Как приготовить самый вкусный суп-пюре: четыре рецепта первого блюда

Суп пюре из тыквы: 4 рецепта
Тыквенный суп варят по-разному – со сливками или без них, с картофелем, крупой, на одной тыкве.
Предлагаем 5 осенних рецептов супа-пюре из тыквы.
Тыквенный крем-суп со сливками на курином бульоне
Это, наверное, один из самых вкусных осенних супов-пюре из тыквы с пряными травами, чесноком и сливками.
Ингредиенты:
- Куриный бульон – 6 стаканов
- Соль – 1,5 ч.л
- Тыквенное пюре – 4 стакана.
- Нарезанная петрушка – 1 ч. л
- Очищенный и нарезанный лук – 1 стакан.
- Нарезанный чабрец – 1/2 ч.л
- Очищенный и нарезанный чеснок – 1 зубчик.
- Жирные сливки – 1/2 стакана.
- Черный перец горошком – 5 шт
Приготовление:
- Нагреть бульон, добавить соль, тыквенное пюре, лук, чабрец, петрушку, чеснок и перец.
- Довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить в течение 30 минут, не накрывая.
- Измельчить суп в пюре с помощью блендера. Довести до кипения снова.
- После этого убавить огонь до минимума и варить еще 30 минут, не накрывая.
- Добавить сливки, прогреть. Приятного аппетита.
Тыквенный суп-пюре с кокосовым молоком
Предлагаем попробовать этот немного экзотический тыквенный суп на кокосовом молоке.
Ингредиенты:
- Тыква, очищенная и нарезанная — 1,2 кг
- Вода – 10 чашек.
- Кокосовое молоко – 1/4 чашки.
- Зеленый лук, нарезанный – 2 стебля.
- Хлопья красного перца – 1/4 ч.л.
- Помидор, очищенный и нарезанный – 1 шт.
- Чеснок, очищенный и нарезанный – 1 зубчик.
- Смесь приправ – 1/4 ч.л
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Воду довести до кипения.
- Поместить тыкву в кастрюлю, добавить соль и уменьшить нагрев.
- Добавить остальные ингредиенты, кроме приправ и кокосового молока. Накрыть кастрюлю и варить около 20 минут до мягкости тыквы.
- Снять с огня и взбить блендером.
- Добавить кокосовое молоко и пряности и варить на слабом огне в течение 5 минут.
- Снять с огня и подавать вместе с хлебом или гренками.
Суп из тыквы и цветной капусты
Рецепт восхитительного осеннего супа из сезонных овощей на курином бульоне.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 1/2 головки.
- Мякота тыквы – 400 г.
- Морковь – 1 шт.
- Куриный бульон – 1,5 л.
- Сливки – 100 мл.
- Карри – 1/2 ч.л
- Соль по вкусу.
Приготовление:
- Куриный бульон довести до кипения.
- Тыкву и морковь почистить, нарезать кубиками, цветную капусту разделить на соцветия. Добавить овощи в бульон и варить 15-20 минут до мягкости.
- Вынуть овощи из супа, измельчить в блендере, затем выложить обратно в кастрюлю.
- Добавить карри, соль и прогреть суп.
- Подавать, добавив в тарелку сливки и соус песто.
Тыквенный суп-пюре с нутом
Ингредиенты:
- Мякота тыквы — 200 г
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика.
- Консервированный горох нут – 1 стакан. Можно использовать обычный нут, замочив его ночью в воде и отварив его до мягкости.
- Мясной бульон – 250 мл
- Мускатный орех – 1/4 ч. л
- Молотая зира – 1/4 ч.л
- Куркума – 1/4 ч. л
- Сушеный эстрагон – 1 ч. л
- Оливковое масло – 2 ст.л
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Тыкву нарезать небольшими кубиками, отварить до готовности.
- Лук и чеснок очистить и мелко порезать. На оливковом масле обжарить лук и чеснок.
- Добавить тыкву, потушить пару минут, затем всыпать горох нут, приправить и готовить, помешивая, 2 минуты.
- Влить бульон, посолить, поперчить и готовить на небольшом огне пару минут.
- Взбить полученную массу в блендере.
Читайте также: