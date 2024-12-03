Как приготовить омлет в микроволновке: вкусные, быстрые рецепты

Рецепты омлета в микроволновке
Обычно омлет готовят на сковороде. Но если под рукой есть микроволновка, почему бы не воспользоваться ею. По нашим рецептам омлет получится даже у новичков на кухне.
Как приготовить омлет в микроволновке быстрым способом
Ингредиенты:
- 3 яйца,
- молоко – 50 мл,
- соль по вкусу.
Яйца, посолить и взбить с молоком вилкой. В подготовленную массу можно также добавить кусочки ветчины, колбасы, творога, специи, зелени. Это все сделает блюдо только лучше.
Перелить в чашку без позолоты или металлических элементов, чтобы подходила для микроволновки, поставить в СВЧ печь на 1-2 минуты при средней мощности.
Пышный омлет в микроволновке с молоком
Есть небольшие нюансы в приготовлении пышного омлета в микроволновке, важна пропорция яиц и молока. На одно яйцо берется не больше 50 мл молока, иначе омлет осядет. Первыми взбиваются яйца, а затем смешивают с молоком.
Ингредиенты
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Молоко коровье — 100 мл
- Соль по вкусу
- Масло сливочное для смазки
Приготовление:
- Специальную форму для СВЧ-печи смазать сливочным маслом.
- В отдельной посуде перемешать куриные яйца с солью до однородной массы.
- Долить молоко, венчиком перемешать.
- Эту массу перелить в форму, закрыть ее крышкой и запечь в микроволновке на максимальной мощности в течение 2 минут, затем уменьшить мощность до 600 и готовить еще 2-4 минуты.
Омлет в микроволновке для ребенка
Ингредиенты:
- Перепелиные или куриные яйца – 4 или 1 шт.;
- Молоко – 50 г;
- Сыр – 100 г;
- Сливочное масло – 1/2 ч. ложки;
- Соль по вкусу.
Приготовление:
Перепелиные яйца или одно куриное яйцо перемешиваем с молоком, добавив по желанию немного соли. Добавляем натертый творог, размешиваем с помощью венчика или вилки в однородное состояние. Выливаем полученную смесь в смазанную маслом стеклянную тарелку или форму, подходящую для приготовления в микроволновке и готовим три минуты.
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