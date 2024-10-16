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Как приготовить самый вкусный суп-пюре: четыре рецепта первого блюда

Как приготовить самый вкусный суп-пюре: четыре рецепта первого блюда

Суп пюре из тыквы

Суп пюре из тыквы: 4 рецепта

Тыквенный суп варят по-разному – со сливками или без них, с картофелем, крупой, на одной тыкве.

Предлагаем 5 осенних рецептов супа-пюре из тыквы.

Тыквенный крем-суп со сливками на курином бульоне

Это, наверное, один из самых вкусных осенних супов-пюре из тыквы с пряными травами, чесноком и сливками.

Ингредиенты:

  • Куриный бульон – 6 стаканов
  • Соль – 1,5 ч.л
  • Тыквенное пюре – 4 стакана.
  • Нарезанная петрушка – 1 ч. л
  • Очищенный и нарезанный лук – 1 стакан.
  • Нарезанный чабрец – 1/2 ч.л
  • Очищенный и нарезанный чеснок – 1 зубчик.
  • Жирные сливки – 1/2 стакана.
  • Черный перец горошком – 5 шт

Приготовление:

  • Нагреть бульон, добавить соль, тыквенное пюре, лук, чабрец, петрушку, чеснок и перец.
  • Довести до кипения, убавить огонь до минимума и варить в течение 30 минут, не накрывая.
  • Измельчить суп в пюре с помощью блендера. Довести до кипения снова.
  • После этого убавить огонь до минимума и варить еще 30 минут, не накрывая.
  • Добавить сливки, прогреть. Приятного аппетита.

Тыквенный суп-пюре с кокосовым молоком

Предлагаем попробовать этот немного экзотический тыквенный суп на кокосовом молоке.

Ингредиенты:

  • Тыква, очищенная и нарезанная — 1,2 кг
  • Вода – 10 чашек.
  • Кокосовое молоко – 1/4 чашки.
  • Зеленый лук, нарезанный – 2 стебля.
  • Хлопья красного перца – 1/4 ч.л.
  • Помидор, очищенный и нарезанный – 1 шт.
  • Чеснок, очищенный и нарезанный – 1 зубчик.
  • Смесь приправ – 1/4 ч.л
  • Соль по вкусу

Приготовление:

  • Воду довести до кипения.
  • Поместить тыкву в кастрюлю, добавить соль и уменьшить нагрев.
  • Добавить остальные ингредиенты, кроме приправ и кокосового молока. Накрыть кастрюлю и варить около 20 минут до мягкости тыквы.
  • Снять с огня и взбить блендером.
  • Добавить кокосовое молоко и пряности и варить на слабом огне в течение 5 минут.
  • Снять с огня и подавать вместе с хлебом или гренками.
Тыквенный суп-пюре / ©
Тыквенный суп-пюре

Суп из тыквы и цветной капусты

Рецепт восхитительного осеннего супа из сезонных овощей на курином бульоне.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 1/2 головки.
  • Мякота тыквы – 400 г.
  • Морковь – 1 шт.
  • Куриный бульон – 1,5 л.
  • Сливки – 100 мл.
  • Карри – 1/2 ч.л
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  • Куриный бульон довести до кипения.
  • Тыкву и морковь почистить, нарезать кубиками, цветную капусту разделить на соцветия. Добавить овощи в бульон и варить 15-20 минут до мягкости.
  • Вынуть овощи из супа, измельчить в блендере, затем выложить обратно в кастрюлю.
  • Добавить карри, соль и прогреть суп.
  • Подавать, добавив в тарелку сливки и соус песто.

Тыквенный суп-пюре с нутом

Ингредиенты:

  • Мякота тыквы — 200 г
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика.
  • Консервированный горох нут – 1 стакан. Можно использовать обычный нут, замочив его ночью в воде и отварив его до мягкости.
  • Мясной бульон – 250 мл
  • Мускатный орех – 1/4 ч. л
  • Молотая зира – 1/4 ч.л
  • Куркума – 1/4 ч. л
  • Сушеный эстрагон – 1 ч. л
  • Оливковое масло – 2 ст.л
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  • Тыкву нарезать небольшими кубиками, отварить до готовности.
  • Лук и чеснок очистить и мелко порезать. На оливковом масле обжарить лук и чеснок.
  • Добавить тыкву, потушить пару минут, затем всыпать горох нут, приправить и готовить, помешивая, 2 минуты.
  • Влить бульон, посолить, поперчить и готовить на небольшом огне пару минут.
  • Взбить полученную массу в блендере.

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