Как приготовить пампухи на Рождество: подборка традиционных рецептов

Пампухи: три рецепта к рождественскому столу
Среди 12 блюд, которые готовят на Рождество, есть и пончики со сладкими начинками.
Постные пампухи на Сочельник
Ингредиенты:
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Вода – пол-литра.
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Дрожжи — 50 г
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Сахар – 3/4 стакана.
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Куркума – 1/2 ч. ложки.
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Ванильный сахар — 20 г
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Мука – 1 кг.
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Спирт – 1 ст.
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Соль – по вкусу.
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Масло для жарки.
Приготовление:
-
Воду подогреть, добавить дрожжи, по ложке сахара и муки. Перемешать и оставить в теплом месте на 10 минут.
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Добавить и вмешать 1,5 стакана муки. Чтобы тесто подошло, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.
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Добавить куркуму, соль, сахар, ванильный сахар.
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Добавить в тесто спирт, это делается для того, чтобы пышки не впитывали масло при жарке.
-
Постепенно добавлять оставшуюся муку, замесить очень мягкое нежное тесто.
-
Оставить в теплом месте в час, чтобы тесто поднялось вдвое.
-
Раскатать тесто толщиной 1,5-2 см, стаканом вырезать пышки и оставить еще на 20-30 минут.
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Жарить в большом количестве растительного масла на небольшом огне.
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По готовности выложить пышки на бумажные полотенца, посыпать сахарной пудрой.
Традиционные сладкие пончики с вареньем
Ингредиенты:
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Пшеничная мука — 500 Г
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Яйцо — 1 шт
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Куриные желтки – 4 шт;
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Молоко 2,5% – 250 миллилитров
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Сливочное масло – 50 г
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Сахар – 70 г
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Соль – 1/6 чайной ложки
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Варенье из лепестков роз или другое густое варенье – для начинки;
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Водка – 3 ст.
-
Масло растительное — 400 миллилитров
-
Сахарная пудра – по вкусу
Приготовление:
-
Подогрейте 50 миллилитров молока до температуры 40. Дрожжи нарежьте небольшими кусочками, растворите в теплом молоке, добавьте столовую ложку сахара и муки, тщательно перемешайте и оставьте в теплом месте на 15 минут для подъема опары.
-
В глубокой миске 4 желтка взбейте их с целым яйцом и оставшимся сахаром, пока масса не увеличится вдвое. Добавьте мягкое сливочное масло и тщательно перемешайте с помощью миксера.
-
Соедините опару с яичной смесью, добавьте остаток теплого молока и соль.
-
Сформируйте одинаковые шарики. В каждом шарике сделайте углубление, уложите начинку и тщательно защипните края.
-
Выложите шарики швом вниз на 25 минут в теплом месте.
-
В глубокую сковороду налейте масло и добавьте немного водки. Чтобы проверить температуру масла, опустите в него кусочек теста: если он быстро всплывает и начинает жариться, это нужна температура.
-
Обжарьте пончики на среднем огне до золотистой корочки, переворачивайте их.
-
Готовые пышки выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Посыпьте их сахарной пудрой перед подачей.
Пышки из сыра от Дарии Цвек
Ингредиенты:
-
Мука – 250 г.
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Дрожжи – 20 г
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Сливочное масло – 50 г.
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Сахар – 50 г.
-
Яйцо – 1 шт.
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Желток – 1 шт
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Мягкий сыр – 50 г,
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Молоко – пол стакана.
Приготовление:
-
Дрожжи разведите в теплом молоке с 1 столовой ложкой сахара и поставьте на час в теплое место.
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Масло, остаток сахара, желток и яйцо разотрите.
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Добавьте к этой массе разведенные дрожжи и муку, замесите некрутое тесто.
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Раскатайте тесто и вырежьте пончики.
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Поджарьте на среднем огне, переворачивая их.
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