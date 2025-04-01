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Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
107
Время на прочтение
3 мин

Как приготовить квас из березового сока: лучшие рецепты

Рецепты кваса из березового сока

Автор публикации
Анна Носова Анна Носова
Квас из березового сока

Квас из березового сока

Квас из березового сока — традиционный украинский напиток, известный своими освежающими и полезными свойствами. Благодаря богатому содержанию микроэлементов, таких как кальций, калий, марганец, а также эфирных масел, этот напиток способствует укреплению иммунитета, улучшению работы сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также помогает выводить токсины из организма.

Предлагаем несколько проверенных рецептов кваса из березового сока.

1. Рецепт кваса из березового сока с изюмом и сухофруктами на три литра сока

Ингредиенты:

  • Березовый сок — 3 л

  • Сахар — 2 ст. ложки

  • Изюм — 300 г

  • Сушеные яблоки — 200 г

  • Чернослив вяленый — 6 шт.

Приготовление:

  1. Процедите свежий березовый сок через марлю или мелкое сито.

  2. Разлейте сок в две пластиковые бутылки по 1,5 л, оставляя пространство для брожения.

  3. Добавьте по 1 ст.л. ложке сахара в каждую бутылку и хорошо размешайте до полного растворения.

  4. Промойте изюм, сушеные яблоки и чернослив. Распределите их поровну между бутылками.

  5. Плотно закройте бутылки, предварительно выжав из них воздух во избежание чрезмерного давления во время брожения.

  6. Оставьте бутылки в теплом месте на 4 дня для брожения.

  7. После завершения процесса процедите квас, охладите и наслаждайтесь освежающим напитком.

2. Рецепт кваса из березового сока и овса на один литр сока

Ингредиенты:

  • Березовый сок — 1 л

  • Овес неочищенный — 2 ст. ложки

  • Изюм — 6 шт.

  • Сахар — 2 ст. ложки

Приготовление:

  1. Тщательно промойте овес, удаляя пыль и примеси.

  2. Процедите березовый сок и налейте его в чистую стеклянную банку.

  3. Добавьте овес, промытые изюм и сахар. Перемешайте до растворения сахара.

  4. Накройте банку чистой марлей или хлопковой салфеткой, обеспечивая доступ воздуха.

  5. Оставьте при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения.

  6. После завершения брожения процедите квас и храните в холодильнике.

3. Рецепт кваса из березового сока с ячменем буз сахара

Ингредиенты:

  • Березовый сок — 3 л

  • Ячмень — 5 ст. кровать

Приготовление:

  1. Процедить свежий березовый сок через марлю или мелкое сито.

  2. Поджарьте ячмень на сухой сковороде до золотистого цвета, постоянно помешивая во избежание подгорания.

  3. Добавьте поджаренный ячмень в банку с березовым соком.

  4. Плотно закройте банку капроновой крышкой и поставьте в темное прохладное место.

  5. Через две недели квас будет готов к употреблению.

4. Рецепт кваса из березового сока с изюмом на 10 литров сока

Ингредиенты:

  • Березовый сок — 10 л

  • Изюм — 50 шт.

  • Сахар — 450 г

Приготовление:

  1. Замочите изюм в теплой воде на 30 минут.

  2. Процедите березовый сок, подогрейте его и растворите в нем сахар.

  3. Добавьте набухшие изюм в сок.

  4. Накройте емкость и оставьте бродить на три дня при комнатной температуре.

  5. После завершения брожения процедите квас, разлейте по бутылкам и храните в холодильнике.

Квас из березового сока — это не только вкусный, но и полезный напиток, прекрасно утоляющий жажду и обогащающий организм ценными веществами. Попробуйте приготовить его по приведенным рецептам и наслаждайтесь натуральным напитком

Дата публикации
Количество просмотров
107
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