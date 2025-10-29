- Дата публикации
Какой неожиданный ингредиент изменит текстуру омлета — никогда не догадаетесь
Омлет – одно из самых простых блюд, но есть способ сделать его еще вкуснее.
Омлет — очень универсальный рецепт, который мы модифицируем бесчисленным количеством способов.
Это блюдо, как пишет Click, может быть абсолютно обыденным или, наоборот, более сложным и вкусным, чем любое основное блюдо. Однако все зависит от используемых нами ингредиентов и от того, сколько времени мы хотим выделить на приготовление.
И если мы хотим, чтобы наш омлет стал еще вкуснее — используйте лимонный сок. Он сделает омлет более кремовым и пышным.
Рецепт классического омлета, который можно делать вкуснее, добавляя разные ингредиенты.
Классический омлет
Ингредиенты:
3 яйца
20 г сливочного масла
соль и перец по вкусу
