165
1 мин

Какой неожиданный ингредиент изменит текстуру омлета — никогда не догадаетесь

Омлет – одно из самых простых блюд, но есть способ сделать его еще вкуснее.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Омлет

Омлет / © Pixabay

Омлет — очень универсальный рецепт, который мы модифицируем бесчисленным количеством способов.

Это блюдо, как пишет Click, может быть абсолютно обыденным или, наоборот, более сложным и вкусным, чем любое основное блюдо. Однако все зависит от используемых нами ингредиентов и от того, сколько времени мы хотим выделить на приготовление.

И если мы хотим, чтобы наш омлет стал еще вкуснее — используйте лимонный сок. Он сделает омлет более кремовым и пышным.

Рецепт классического омлета, который можно делать вкуснее, добавляя разные ингредиенты.

Классический омлет

Ингредиенты:

  • 3 яйца

  • 20 г сливочного масла

  • соль и перец по вкусу

Раньше мы писали, как приготовить омлет без молока. Больше об этом узнайте в новости.

165
