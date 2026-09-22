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Как замариновать виноград горячим и холодным способом: два простых рецепта
Что сделать с виноградом на зиму: два рецепта маринованных ягод
Маринованный виноград можно приготовить двумя способами — горячим с консервацией и холодным без консервации. В первом случае ягоды сначала прогревают кипятком, а затем заливают горячим маринадом и банки закатывают. Во втором виноград заливают холодной питьевой водой с уксусом и специями, закрывают капроновой крышкой и хранят в холодильнике.
Для обоих способов подходят столовые сорта винограда — зеленые, розовые или темные. Главное, чтобы ягоды были спелыми, плотными и не перезревшими.
Какой виноград выбрать для маринования
Виноград хорошо вымойте и отделите ягоды от гроздьев. Для маринования лучше отобрать самые крупные, плотные и невредимые ягоды.
Хвостики можно осторожно оборвать. Если вместе с плодоножкой повреждается сама ягода, лучше срезать ее ножницами.
Для горячего способа удобно использовать пол-литровые банки. Перед этим банки следует хорошо вымыть, высушить и наполнить виноградом.
Маринованный виноград с консервацией: горячий способ
Этот вариант подразумевает две горячие заливки. Сначала виноград прогревают кипятком, а затем воду сливают и наполняют банки кипящим маринадом. После этого банки замучивают.
Пропорции маринада рассчитаны на 1 литр воды. На одну пол-литровую банку требуется примерно 250 мл маринада.
Ингредиенты для маринада на 1 литр воды
вода — 1 л;
сахар — 150 г;
соль — ½ чайной ложки без горки;
корица — примерно ¼ чайной ложки;
яблочный уксус 6% — 80 мл.
Если используете 9% уксус, его требуется 50 мл.
В каждую пол-литровую банку также добавляют кусочек перца чили или 5 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца и 2 гвоздики.
Как замариновать виноград горячим способом
Наполните чистые сухие банки подготовленным виноградом. Залейте ягоды крутым кипятком, накройте банки крышками и полотенцем и оставьте примерно на 10 минут, чтобы виноград и банки хорошо прогрелись.
Тем временем приготовьте маринад. В 1 литр воды добавить 150 г сахара, половину чайной ложки соли без горки и примерно четверть чайной ложки корицы. Доведите до кипения, а напоследок добавьте 80 мл 6% яблочного уксуса. Если используете 9% уксус, добавьте 50 мл.
Воду, по которой прогревался виноград, слейте. В каждую банку положите кусочек чили или черный перец, а также ароматный перец и гвоздику.
Залейте виноград кипящим маринадом, закатайте банки, переверните на крышки и укутайте. По рецепту после охлаждения такую заготовку убирают на хранение.
Холодный способ — маринованный виноград без консервации
Второй способ более простой и не предполагает горячую заливку и закатку. Виноград заливают холодной питьевой водой с уксусом, солью и пряностями, после чего маринуют в холодильнике.
Наполните чистую банку виноградом. Добавьте несколько кусочков перца чили, 2 гвоздики и 2 горошины душистого перца. По желанию можно добавить лавровый лист или чуть-чуть сушеного розмарина. Другие пряности также можно выбирать по своему вкусу.
Добавьте 1 чайную ложку горчицы в зернах и 1 чайную ложку обычной поваренной соли с небольшой горкой. По рецепту используют не йодированную и не морскую, а обычную поваренную соль. Затем влейте 30 мл яблочного уксуса. Если используете 9% уксус, нужно 20 мл.
Залейте все холодной питьевой водой вверх банки, закройте обыкновенной капроновой крышкой и поставьте в холодильник.
Когда можно пробовать виноград холодного маринования
Виноград, приготовленный холодным способом без консервации, следует выдержать в холодильнике примерно 3–4 недели. После этого его можно пробовать.
Как утверждают авторы рецепта, вкус такого винограда заметно отличается от варианта с горячим маринадом. Поэтому сначала можно сделать одну-две банки холодным способом и сравнить оба варианта.