить на три дня при комнатной температуре.
После завершения брожения процедите квас, разлейте по бутылкам и храните в холодильнике.
Квас из березового сока — это не только вкусный, но и полезный напиток, прекрасно утоляющий жажду и обогащающий организм ценными веществами. Попробуйте приготовить его по приведенным рецептам и наслаждайтесь натуральным напитком