Как приготовить сочную курицу: рецепт лучшего маринада
В каком маринаде замариновать курицу, чтобы была сочной и хрустящей
Мягкость мяса и приятная хрустящая корочка — вот что получаете, если используете этот незаметный, но впечатляющий маринад для курицы. Главным секретом является кефир — привычный кисломолочный продукт, давно завоевавший популярность не только как напиток, но и как лучший маринад для мяса.
Почему маринад на основе кефира самый лучший
Кефир идеально размягчает курятину, благодаря молочной кислоте, бережно расщепляющей мышечные волокна. При этом мясо не теряет сочности, а наоборот — насыщается нежным, сливочным вкусом. Курица, настоянная в кефире, получается удивительно ароматной и аппетитной, без необходимости в сложных специях или экзотических ингредиентах.
Молочнокислая кефирная среда делает волокна мягкими и гибкими, одновременно сохраняя их структуру. В отличие от агрессивных маринадов на основе уксуса или лимона, кефир не сушит мясо, а наоборот удерживает влагу внутри, обеспечивая сочность.
Еще одно преимущество — кефир помогает избавиться от неприятного запаха характерного для курятины и улучшает раскрытие вкуса специй. Особенно это актуально для домашней птицы, когда простота, максимально природный состав и здоровье имеют немаловажное значение.
Как приготовить запеченную курицу в кефире.
Для этого подходит как целая курица, так и отдельные части.
Ингредиенты
Курица примерно 1,5 кг;
500 мл кефира с жирностью 3,2%;
Одна луковица;
Соль и чёрный перец по вкусу;
1 чайная ложка паприки.
Приготовление
Курицу нарезают порционными кусками, слегка солят и перчат.
Лук нарезают кольцами и разминают, чтобы выделился сок, затем смешивают с кусками курицы и заливают кефиром. Оставляют мариноваться в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше — на ночь.
Перед запеканием выкладывают курицу в форму, посыпают паприкой для красивой золотистой корочки и готовят в духовке при 180°C около 40 минут.
В результате получаем сочное, нежное мясо с нежной, сливочной корочкой.
Когда нет времени: быстрый способ приготовления куриных комков на сковороде
Этот вариант идеально подходит, когда нет времени ждать много часов маринования.
Ингредиенты
500 г куриного филе;
200 мл кефира;
1 яйцо;
Соль, перец и щепотка базилика;
Хлебные крошки для панировки;
Масло для жарки.
Маринуем филе в кефире с яйцом и специями в течение 2 часов. Затем обваливаем в крошках и жарим на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Панировка получается нежной, без жесткой корки, а мясо внутри — по-настоящему сочным.
Запекаем маринованные куриные бедра в рукаве
Этот метод — для тех, кто любит простоту.
Используйте тот же маринад: кефир, соль, перец, лук и паприка.
Маринуйте не менее 4 часов. Запекайте при 180°C около 45 минут.
Мясо готовится в собственном соке, а соус с луком превращается в вкусную подливку для гарнира.
Полезные советы для идеального маринования
Чем жирнее кефир, тем нежнее получится мясо.
Маринование лучше осуществлять не менее 4 часов — это позволит полностью раскрыться вкусу.
Перед запеканием следует промокнуть курицу салфеткой, чтобы корочка была хрустящей.
Не рекомендуется брать кислый или просроченный кефир — иначе вкус будет неприятным.