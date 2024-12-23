Как приготовить пампухи на Рождество: подборка традиционных рецептов

Среди 12 блюд, которые готовят на Рождество, есть и пончики со сладкими начинками.

По готовности выложить пышки на бумажные полотенца, посыпать сахарной пудрой.

Жарить в большом количестве растительного масла на небольшом огне.

Раскатать тесто толщиной 1,5-2 см, стаканом вырезать пышки и оставить еще на 20-30 минут.

Оставить в теплом месте в час, чтобы тесто поднялось вдвое.

Добавить в тесто спирт, это делается для того, чтобы пышки не впитывали масло при жарке.

Добавить и вмешать 1,5 стакана муки. Чтобы тесто подошло, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.

Воду подогреть, добавить дрожжи, по ложке сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут.

Варенье из лепестков роз или другое густое варенье – для начинки;

Подогрейте 50 миллилитров молока до температуры 40. Дрожжи нарежьте небольшими кусочками, растворите в теплом молоке, добавьте столовую ложку сахара и муки, тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут для подъема опары.

В глубокой миске 4 желтка взбейте их с целым яйцом и оставшимся сахаром, пока масса не увеличится вдвое. Добавьте мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте с помощью миксера.

Соедините опару с яичной смесью, добавьте остаток теплого молока и соль.

Сформируйте одинаковые шарики. В каждом шарике сделайте углубление, уложите начинку и тщательно защипните края.

Выложите шарики швом вниз на 25 минут в теплом месте.

В глубокую сковороду налейте масло и добавьте немного водки. Чтобы проверить температуру масла, опустите в него кусочек теста: если он быстро всплывает и начинает жариться, это нужна температура.

Обжарьте пончики на среднем огне до золотистой корочки, переворачивайте их.