Категория
Подборки рецептов
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как приготовить пампухи на Рождество: подборка традиционных рецептов

Как приготовить пампухи на Рождество: подборка традиционных рецептов

Пампухи на Рождество

Пампухи: три рецепта к рождественскому столу

Среди 12 блюд, которые готовят на Рождество, есть и пончики со сладкими начинками.

Постные пампухи на Сочельник

Ингредиенты:

  • Вода – пол-литра.

  • Дрожжи — 50 г

  • Сахар – 3/4 стакана.

  • Куркума – 1/2 ч. ложки.

  • Ванильный сахар — 20 г

  • Мука – 1 кг.

  • Спирт – 1 ст.

  • Соль – по вкусу.

  • Масло для жарки.

Приготовление:

  • Воду подогреть, добавить дрожжи, по ложке сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут.

  • Добавить и вмешать 1,5 стакана муки. Чтобы тесто подошло, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.

  • Добавить куркуму, соль, сахар, ванильный сахар.

  • Добавить в тесто спирт, это делается для того, чтобы пышки не впитывали масло при жарке.

  • Постепенно добавлять оставшуюся муку, замесить очень мягкое нежное тесто.

  • Оставить в теплом месте в час, чтобы тесто поднялось вдвое.

  • Раскатать тесто толщиной 1,5-2 см, стаканом вырезать пышки и оставить еще на 20-30 минут.

  • Жарить в большом количестве растительного масла на небольшом огне.

  • По готовности выложить пышки на бумажные полотенца, посыпать сахарной пудрой.

Традиционные сладкие пончики с вареньем

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 500 Г

  • Яйцо — 1 шт

  • Куриные желтки – 4 шт;

  • Молоко 2,5% – 250 миллилитров

  • Сливочное масло – 50 г

  • Сахар – 70 г

  • Соль – 1/6 чайной ложки

  • Варенье из лепестков роз или другое густое варенье – для начинки;

  • Водка – 3 ст.

  • Масло растительное — 400 миллилитров

  • Сахарная пудра – по вкусу

Приготовление:

  • Подогрейте 50 миллилитров молока до температуры 40. Дрожжи нарежьте небольшими кусочками, растворите в теплом молоке, добавьте столовую ложку сахара и муки, тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут для подъема опары.

  • В глубокой миске 4 желтка взбейте их с целым яйцом и оставшимся сахаром, пока масса не увеличится вдвое. Добавьте мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте с помощью миксера.

  • Соедините опару с яичной смесью, добавьте остаток теплого молока и соль.

  • Сформируйте одинаковые шарики. В каждом шарике сделайте углубление, уложите начинку и тщательно защипните края.

  • Выложите шарики швом вниз на 25 минут в теплом месте.

  • В глубокую сковороду налейте масло и добавьте немного водки. Чтобы проверить температуру масла, опустите в него кусочек теста: если он быстро всплывает и начинает жариться, это нужна температура.

  • Обжарьте пончики на среднем огне до золотистой корочки, переворачивайте их.

  • Готовые пышки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Посыпьте их сахарной пудрой перед подачей.

Пышки из сыра от Дарии Цвек

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г.

  • Дрожжи – 20 г

  • Сливочное масло – 50 г.

  • Сахар – 50 г.

  • Яйцо – 1 шт.

  • Желток – 1 шт

  • Мягкий сыр – 50 г,

  • Молоко – пол стакана.

Приготовление:

  • Дрожжи разведите в теплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и поставьте на час в теплое место.

  • Масло, остаток сахара, желток и яйцо разотрите.

  • Добавьте к этой массе разведенные дрожжи и муку, замесите некрутое тесто.

  • Раскатайте тесто и вырежьте пончики.

  • Поджарьте на среднем огне, переворачивая их.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация