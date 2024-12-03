Как приготовить омлет в микроволновке: вкусные, быстрые рецепты

Обычно омлет готовят на сковороде. Но если под рукой есть микроволновка, почему бы не воспользоваться ею. По нашим рецептам омлет получится даже у новичков на кухне.

Как приготовить омлет в микроволновке быстрым способом

Ингредиенты:

3 яйца,

молоко – 50 мл,

соль по вкусу.

Яйца, посолить и взбить с молоком вилкой. В подготовленную массу можно также добавить кусочки ветчины, колбасы, творога, специи, зелени. Это все сделает блюдо только лучше.

Перелить в чашку без позолоты или металлических элементов, чтобы подходила для микроволновки, поставить в СВЧ печь на 1-2 минуты при средней мощности.

Пышный омлет в микроволновке с молоком

Есть небольшие нюансы в приготовлении пышного омлета в микроволновке, важна пропорция яиц и молока. На одно яйцо берется не больше 50 мл молока, иначе омлет осядет. Первыми взбиваются яйца, а затем смешивают с молоком.

Ингредиенты

Яйцо куриное – 2 шт.

Молоко коровье — 100 мл

Соль по вкусу

Масло сливочное для смазки

Приготовление:

Специальную форму для СВЧ-печи смазать сливочным маслом.

В отдельной посуде перемешать куриные яйца с солью до однородной массы.

Долить молоко, венчиком перемешать.

Эту массу перелить в форму, закрыть ее крышкой и запечь в микроволновке на максимальной мощности в течение 2 минут, затем уменьшить мощность до 600 и готовить еще 2-4 минуты.

Омлет в микроволновке для ребенка

Ингредиенты:

Перепелиные или куриные яйца – 4 или 1 шт.;

Молоко – 50 г;

Сыр – 100 г;

Сливочное масло – 1/2 ч. ложки;

Соль по вкусу.

Приготовление:

Перепелиные яйца или одно куриное яйцо перемешиваем с молоком, добавив по желанию немного соли. Добавляем натертый творог, размешиваем с помощью венчика или вилки в однородное состояние. Выливаем полученную смесь в смазанную маслом стеклянную тарелку или форму, подходящую для приготовления в микроволновке и готовим три минуты.

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