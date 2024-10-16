Как приготовить самый вкусный суп-пюре: четыре рецепта первого блюда

Тыквенный суп варят по-разному – со сливками или без них, с картофелем, крупой, на одной тыкве.

Предлагаем 5 осенних рецептов супа-пюре из тыквы.

Тыквенный крем-суп со сливками на курином бульоне

Это, наверное, один из самых вкусных осенних супов-пюре из тыквы с пряными травами, чесноком и сливками.

Ингредиенты:

Куриный бульон – 6 стаканов

Соль – 1,5 ч.л

Тыквенное пюре – 4 стакана.

Нарезанная петрушка – 1 ч. л

Очищенный и нарезанный лук – 1 стакан.

Нарезанный чабрец – 1/2 ч.л

Очищенный и нарезанный чеснок – 1 зубчик.

Жирные сливки – 1/2 стакана.

Черный перец горошком – 5 шт

Приготовление:

Нагреть бульон, добавить соль, тыквенное пюре, лук, чабрец, петрушку, чеснок и перец.

Довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить в течение 30 минут, не накрывая.

Измельчить суп в пюре с помощью блендера. Довести до кипения снова.

После этого убавить огонь до минимума и варить еще 30 минут, не накрывая.

Добавить сливки, прогреть. Приятного аппетита.

Тыквенный суп-пюре с кокосовым молоком

Предлагаем попробовать этот немного экзотический тыквенный суп на кокосовом молоке.

Ингредиенты:

Тыква, очищенная и нарезанная — 1,2 кг

Вода – 10 чашек.

Кокосовое молоко – 1/4 чашки.

Зеленый лук, нарезанный – 2 стебля.

Хлопья красного перца – 1/4 ч.л.

Помидор, очищенный и нарезанный – 1 шт.

Чеснок, очищенный и нарезанный – 1 зубчик.

Смесь приправ – 1/4 ч.л

Соль по вкусу

Приготовление:

Воду довести до кипения.

Поместить тыкву в кастрюлю, добавить соль и уменьшить нагрев.

Добавить остальные ингредиенты, кроме приправ и кокосового молока. Накрыть кастрюлю и варить около 20 минут до мягкости тыквы.

Снять с огня и взбить блендером.

Добавить кокосовое молоко и пряности и варить на слабом огне в течение 5 минут.

Снять с огня и подавать вместе с хлебом или гренками.

Тыквенный суп-пюре

Суп из тыквы и цветной капусты

Рецепт восхитительного осеннего супа из сезонных овощей на курином бульоне.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 1/2 головки.

Мякота тыквы – 400 г.

Морковь – 1 шт.

Куриный бульон – 1,5 л.

Сливки – 100 мл.

Карри – 1/2 ч.л

Соль по вкусу.

Приготовление:

Куриный бульон довести до кипения.

Тыкву и морковь почистить, нарезать кубиками, цветную капусту разделить на соцветия. Добавить овощи в бульон и варить 15-20 минут до мягкости.

Вынуть овощи из супа, измельчить в блендере, затем выложить обратно в кастрюлю.

Добавить карри, соль и прогреть суп.

Подавать, добавив в тарелку сливки и соус песто.

Тыквенный суп-пюре с нутом

Ингредиенты:

Мякота тыквы — 200 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Консервированный горох нут – 1 стакан. Можно использовать обычный нут, замочив его ночью в воде и отварив его до мягкости.

Мясной бульон – 250 мл

Мускатный орех – 1/4 ч. л

Молотая зира – 1/4 ч.л

Куркума – 1/4 ч. л

Сушеный эстрагон – 1 ч. л

Оливковое масло – 2 ст.л

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Тыкву нарезать небольшими кубиками, отварить до готовности.

Лук и чеснок очистить и мелко порезать. На оливковом масле обжарить лук и чеснок.

Добавить тыкву, потушить пару минут, затем всыпать горох нут, приправить и готовить, помешивая, 2 минуты.

Влить бульон, посолить, поперчить и готовить на небольшом огне пару минут.

Взбить полученную массу в блендере.

Читайте также: