- Дата публикации
-
- Категория
- Подборки рецептов
- Количество просмотров
- 71k
- Время на прочтение
- 2 мин
Как сварить варенье из клубники с целыми ягодами, как приготовить известную «пятиминутку»
Рецепт варенья из клубники «пятиминутка», как приготовить варенье с целыми ягодами.
Варенье из клубники с целыми ягодами — это отличный способ сохранить и насладиться свежими клубничными ягодами в течение всего года.
Классическое варенье с целыми ягодами клубники
Для классического рецепта варенья из клубники с целыми ягодами требуются следующие ингредиенты:
1 кг свежей клубники,
800-900 г сахара (можно уменьшить или увеличить количество сахара в зависимости от вашего вкуса),
2 столовых ложки лимонного сока или сок пол лимона.
Приготовление варенья из целых ягод клубники:
Начните с подготовки клубники. Хорошо промойте ягоды в холодной воде и отберите невредимые.
Вымытые ягоды разложите на бумажном полотенце, просушите их.
Выкладываем ягоды в емкость с толстым дном слоями, пересыпая каждый слой сахаром. Оставляем так клубнику на 8 часов, можно на ночь, чтобы она впитала в себя сахар, что поможет ягодам остаться целыми.
Емкость с ягодами ставим на средний огонь и, осторожно помешивая, ждем до полного растворения сахара. Чтобы сохранился хороший цвет, а аромат был насыщенным, добавляем сок лимона.
Увеличиваем огонь до максимального, доводим смесь до кипения, кипятим минут 10, после этого убираем с плиты.
Проверяем, готово ли варенье. Для этого наливаем на блюдце немного варенья. Если после охлаждения оно не будет растекаться, варенье готово. Если будет растекаться, его нужно проварить еще 5 минут и снова проверить. Повторять кипячение нужно до получения требуемой консистенции.
Готовое варенье разложить в теплые стерилизованные банки и закрыть.
Как приготовить варенье из клубники «пятиминутку»
Секрет приготовления известной «пятиминутки» из клубники в долгом настаивании в собственном соке. Поэтому, хотя клубника по этому способу варится пять минут, готовится варенье долго.
Ингредиенты для приготовления 2,5 литра варенья:
2 килограмма клубники,
1 кг сахара.
Приготовление варенья «пятиминутки»
Промытую и просушенную клубнику пересыпать сахаром, оставить на ночь, настаиваться в соке с сахаром.
На следующий день варить варенье до растворения сахара на медленном огне. Прокипятить 5 минут на сильном огне.
Настаивать варенье в течение 24 часов.
Кипятить в течение 5 минут и настаивать, повторить 2-3 раза.