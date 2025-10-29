Какой неожиданный ингредиент изменит текстуру омлета — никогда не догадаетесь

Омлет / © Pixabay

Омлет — очень универсальный рецепт, который мы модифицируем бесчисленным количеством способов.

Это блюдо, как пишет Click, может быть абсолютно обыденным или, наоборот, более сложным и вкусным, чем любое основное блюдо. Однако все зависит от используемых нами ингредиентов и от того, сколько времени мы хотим выделить на приготовление.

И если мы хотим, чтобы наш омлет стал еще вкуснее — используйте лимонный сок. Он сделает омлет более кремовым и пышным.

Рецепт классического омлета, который можно делать вкуснее, добавляя разные ингредиенты.

Классический омлет

Ингредиенты:

3 яйца

20 г сливочного масла

соль и перец по вкусу

