Как замариновать виноград горячим и холодным способом: два простых рецепта

Маринованный виноград

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Маринованный виноград можно приготовить двумя способами — горячим с консервацией и холодным без консервации. В первом случае ягоды сначала прогревают кипятком, а затем заливают горячим маринадом и банки закатывают. Во втором виноград заливают холодной питьевой водой с уксусом и специями, закрывают капроновой крышкой и хранят в холодильнике.

Для обоих способов подходят столовые сорта винограда — зеленые, розовые или темные. Главное, чтобы ягоды были спелыми, плотными и не перезревшими.

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Какой виноград выбрать для маринования

Виноград хорошо вымойте и отделите ягоды от гроздьев. Для маринования лучше отобрать самые крупные, плотные и невредимые ягоды.

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Хвостики можно осторожно оборвать. Если вместе с плодоножкой повреждается сама ягода, лучше срезать ее ножницами.

Для горячего способа удобно использовать пол-литровые банки. Перед этим банки следует хорошо вымыть, высушить и наполнить виноградом.

Маринованный виноград с консервацией: горячий способ

Этот вариант подразумевает две горячие заливки. Сначала виноград прогревают кипятком, а затем воду сливают и наполняют банки кипящим маринадом. После этого банки замучивают.

Пропорции маринада рассчитаны на 1 литр воды. На одну пол-литровую банку требуется примерно 250 мл маринада.

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Ингредиенты для маринада на 1 литр воды

вода — 1 л;

сахар — 150 г;

соль — ½ чайной ложки без горки;

корица — примерно ¼ чайной ложки;

яблочный уксус 6% — 80 мл.

Если используете 9% уксус, его требуется 50 мл.

В каждую пол-литровую банку также добавляют кусочек перца чили или 5 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца и 2 гвоздики.

Как замариновать виноград горячим способом

Наполните чистые сухие банки подготовленным виноградом. Залейте ягоды крутым кипятком, накройте банки крышками и полотенцем и оставьте примерно на 10 минут, чтобы виноград и банки хорошо прогрелись.

Тем временем приготовьте маринад. В 1 литр воды добавить 150 г сахара, половину чайной ложки соли без горки и примерно четверть чайной ложки корицы. Доведите до кипения, а напоследок добавьте 80 мл 6% яблочного уксуса. Если используете 9% уксус, добавьте 50 мл.

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Воду, по которой прогревался виноград, слейте. В каждую банку положите кусочек чили или черный перец, а также ароматный перец и гвоздику.

Залейте виноград кипящим маринадом, закатайте банки, переверните на крышки и укутайте. По рецепту после охлаждения такую заготовку убирают на хранение.

Холодный способ — маринованный виноград без консервации

Второй способ более простой и не предполагает горячую заливку и закатку. Виноград заливают холодной питьевой водой с уксусом, солью и пряностями, после чего маринуют в холодильнике.

Наполните чистую банку виноградом. Добавьте несколько кусочков перца чили, 2 гвоздики и 2 горошины душистого перца. По желанию можно добавить лавровый лист или чуть-чуть сушеного розмарина. Другие пряности также можно выбирать по своему вкусу.

Добавьте 1 чайную ложку горчицы в зернах и 1 чайную ложку обычной поваренной соли с небольшой горкой. По рецепту используют не йодированную и не морскую, а обычную поваренную соль. Затем влейте 30 мл яблочного уксуса. Если используете 9% уксус, нужно 20 мл.

Залейте все холодной питьевой водой вверх банки, закройте обыкновенной капроновой крышкой и поставьте в холодильник.

Когда можно пробовать виноград холодного маринования

Виноград, приготовленный холодным способом без консервации, следует выдержать в холодильнике примерно 3–4 недели. После этого его можно пробовать.

Как утверждают авторы рецепта, вкус такого винограда заметно отличается от варианта с горячим маринадом. Поэтому сначала можно сделать одну-две банки холодным способом и сравнить оба варианта.

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